Uno por uno, así habrían votado cada una de las regiones, según boca de urna de Datum Internacional

Keiko Fujimori lidera el flash electoral presidencial en Perú con un 16,5% según Datum Internacional, destacando en la costa norte y centro.

El primer flash electoral de Datum Internacional revela una fragmentación marcada del voto presidencial en Perú, con variaciones importantes entre Lima y las regiones.

Según los resultados a boca de urna difundidos por la consultora y citados por diversos medios, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, encabeza la votación nacional con 16,5%, seguida por Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 12,8% y Jorge Nieto Montesinos (Buen Gobierno) con 11,6%.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Ricardo Belmont (Obras) completan los primeros cinco lugares, mientras que el resto de candidatos y agrupaciones suman un 22,9%, reflejando un electorado disperso.

El peso de las regiones en la jornada electoral

El comportamiento electoral varió de manera notable entre las distintas regiones del país. Keiko Fujimori se posicionó como la candidata más votada en al menos 11 regiones, con predominio en la costa norte y centro, mientras que Roberto Sánchez se impuso en 12 departamentos, principalmente de la sierra y la selva.

Por su parte, Rafael López Aliaga solo lideró en Lima Metropolitana, confirmando el peso de la capital en su caudal electoral.

La fragmentación regional del voto peruano muestra diferencias marcadas entre Lima Metropolitana y el interior del país, anticipando negociaciones para la segunda vuelta. REUTERS/Angela Ponce

En Áncash, Fujimori lideró con 19,1% y Belmont logró el segundo puesto. En Callao, la candidata de Fuerza Popular encabezó con 21,9%, seguida por López Aliaga.

En Loreto, Fujimori obtuvo el 25%, mientras que Álvarez alcanzó 13,3%. En regiones como Ica, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Piura y Lima provincias, la ventaja también fue para la lideresa de Fuerza Popular, consolidando su presencia en la costa.

Rafael López Aliaga se coloca como favorito en Lima Metropolitana con un 22,1%, confirmando la relevancia electoral de la capital peruana.

En contraste, Roberto Sánchez fue el más votado en Amazonas (28,9%), Apurímac (28,8%), Ayacucho (20,3%), Cajamarca (40,1%), Cusco (22,5%), Huancavelica (28,3%), Madre de Dios (21%), Puno (21%), San Martín (22,2%) y Ucayali (22,9%, empate técnico con Fujimori).

En Huánuco, Sánchez superó también a Fujimori por un margen considerable. En Pasco, la diferencia fue más ajustada, pero la votación favoreció a la candidata de Fuerza Popular.

Lima y la diferencia con el resto del país

El caso de Lima Metropolitana es singular: Rafael López Aliaga alcanzó el primer lugar con 22,1%, por encima de Jorge Nieto (16,6%). Esta diferencia marca una tendencia distinta respecto a la mayoría de regiones, donde predominan las candidaturas de Sánchez y Fujimori.

La capital, tradicionalmente decisiva, muestra una preferencia que no se replica en otras zonas, lo que puede incidir en la conformación de alianzas para la segunda vuelta.

En departamentos como Arequipa, Nieto logra el 20,4%, con López Aliaga como segundo. Ricardo Belmont destaca en regiones como Tacna y Ayacucho, mientras que Alfonso López Chau logra posiciones relevantes en Cusco y Huancavelica.

El informe de Datum Internacional revela que los cinco principales candidatos suman menos del 80% del voto, lo que señala una dispersión electoral inédita en Perú.

La distribución del voto y sus implicancias

El mapa que deja la boca de urna de Datum Internacional exhibe una competencia abierta y fragmentada, donde ningún candidato logra un dominio claro en todas las regiones. El voto rural y de la sierra, en particular, refuerza la presencia de Sánchez, mientras que la costa norte y Lima muestran un respaldo mayoritario a Fujimori y López Aliaga, respectivamente.

La diversidad de resultados regionales anticipa negociaciones complejas de cara a la segunda vuelta. La participación de candidatos como Belmont, Nieto y López Chau en los primeros lugares en algunas regiones agrega incertidumbre al escenario político.

El flash electoral de Datum Internacional deja nuevamente sobre la mesa la pluralidad del voto peruano. El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) será decisivo para confirmar o matizar estas tendencias y definir quiénes disputarán la presidencia en la siguiente etapa.