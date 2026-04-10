Perú

Joven herido en Matute sigue en estado crítico: familia denuncia presunto mal diagnóstico en el hospital Loayza

El paciente fue trasladado a una clínica privada donde médicos confirmaron lesiones por aplastamiento y riesgo de daño renal

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Joao Guanilo, se encuentra en estado crítico tras ser aplastado por una multitud durante un banderazo del club Alianza Lima. Su familia denuncia una atención médica inadecuada en el primer hospital y ahora busca apoyo para su recuperación. (Crédito: Buenos Días Perú)

Un joven que resultó herido en el incidente que ocurrió en el estadio de Matute permanece en estado crítico, mientras su familia denuncia una presunta mala atención médica en el Hospital Arzobispo Loayza. En conversación con el programa de noticias Buenos Días Perú, familiares del paciente aseguraron que no recibió una evaluación adecuada y fue enviado a casa pese a presentar signos evidentes de gravedad.

De acuerdo con el testimonio de un familiar, el joven llegó al centro de salud con serias dificultades físicas, pero no fue tratado de manera oportuna. “En el hospital prácticamente no nos dieron la atención adecuada. A mi hermano lo tuvieron en el pasadizo muriéndose de frío. Nos dijeron que solamente era golpes nada más, no había ni un tipo de fractura”, afirmó.

Joven herido en Matute fue dado de alta pese a lesiones graves, denuncia su familia. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamericana)
Joven herido en Matute fue dado de alta pese a lesiones graves, denuncia su familia. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamericana)

Estado de salud y traslado a clínica

La familia también indicó que, tras recibir una atención médica limitada, decidieron retirar al paciente por sus propios medios ante la falta de apoyo del personal médico. “Le pusieron dos inyectables y nada más. Cuando quisimos sacarlo, ni los doctores nos quisieron ayudar para trasladarlo a una silla de ruedas o hacia el carro”, agregó para el citado medio.

Posteriormente, el joven fue trasladado a la Clínica San Pablo gracias al apoyo del Alianza Lima. En este establecimiento, los médicos determinaron que su condición era crítica y diagnosticaron una lesión muscular grave por aplastamiento, además de complicaciones que podrían afectar el funcionamiento de sus riñones.

Joven herido permanece grave tras presunto error de diagnóstico en hospital Loayza. (Foto: Captura video/Panamericana)
Joven herido permanece grave tras presunto error de diagnóstico en hospital Loayza. (Foto: Captura video/Panamericana)

Diferencias en diagnóstico y apoyo a la familia

El nuevo diagnóstico evidenció una marcada diferencia respecto a la evaluación inicial recibida en el hospital. Según la familia, el retraso en la atención pudo haber agravado su estado de salud. “Si no lo traíamos a tiempo, el riñón iba a ser dañado. Nos dijeron que incluso podía necesitar diálisis”, señalaron.

Además, se confirmó que el joven presenta una fractura en la pierna derecha, la cual ha sido inmovilizada con yeso. El paciente continúa bajo observación médica mientras recibe tratamiento especializado para estabilizar su condición.

El afectado, quien se desempeña como arquero y era el principal sustento de su hogar, enfrenta ahora un proceso de recuperación complejo. Aunque Alianza Lima viene cubriendo los gastos clínicos, la familia ha informado que aún requiere apoyo para cubrir medicamentos y transporte, ya que residen en Ventanilla. En ese sentido, han anunciado la realización de actividades solidarias para recaudar fondos en los próximos días.

Familia denuncia mala atención en hospital Loayza tras caso de joven herido en Matute. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamericana)
Familia denuncia mala atención en hospital Loayza tras caso de joven herido en Matute. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamericana)

Dos hinchas en UCI

Tras la tragedia ocurrida en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, el Ministerio de Salud informó que dos personas permanecen internadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El reporte oficial precisa que de los 47 heridos registrados por la estampida durante el banderazo previo al partido entre Alianza Lima y Universitario, solo siete continúan hospitalizados, mientras que el 90% de los afectados ya recibió el alta médica. La emergencia movilizó a brigadas de bomberos, personal del SAMU y varias ambulancias, quienes brindaron atención inmediata en el lugar y coordinaron el traslado de los pacientes a hospitales como el Arzobispo Loayza y Dos de Mayo.

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, supervisó personalmente la atención a los heridos y garantizó la cobertura gratuita mediante el Seguro Integral de Salud. Las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento de los casos más delicados, mientras la investigación policial y fiscal avanza para esclarecer las circunstancias de la tragedia, en la que una persona perdió la vida y decenas resultaron heridas por asfixia y lesiones durante la estampida en la tribuna sur del estadio blanquiazul.

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