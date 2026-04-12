Elecciones Perú 2026: Los vicepresidentes de cada uno de los 35 candidatos a la presidencia, quienes son y qué hacen

Ocho de los 35 candidatos que compiten por la presidencia de la República en las Elecciones 2026 de Perú, donde los peruanos enfrentan un complejo balotaje para elegir a su próximo líder.

El Perú acude a las urnas en una de las elecciones más fragmentadas de su historia reciente. Este 2026 no solo está en juego la elección de un nuevo jefe de Estado, sino también la conformación de las fórmulas presidenciales completas, integradas por un presidente y dos vicepresidentes.

En total, son 35 candidatos presidenciales, cada uno acompañado por un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, lo que eleva la cifra a más de 70 aspirantes a la vicepresidencia.

Aunque suelen mantenerse en segundo plano durante la campaña, los vicepresidentes cumplen un rol determinante dentro del sistema político peruano. Su función principal es reemplazar al mandatario en caso de vacancia, renuncia o incapacidad, una posibilidad que en el contexto peruano reciente no es lejana. La inestabilidad política de la última década ha demostrado que estos cargos pueden pasar rápidamente de un rol simbólico a uno decisivo.

Miguel Seminario, responsable del Museo Electoral del JNE, ofrece una fascinante mirada a la evolución de los procesos electorales en el Perú, desde la primera votación en 1812 hasta la actualidad, destacando los hitos de la inclusión social. Fuente: Exitosa

Subtítulo: ¿Por qué importan los vicepresidentes en estas elecciones?

En un escenario donde ningún candidato supera ampliamente las preferencias, y donde todo apunta a una segunda vuelta, los vicepresidentes también juegan un papel estratégico. No solo acompañan la campaña, sino que aportan representación regional, respaldo técnico o equilibrio político dentro de las listas.

En ese sentido, elegir una fórmula no es solo votar por un presidente, sino por un equipo completo que podría asumir el poder en momentos críticos.

Ciudadanos peruanos con cédulas electorales en mano muestran indecisión y reflexión ante una gran pantalla que exhibe los "Candidatos a la Presidencia" para las Elecciones Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes son algunos de los vicepresidentes en las Elecciones 2026?

Detrás de cada candidato presidencial hay figuras que, aunque menos visibles, representan sectores políticos, regiones o intereses específicos. En algunos casos, incluso superan en experiencia al propio postulante principal.

Por ejemplo, en el partido liderado por Carlos Álvarez, la fórmula incluye a María Cristina Chambizea Reyes como primera vicepresidenta y a Diego Edgar Guevara Vivanco como segundo vicepresidente, ambos perfiles que buscan reforzar la propuesta del excomediante en un escenario altamente competitivo.

En el caso de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, lo acompañan Analí Márquez Huanca y Brígida Curo Bustincio, figuras que representan una conexión directa con sectores andinos y movimientos sociales, reforzando su discurso de inclusión.

Otra fórmula destacada es la del partido Primero La Gente, donde la exministra María Soledad Pérez Tello lidera junto a Raúl Molina y Manuel Ato del Avellanal, evidenciando un equipo con experiencia en gestión pública.

Asimismo, en Podemos Perú, el candidato presidencial está acompañado por Jacqueline García Rodríguez y Raúl Noblecía Olaechea, mientras que en el movimiento Ahora Nación, figuras como Luis Villanueva Carbajal y Ruth Buendía forman parte de la fórmula vicepresidencial.

También destacan agrupaciones como el Partido Morado, que presenta a Heber Cueva Escobedo y Marisol Liñán Solís, o Fe en el Perú, con Yessika Arteaga Narváez y Shellah Palacios Rodríguez, mostrando la diversidad de perfiles en competencia.

Ciudadanos peruanos, en medio de la agitación electoral de 2026, muestran indecisión y confusión al examinar una extensa cédula con múltiples candidatos presidenciales bajo un cartel luminoso en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subtítulo: Más de 70 aspirantes y perfiles diversos

El universo de candidatos a la vicepresidencia en 2026 es amplio y heterogéneo. Incluye desde exministros, excongresistas y técnicos con experiencia en el Estado, hasta dirigentes regionales, empresarios y profesionales sin trayectoria política previa.

Este fenómeno responde a la alta fragmentación política, donde los partidos buscan equilibrar sus fórmulas incluyendo representantes de distintas regiones, sectores sociales o especialidades.

Ciudadanos peruanos observan con expresiones de duda una silueta genérica de un candidato y un cartel luminoso que anuncia 35 opciones presidenciales para las Elecciones 2026, mientras sostienen cédulas de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subtítulo: Lista de candidatos y sus vicepresidentes en Perú 2026

A continuación, el listado de las principales fórmulas presidenciales en estas elecciones:

Nota: Todas las fórmulas han sido inscritas oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y forman parte del proceso electoral vigente.

Lista de vicepresidentes en Perú 2026: estos son los acompañantes de cada candidato: Captura: ONPE.

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Lista de vicepresidentes en Perú 2026: estos son los acompañantes de cada candidato: Captura: ONPE.

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Lista de vicepresidentes en Perú 2026: estos son los acompañantes de cada candidato: Captura: ONPE.