Perú

Votos de Lima comenzarán a contarse desde las 7:30 p.m. y los del Callao desde las 8:30 p.m., señala ONPE

La autoridad electoral indicó que los primeros resultados oficiales se difundirán desde la tarde del domingo mediante actualizaciones continuas, y estimó que el conteo avanzará de forma progresiva durante la noche y la madrugada, sujeto al ritmo de llegada de actas desde todo el país y el extranjero

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Para la medianoche del lunes 13 de abril se prevé que se haya procesado alrededor del 60% de los resultados oficiales de los comicios presidenciales.
Para la medianoche del lunes 13 de abril se prevé que se haya procesado alrededor del 60% de los resultados oficiales de los comicios presidenciales. Foto: La Cámara

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, proyectó que hacia la medianoche del lunes 13 de abril se alcanzará aproximadamente el 60% de los resultados oficiales de la elección presidencial. Según explicó, este avance dependerá del ritmo con el que se emitan los votos y, sobre todo, del procesamiento de las actas que llegan desde distintas partes del país.

En declaraciones a Exitosa, el funcionario precisó que la cifra continuará incrementándose durante la madrugada y en las horas siguientes, conforme se sigan incorporando más actas al sistema. “Nosotros estimamos tener cuando menos el 60% de fórmula presidencial a las 12 de la noche (lunes 13), pero eso va a ir aumentando durante la madrugada y al día siguiente cuando vamos a ir procesando (las actas) (...). Deseamos que sea más, pero dependemos mucho de cómo se vota y cómo se cuentan los votos“, señaló.

Publicación progresiva de resultados

La ONPE habilitará desde las 17:00 horas del domingo 12 de abril la plataforma digital en la que se difundirán los resultados oficiales. A partir de ese momento, la ciudadanía podrá seguir el avance del conteo en tiempo real, comenzando desde un porcentaje mínimo inicial.

El jefe del organismo indicó que la actualización de datos será constante, con reportes que se renovarán cada 15 o 30 minutos. “A las cinco (de la tarde) abrimos la web y vamos a comenzar a anunciar desde el 0,0001% de resultados oficiales (...). Se explica antes, se abre la web, y se van a ir incrementando cada cuarto de hora, cada media hora, y la ciudadanía va a ir viendo cómo va la llegada y el procesamiento de actas”, refirió.

Desde las 17.00 horas del domingo 12 de abril, la ONPE pondrá en funcionamiento la plataforma virtual donde se publicarán los resultados oficiales.
Desde las 17.00 horas del domingo 12 de abril, la ONPE pondrá en funcionamiento la plataforma virtual donde se publicarán los resultados oficiales. Foto: Andina

Sin estimaciones previas ni proyecciones

Corvetto subrayó que la institución electoral no realiza cálculos anticipados como encuestas a boca de urna o proyecciones estadísticas. En ese sentido, insistió en que los únicos datos que se difundirán serán aquellos que provengan directamente del procesamiento oficial de las actas.

El titular de la ONPE remarcó que la entrega de resultados será gradual y responderá exclusivamente al avance del conteo formal, descartando cualquier tipo de estimación preliminar que no tenga sustento en documentación validada.

Ingreso de actas y variación de tendencias

El funcionario detalló que las actas correspondientes a Lima y Callao comenzarán a incorporarse al sistema desde las 19.30 horas, mientras que las del resto del país lo harán a partir de las 20.30 horas. Esta diferencia horaria podría influir en la evolución de los resultados durante la noche.

“Por tanto, si Lima y el Callao no votan igual que el resto de la República, el resto de la República va a ir sumando y las tendencias pueden ir modificándose, porque ya comienzan a entrar (las actas) de todo el país, y eso hay que tenerlo muy claro”, precisó.

Los datos se irán actualizando de manera continua, con reportes que se refrescarán cada 15 o 30 minutos.
Los datos se irán actualizando de manera continua, con reportes que se refrescarán cada 15 o 30 minutos. Foto: El Peruano

Llamado a la prudencia y plazos finales

Ante este escenario, Corvetto hizo un llamado a la ciudadanía, a los candidatos y a las organizaciones políticas a actuar con responsabilidad y esperar el desarrollo completo del conteo oficial antes de sacar conclusiones.

Asimismo, recordó que existen actas provenientes de zonas alejadas, especialmente de la selva y del extranjero, que llegarán entre miércoles y jueves. “Nosotros tenemos actas de la selva que van a llegar y del exterior entre miércoles y jueves. Por tanto, esos son tiempos que la ciudadanía tiene que tomar en consideración”, sostuvo.

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