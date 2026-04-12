Caos electoral en SJM: Cierran colegio por falta de material y electores casi golpean a personal de la ONPE y JNE

Una multitud de ciudadanos enardecidos se enfrenta a una funcionaria electoral que anuncia el cierre del local de votación y la suspensión de la emisión de votos. En medio de gritos y reclamos, la tensión aumenta mientras la gente graba el incidente con sus teléfonos.

Durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril, se registraron incidentes de violencia en el colegio San Luis Gonzaga de Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM), debido a prolongadas demoras en la instalación de mesas de sufragio. Después de una larga espera, personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció el cierre del local de votación.

“Los miembros de mesa también forman parte de la población que está reclamando. Vuelvo a explicar: no se van a emitir votos. Por lo tanto, se procederá al cierre”, se oye decir a una funcionaria del JNE desde la puerta de la institución educativa.

Representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Policía Nacional intentan controlar la situación tras el cierre de un local de votación debido a la falta de logística y posibles actos de violencia, afectando las Elecciones 2026. (Infobae)

Usuarios en redes sociales difundieron imágenes donde se observa a personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del JNE intentando contener el portón principal del establecimiento ante la presión de decenas de electores que, visiblemente molestos, golpeaban la puerta y la forzaban al verse impedidos de ingresar para ejercer su derecho al voto y por el temor de tener que pagar la multa electoral.

“Casi medio día y la gente se va sin sufragar”, relató otro usuario en un video que muestra el exterior de la institución, donde los ciudadanos exigían a gritos votar, irritados por la larga espera bajo el intenso sol de otoño. La escena se desarrolló en presencia de policías y militares, quienes resguardaban el local y buscaban mantener el orden ante la tensión creciente.

Electores enardecidos quisieron tumbar el portón de un colegio de Pamplona Alta en SJM por ser impedidos de sufragar | Video: ONPE

Los manifestantes expresaron su frustración por la situación: “Mucha gente tiene cosas que hacer. Se les entiende, ya va a ser la 1 PM y que pase esto es recontra vergonzoso”, comentaron en redes sociales.

La demora en la instalación de las mesas no solo generó malestar entre los votantes del colegio San Luis Gonzaga, sino que también se reportaron demoras e impedimentos para sufragar en instituciones de otros distritos como Villa El Salvador, Comas, Rímac y San Borja.

Estos incidentes ocurren en un momento crucial para Perú, que elige a su nuevo presidente de la República y a integrantes del Congreso en el retorno a la bicameralidad, en una elección compleja con más de 36 partidos y una cédula de votación extensa que ha representado un desafío adicional para los electores.

Acciones por retrasos en instalaciones de mesas

Ante las demoras en la instalación de mesas de sufragio en diversos distritos de Lima Metropolitana, la ONPE anunció la extensión del horario de votación por una hora adicional, permitiendo que los ciudadanos puedan sufragar hasta las 18:00 en los locales afectados. Desde la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo solicitó que la jornada se amplíe hasta las 20:00 horas para garantizar el derecho al voto de quienes resultaron perjudicados.

Adicionalmente, la ONPE informó que iniciará acciones legales y penales contra la empresa Servicios Generales Galaga, responsable de la distribución del material electoral en Lima Metropolitana, a raíz de los retrasos registrados.

El Ministerio Público desplegó fiscales en los centros con incidentes para levantar actas y documentar las irregularidades, que serán analizadas en el marco de las investigaciones en curso.

En este contexto, el abogado penalista Wilber Medina denunció públicamente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, al sostener que las irregularidades en Lima responden a una negligencia deliberada y podrían constituir delito. Medina planteó que la Fiscalía debería intervenir de inmediato y no descartó la suspensión y reprogramación de la votación en los locales afectados.

Asimismo, el abogado planteó la posibilidad de suspender las votaciones en los locales afectados y reprogramarlas, señalando: “Hay que invocar al JNE. Se deben suspender las votaciones en todos los locales en donde no llegó el material y realizarlas el próximo domingo”.

Por su parte, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció el inicio de una investigación disciplinaria que incluye la revisión de la ratificación de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, en respuesta a los cuestionamientos sobre la gestión y la logística electoral de la jornada.