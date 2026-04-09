BTS en Lima: horarios de venta general, precios y guía para comprar entradas a sus tres shows en San Marcos

La banda surcoreana BTS frente a la bandera de Perú, anticipando la venta de entradas para sus tres esperados shows en el estadio San Marcos de Lima.

La banda surcoreana BTS llegará a Lima en octubre de 2026 con tres conciertos en el Estadio de San Marcos. Inicialmente, solo se habían anunciado dos fechas, el 9 y 10 de octubre. Sin embargo, la respuesta del público superó todas las expectativas y la preventa exclusiva para ARMY Membership se agotó en solo dos horas. Ante la alta demanda, el grupo decidió sumar un tercer show el 7 de octubre, ampliando así la capacidad para sus seguidores en Perú.

El entusiasmo por la llegada de BTS se reflejó en la rapidez con la que se vendieron los primeros boletos. La nueva fecha ofrece una oportunidad adicional para quienes no lograron adquirir entradas en la preventa, aunque el número de localidades disponibles para la venta general es limitado.

¿Cuándo y a qué hora inicia la venta general?

La venta general de entradas para los conciertos de BTS en Lima comenzará el viernes 10 de abril a las 10 a. m., según Ticketmaster. El proceso estará habilitado para las fechas del 7, 9 y 10 de octubre. Para esta etapa, no es necesario contar con ARMY Membership. Solo se requiere contar con una tarjeta bancaria o billetera digital para realizar el pago. Es recomendable registrarse previamente en la web de Ticketmaster y tener la sesión iniciada antes del inicio de la venta.

BTS anuncia tercera fecha en Lima tras agotar la preventa en el Estadio San Marcos. IG

¿Cuántas entradas hay disponibles en la venta general?

Las entradas disponibles para cada fecha son las siguientes:

7 de octubre: 9,910 (Campo: 4,935 | Soundcheck VIP Package: 616 | Occidente: 1,247 | Oriente: 1,165 | Norte: 1,249 | Sur: 698)

9 de octubre: 9,870 (Campo: 4,934 | Soundcheck VIP: 616 | Occidente: 1,247 | Oriente: 1,165 | Norte: 1,209 | Sur: 698)

10 de octubre: 9,914 (Campo: 4,934 | Soundcheck VIP: 616 | Occidente: 1,251 | Oriente: 1,165 | Norte: 1,249 | Sur: 698)

La mayoría de las localidades se vendieron durante la preventa, por lo que el stock restante en esta fase es reducido.

Este gráfico detalla la distribución oficial de tickets para los conciertos de BTS el 9 y 10 de octubre, mostrando la disponibilidad por zonas para la preventa de Army Membership y la venta general.

Precios de entradas para BTS en Perú 2026

Los precios oficiales parten desde S/483. El paquete Soundcheck VIP incluye acceso a la prueba de sonido, ingreso anticipado y beneficios especiales. Los valores actualizados son:

Campo: S/ 851

Tribuna Occidente numerado: S/ 667

Tribuna Oriente numerado: S/ 667

Tribuna Norte numerado: S/ 483

Tribuna Sur numerado: S/ 483

Soundcheck VIP Package: S/ 2,591

Concierto de BTS en Perú: estos son los precios de entradas generales.

Paso a paso para comprar entradas en Ticketmaster

Ingresa a ticketmaster.pe Accede con tu correo y contraseña, o crea una cuenta nueva. Busca el evento de BTS o utiliza este enlace: BTS World Tour Arirang Elige la modalidad de compra para revisar las localidades disponibles. Selecciona la zona y la cantidad de entradas. Define cómo deseas recibir tus boletos. Confirma la compra y selecciona el medio de pago. Completa los datos de tu tarjeta. Tras finalizar la compra, recibirás un correo con la confirmación y otro con instrucciones para transferir tus entradas a la aplicación Quentro, que te permitirá administrar los boletos de manera digital.

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