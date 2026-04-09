Tributo sinfónico en homenaje a Juan Gabriel llega a Lima: fecha, lugar y precios de entradas

Juan Gabriel sonríe en el escenario con un llamativo atuendo morado, anticipando el Tributo Sinfónico en su honor que llega a Lima.

Un espectáculo sinfónico celebrará la música de Juan Gabriel en Lima. La propuesta reúne a más de 30 artistas, entre músicos, mariachis y coristas, con dirección de Grazia Rojas Marín y producción de Studio Tres Perú.

El evento destaca por la participación de la Studio Concerts Orchestra, responsable de interpretar los arreglos orquestales de las canciones más conocidas del Divo de Juárez. La dirección musical está a cargo de Carlos Ramirez Núñez y la dirección escénica de Fito Valles.

El repertorio recorre los clásicos de Juan Gabriel, desde baladas icónicas hasta temas festivos que forman parte de la cultura popular. El formato sinfónico busca ofrecer una experiencia diferente, con arreglos que realzan la fuerza y emotividad de las letras.

La producción enfatiza que el homenaje está pensado para públicos de todas las edades. Abuelos, padres e hijos encontrarán en este concierto la oportunidad de compartir un mismo escenario y revivir recuerdos asociados a la música del artista.

Músicos interpretan un conmovedor tributo sinfónico en honor a Juan Gabriel durante su presentación en Lima, bajo una vibrante iluminación azul y arreglos florales en el escenario.

El espectáculo fusiona la elegancia de la orquesta con el folclore mexicano, logrando que las canciones de Juan Gabriel adquieran nuevos matices sin perder su esencia original. La combinación de músicos clásicos, mariachis y coros aporta riqueza sonora a cada interpretación.

La Sinfonía del Divo es una oportunidad para reconectar con el repertorio de un compositor que marcó generaciones. El evento busca emocionar al público y rendir tributo a una figura central de la música hispanoamericana.

¿Cuándo y dónde será el tributo a Juan Gabriel?

El concierto se realizará el sábado 16 de mayo con dos funciones, a las 3:30 p.m. y 7:00 p.m., y el domingo 17 de mayo con tres funciones, a las 11:30 a.m., 3:30 p.m. y 6:30 p.m.

La sede será el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú, en Calle Barcelona 240, San Isidro. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.

El póster promocional anuncia "La Sinfonía del Divo", un concierto sinfónico en homenaje a Juan Gabriel que se presentará en Lima el 16 y 17 de mayo.

Precios de las entradas para el concierto Tributo a Juan Gabriel

Las localidades y precios para el evento son:

Platinum : S/ 200

Super VIP : S/ 180

Super VIP (lateral) : S/ 150

VIP : S/ 160

VIP (lateral) : S/ 120

Mezzanine VIP : S/ 120

Mezzanine : S/ 100

General: S/ 80

Las entradas pueden adquirirse en Joinnus.

El afiche promocional de "La Sinfonía del Divo" detalla el homenaje sinfónico a Juan Gabriel en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú los días 16 y 17 de mayo, con una tabla de precios para diversas secciones.

¿En qué consiste el evento y qué puede esperar el público?

La Sinfonía del Divo es un show que transforma el repertorio de Juan Gabriel en una propuesta sinfónica de alto impacto. La orquesta, el mariachi y los coros se reparten el protagonismo en escena, interpretando éxitos como “Querida”, “Amor eterno” y “El Noa Noa”.

El diseño del espectáculo está orientado a provocar emociones y a celebrar la vida y obra del artista. La puesta en escena brinda nuevos arreglos que respetan la identidad de las canciones, pero las acercan al formato de gran concierto sinfónico.

El evento se posiciona como una opción cultural para quienes desean revivir la emoción de los grandes conciertos, al tiempo que permite a nuevas generaciones descubrir la música de uno de los compositores más emblemáticos de la región. La producción asegura una experiencia apta para todo público, con una selección de repertorio que atraviesa décadas y estilos, siempre con el sello inconfundible del Divo de Juárez.