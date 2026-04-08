Corte de luz desde este jueves 9 hasta sábado 11 de abril: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Desde este jueves 9 hasta el sábado 11 de abril, varios distritos de Lima y Callao enfrentarán cortes programados de energía eléctrica por trabajos de mantenimiento en la red. Según informó Pluz, las interrupciones afectarán tanto a zonas residenciales como a sectores comerciales, y los horarios varían según el distrito y la zona específica.
Jueves 9 de abril de 2026
- Pueblo Libre (08:30 – 19:00): Av. del Río cdra. 2, 3, 4; calle Bahía cdra. 1, 2; calle Gral. Borgoño cdra. 4; Jr. Copacabana cdra. 1; calle Rivadavia cdra. 1; parque Ruiz cdra. 0; parque Orquídea cdra. 1; calle Teruel cdra. 2; Jr. Gral. Bermúdez cdra. 2; Jr. Maypu cdra. 4; Jr. F. Portugal cdra. 2; psje. Requena cdra. 1.
- San Juan de Lurigancho (09:00 – 18:00): Jr. Cajamarquilla cdra. 15.
- San Antonio de Chaclla (09:30 – 18:30): Asoc. Lomas Quebrada Canto Grande Ex Parque Porcino mzs. PP9, PP12, PP17, PP18, PP19; Asoc. Viv. Comunal Progresista Jicamarca mzs. PP03, PP04A, PP05, PP09, PP11, PP14, PP14A, PP15, PP16, PP16A, PP17, PP18, PP19, PP20, PP21, PP22, PP23, PP24, PP25, PP26, PP27; Asoc. Agrup. de Morad. del Sct. Casuarinas Altas Anx. 2 mzs. X1, X1A, X2, X2A, X3.
- Carabayllo (10:00 – 18:00): Pro. Viv. Sol de Sta María mzs. A, B; Asoc. de Viv. San Francisco mz. C.
- San Martín de Porres (10:00 – 18:00): Av. Carlos Izaguirre.
- Carabayllo (09:00 – 12:00): Pro. Viv. Las Mercedes de Carabayllo mzs. A, B; Pro. Viv. Vista Alegre de Carabayllo mzs. A, B, C, D, E; Pro. Viv. Los Jardines de Carabayllo II Etapa mzs. A, B, C, D, E; Asoc. Viv. Los Pinos de Carabayllo mzs. A, B, C; Pro. Viv. Santa Rosa de Carabayllo mzs. B, C, E.
Viernes 10 de abril de 2026
- San Juan de Lurigancho (08:00 – 18:00): Coop. Viv. San Miguel de Pallanchacra mzs. A, B, E, F, G, H, I, J; Mercado San Miguel de Campoy mz. A; Asoc. Los Girasoles de Campoy mzs. A, B, C, D, E; Asoc. Los Amautas de Campoy mzs. A, B, C, D, E; Coop. San Pedro de Campoy mz. T1.
- Comas (08:00 – 18:00): Asoc. Prop. César Vallejo mzs. A, B; Ex Fundo Chacra Cerro mz. s/n; Lotización Chillón mz. B; Tambo Río mz. s/n.
- Carabayllo / Canta / Santa Rosa de Quives / Lachaqui (08:30 – 18:30): Diversas zonas de estos distritos.
- Santa Rosa de Quives (08:30 – 18:30): C.P. Buena Vista mz. C; Asoc. de Pob. Buena Vista mz. C.
- Puente Piedra (09:00 – 17:00): Asoc. de Prop. El Dorado mz. A1; Asoc. Sumac Pata sct. Zapallal mz. R2.
- San Juan de Lurigancho (09:30 – 15:30): Jr. Sta. Ameliz cdras. 6, 7; psje. San Luis Gonzaga cdras. 8, 9; Av. San Antonio cdra. 7.
- San Juan de Lurigancho (09:30 – 16:30): A.H. Huascar mzs. 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.
- Carabayllo (09:00 – 12:00): Asoc. Las Brisas de Carabayllo mzs. A, B, C, D, F; Pro. Viv. El Olivar II de Carabayllo mzs. B, C; Asoc. Campo Margarita mz. A.
- Jesús María (10:00 – 12:30): Av. Arnaldo Márquez cdras. 6, 7; Av. Gral. Garzón cdras. 6, 7; Jr. Nazca cdra. 2; Jr. Juan Antonio Ribeyro cdras. 1, 2.
- Callao (00:00 – 08:30): Av. Malecón Playa Oquendo; calle s/n; Av. Colectora; Av. Prolongación Centenario (frente Exhacienda).
- Medio Mundo (Supe) (09:00 – 17:00): C.P. Venturosa Baja, C.P. La Venturosa, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, Av. Pampa de Lara, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, C.P. Cruce del Río, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. San Antonio, C.P. Alpacoto II, camino a Caral cerca del río Supe, campamento de los arqueólogos de Caral, carretera a Caral, C.P. Alpacoto I, Av. Nicolás Arriola Santa Catalina, C.P. Caral, C.P. Vicuz y C.P. La Punta.
- Huacho (Vegueta) (08:00 – 15:00): Centro poblado San Juan.
Sábado 11 de abril de 2026
- Ancón (08:30 – 18:30): A.H. Las Palmeras de Ancón mzs. A, B, C, D, E; Asoc. Viv. Los Piuranos mzs. C, D; A.H. Las Esteras II mz. C.
- Carabayllo (08:30 – 18:30): Asoc. Los Álamos de Carabayllo mzs. J, K; Asoc. Villa Sta. María mz. I*, M.
- Carabayllo (09:00 – 18:00): Jr. Los Florales cdras. 1, 2, 3, 4; Jr. Miraflores cdras. 3, 4, 5; Jr. Chiclayo cdras. 1, 2, 3; Jr. Piura cdras. 1, 2, 3; Jr. Las Acacias cdra. 1; Jr. Los Alhelíes cdra. 1.
- Callao (09:00 – 17:00): Fundo Bocanegra - Ca.A; Jr. Las Maquinarias 282 urb. Bocanegra.
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