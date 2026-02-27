México

CDMX cantará al ritmo de Juan Gabriel en un concierto sinfónico: fecha, horario y costos

Este evento llamado “DIVO”, busca rendir tributo a la trayectoria de uno de los mayores exponentes de la música mexicana

Homenaje sinfónico de Juan Gabriel.
Homenaje sinfónico de Juan Gabriel. (especial)

El homenaje sinfónico dedicado a Juan Gabriel llega a la Ciudad de México este 2026, dándole a los fanáticos de este exponente de la música mexicana una experiencia única y memorable.

Este evento llamado “DIVO”, busca rendir tributo a la trayectoria musical del Divo de Juárez, reviviendo sus mejores éxitos que han acompañado a generaciones de las últimas décadas.

Debido a la gran aceptación de la primera edición, esta conmemoración regresa este año para una nueva presentación en la capital mexicana, buscando llegar a más personas que quieran disfrutar de las melodías del intérprete de “Amor Eterno”.

Fecha y horario del sinfónico de Juan Gabriel

La cita para los seguidores del Divo de Juárez será el próximo 24 de mayo en la Arena CDMX, los cuales podrán disfrutar de una velada especial que celebrará su legado musical con un emotivo espectáculo que promete llenar de nostalgia a todo el público .

Este evento comenzará en punto de las 18:30 horas, pero la apertura de las puertas será a partir de las 16:30 horas, por lo que se les pide a los asistentes llegar con anticipación para poder disfrutar de todo el concierto.

La sinfónica está a cargo de la Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11, con la participación de un Coro Sinfónico, combinando una energía inigualable entre el mariachi y los cantantes invitados, que le dan vida a toda la música del artista mexicano con arreglos majestuosos y una puesta en escena innovadora.

Juan Gabriel. Netflix © 2025
Juan Gabriel. Netflix © 2025

Precios del concierto de Juan Gabriel

Los boletos del sinfónico se pueden conseguir a través de la página oficial de Super Boletos. El rango de precios varía de acuerdo a la zona que se desee adquirir:

  • VIP: 3,137 pesos
  • Rojo: 2,504 pesos
  • Zona Elektra: 2,504 pesos
  • Zona Boing: 2,284 pesos
  • Zona Pepsi: 2,284 pesos
  • Naranja: 2,284 pesos
  • Zona Toyota: 2,122 pesos
  • Amarillo: 2,122 pesos
  • Verde: 1,945 pesos
  • Zona Mega: 1,694 pesos
  • Banco Azteca: 1,694 pesos
  • Mccormick: 1,694 pesos
  • Azul: 1,694 pesos
  • Zona Miniso: 1,694 pesos
  • SP Platino: 1,242 pesos
  • SP Oro VL: 1,242 pesos
  • SP Oro: 1,242 pesos
  • SP Platino VL: 1,242 pesos
  • CAP Diferentes:1, 029 pesos
  • Aqua: 1,209 pesos
  • Morado: 904 pesos
  • Celeste: 622 pesos

Puntos clave

  • Fecha: 24 de mayo
  • Hora: 18:30 horas
  • Ubicación: Arena CDMX (Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230 Ciudad de México, CDMX)
  • Duración: 90 minutos aproximadamente
  • No hay edad mínima
  • Menores de dos años no pagan entrada al concierto

