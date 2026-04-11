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Elecciones 2026: partidos que ingresen al Congreso recibirán más financiamiento público

El politólogo de la PUCP, Fernando Tuesta, advierte que este escenario implicará una mayor concentración de recursos en menos organizaciones políticas

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El Perú contará con 60 senadores
El Perú contará con 60 senadores - Congreso de La República

El nuevo escenario electoral abre una consecuencia directa para los partidos políticos que logren ingresar al Congreso en las Elecciones Generales 2026: recibirán más recursos del financiamiento público directo. Este incremento responde a cambios en el contexto normativo y económico que impactan la forma en que se distribuye el dinero.

Durante el último quinquenio, los partidos con representación parlamentaria recibieron cerca de 78 millones de soles. Sin embargo, para el próximo periodo, el monto será mayor debido a dos factores clave: el aumento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y la posible reducción del número de partidos que obtendrán escaños en el Parlamento.

El politólogo de la PUCP, Fernando Tuesta, advierte que este escenario implicará una mayor concentración de recursos en menos organizaciones políticas, lo que podría alterar el equilibrio en el sistema de partidos.

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Cómo se calcula el financiamiento público directo

El financiamiento público directo se asigna a los partidos con representación parlamentaria y se calcula en función de los votos emitidos. La fórmula actual establece que se multiplique el total de votos al Congreso por el 0.1% de la UIT.

Un aspecto relevante es que este cálculo no solo considera los votos válidos, sino también los votos nulos y en blanco, lo que incrementa la base sobre la cual se distribuyen los recursos.

Sobre este punto, Tuesta cuestiona el criterio utilizado, al señalar que incluir votos nulos y en blanco puede distorsionar el monto final. Desde su perspectiva, el cálculo debería basarse únicamente en los votos válidos para reflejar de manera más precisa el respaldo ciudadano.

Fachada del Congreso de Perú en blanco y negro, un mapa de Perú en amarillo con Cusco resaltado en naranja, y una mano introduciendo un voto en una urna de la ONPE
La región definirá a sus representantes en el Senado este 12 de abril. Dos puestos en la Cámara Alta concentran la disputa. (Infobae / Fotocomposición)

Bicameralidad y dudas en el reparto del dinero

Con el retorno al sistema bicameral, el cálculo del financiamiento enfrenta un nuevo problema: no está definido qué votación debe tomarse como base.

Existen dos opciones: usar los votos de la Cámara de Diputados o los del Senado. Sin embargo, ambas alternativas presentan dificultades. Si se suman ambas votaciones, el financiamiento podría duplicarse de forma indebida. Si se elige solo una, se generan distorsiones, ya que se trata de dos procesos distintos dentro de la misma elección.

Tres jóvenes, dos hombres y una mujer, dentro de una cámara de votación de cartón con el logo de ONPE, mirando una cédula de votación con expresión de duda.
Tres jóvenes votantes, visiblemente indecisos, deliberan en una cámara de votación de la ONPE antes de emitir su sufragio para las Elecciones Generales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tuesta advierte que esta falta de claridad normativa puede generar problemas en la distribución de los recursos y abrir cuestionamientos sobre la equidad del sistema.

Más recursos y vacíos legales en el sistema de partidos

A este escenario se suma la decisión del Congreso de postergar la cancelación de la inscripción de los partidos políticos hasta enero de 2027. Esto permite que agrupaciones sin representación parlamentaria sigan vigentes y participen en elecciones subnacionales.

Sin embargo, esta medida también genera incertidumbre. No está claro qué ocurrirá en casos específicos, como partidos que no obtienen curules pero ganan gobiernos regionales o municipales, o aquellos que sí ingresan al Congreso pero no cumplen requisitos en otros procesos.

Vista aérea del hemiciclo del Congreso de Perú con alfombra roja, asientos y personas. Círculo azul con "R" y naranja con "K" se superponen
Una simulación de las fuerzas políticas Renovación Popular y Fuerza Popular se superpone sobre una vista aérea del hemiciclo del Congreso del Perú, anticipando el escenario de las Elecciones 2026. (Infobae Perú)

El politólogo señala que estos vacíos deben resolverse con urgencia. De lo contrario, el Jurado Nacional de Elecciones podría asumir una función interpretativa que debió ser definida previamente por el Congreso.

En este contexto, habrá más recursos en juego y menos reglas precisas para definir su distribución, lo que podría beneficiar solo a unas cuántas organizaciones políticas.

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