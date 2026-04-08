Corte de luz desde este jueves 9 hasta sábado 11 de abril: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Ancón (08:30 – 18:30): A.H. Las Palmeras de Ancón mzs. A, B, C, D, E; Asoc. Viv. Los Piuranos mzs. C, D; A.H. Las Esteras II mz. C.

Medio Mundo (Supe) (09:00 – 17:00): C.P. Venturosa Baja, C.P. La Venturosa, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, Av. Pampa de Lara, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, C.P. Cruce del Río, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. San Antonio, C.P. Alpacoto II, camino a Caral cerca del río Supe, campamento de los arqueólogos de Caral, carretera a Caral, C.P. Alpacoto I, Av. Nicolás Arriola Santa Catalina, C.P. Caral, C.P. Vicuz y C.P. La Punta.

Carabayllo (09:00 – 12:00): Asoc. Las Brisas de Carabayllo mzs. A, B, C, D, F; Pro. Viv. El Olivar II de Carabayllo mzs. B, C; Asoc. Campo Margarita mz. A.

Carabayllo / Canta / Santa Rosa de Quives / Lachaqui (08:30 – 18:30): Diversas zonas de estos distritos.

San Juan de Lurigancho (08:00 – 18:00): Coop. Viv. San Miguel de Pallanchacra mzs. A, B, E, F, G, H, I, J; Mercado San Miguel de Campoy mz. A; Asoc. Los Girasoles de Campoy mzs. A, B, C, D, E; Asoc. Los Amautas de Campoy mzs. A, B, C, D, E; Coop. San Pedro de Campoy mz. T1.

Carabayllo (09:00 – 12:00): Pro. Viv. Las Mercedes de Carabayllo mzs. A, B; Pro. Viv. Vista Alegre de Carabayllo mzs. A, B, C, D, E; Pro. Viv. Los Jardines de Carabayllo II Etapa mzs. A, B, C, D, E; Asoc. Viv. Los Pinos de Carabayllo mzs. A, B, C; Pro. Viv. Santa Rosa de Carabayllo mzs. B, C, E.

Desde este jueves 9 hasta el sábado 11 de abril, varios distritos de Lima y Callao enfrentarán cortes programados de energía eléctrica por trabajos de mantenimiento en la red. Según informó Pluz, las interrupciones afectarán tanto a zonas residenciales como a sectores comerciales, y los horarios varían según el distrito y la zona específica.

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