Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Ana Paula Consorte negó rotundamente los rumores de romance con el dueño de un gimnasio tras su separación de Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte decidió romper su silencio y responder a las especulaciones que la vinculan sentimentalmente con el dueño de un gimnasio. Las versiones, difundidas por la exconductora Daniela Cilloniz, sugieren que un presunto acercamiento habría influido en la separación de la modelo brasileña y el futbolista Paolo Guerrero. Sin embargo, Ana Paula fue contundente: “Son tonterías y cosas que no son verdad”.

Ana Paula Consorte: “No voy a desmentir tonterías”

Durante un enlace con el programa ‘Amor y Fuego’, Ana Paula Consorte fue consultada sobre el supuesto romance con el dueño de un gimnasio, un rumor que tomó fuerza a raíz de las declaraciones de Daniela Cilloniz.

“¿Desmentir qué? ¿La persona que habló tiene pruebas? Porque cualquiera puede hablar, pero cómo probarlo. Esta chica me da pena, habla cosas que no puede probar”, sentenció la bailarin a, visiblemente incómoda por el tema.

Consorte recalcó que no hay fundamentos para los rumores y que no piensa justificar ni responder ante versiones que no pueden ser corroboradas.

“La persona que habló dice tonterías, cosas que no son verdad y que no se pueden probar”, insistió.

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, quien deslizó que brasilera rendría romance con su entrenador. TikTok: Amor y Fuego.

Relación con Paolo Guerrero: “Si hubiera pasado algo, Paolo no iría a mi casa”

La brasileña también se refirió al estado actual de su vínculo con Paolo Guerrero. Ante la pregunta sobre si existió un romance paralelo, Ana Paula fue clara:

“Si hubiese tenido algo con otra persona, Paolo Guerrero no estaría yendo a mi casa”, afirmó.

En medio de la confirmada separación, imágenes recientes han mostrado al delantero llegando en bicicleta al departamento donde Consorte vive con sus hijos.

Además, ambos han sido captados juntos en una tienda de vehículos de lujo y acompañando a la hija mayor de la modelo al colegio, lo que ha alimentado rumores de una posible reconciliación, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado.

La modelo brasileña aseguró que si hubiera otra relación, Paolo no visitaría su casa ni compartiría tiempo con sus hijos. Captura: 'Amor y Fuego'.

¿Qué dijo Daniela Cilloniz?

La controversia se desató cuando Daniela Cilloniz, exconductora de televisión, opinó sobre el entorno personal de Ana Paula. “He escuchado que no sería con su entrenador, sino que sería con el dueño del gimnasio”, declaró, sugiriendo que este presunto acercamiento habría influido en la ruptura con Paolo Guerrero.

Cilloniz también resaltó que la expareja mantiene una relación cordial por el bienestar de sus hijos y recalcó que no tiene certeza sobre la veracidad de los rumores.

“Tengo entendido que no han vuelto, pero me parece bonito que tengan una buena relación de padres porque eso es muy importante para los niños”, señaló.

Daniela también se distanció de los comentarios de Rodrigo González, quien insinuó que Paolo aún estaría enamorado. “No sé si será verdad o no, pero he escuchado que Ana Paula está contenta por otros lares”, añadió.

La periodista sorprendió al revelar antiguas conversaciones con el futbolista, generando un revuelo en redes y reavivando la polémica sobre los límites entre la vida privada y la exposición pública de las celebridades peruanas (Facebook)

Ana Paula anunció su separación

Ana Paula Consorte confirmó públicamente el fin de su relación con Paolo Guerrero, luego de casi tres años y medio juntos. La modelo reveló la noticia en diálogo con el programa ‘Mesa Caliente’, aclarando que ambos tomaron caminos distintos hace algún tiempo.

“No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, afirmó.

En redes sociales, Consorte compartió un mensaje interpretado como una reflexión sobre el final de la relación: “No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te puso”, escribió, dejando entrever un proceso de aceptación y cambio personal.

El rumor sobre un romance con el dueño de un gimnasio surgió junto a la noticia de la separación, en un contexto donde las imágenes de Paolo Guerrero visitando a Consorte y sus hijos han mantenido viva la atención mediática. La noticia de que ambos fueron vistos juntos en una tienda de autos de lujo y acompañando a la hija mayor al colegio reavivó el debate sobre el verdadero estado de su relación.

Sin embargo, Ana Paula ha optado por la serenidad y el respeto, negando cualquier vínculo sentimental con terceras personas y pidiendo que no se preste atención a rumores sin sustento.

Ana Paula Consorte confirmó la separación de Paolo Guerrero en un chat difundido por ‘Mesa Caliente’, señalando que llevan tiempo distanciados. Panamericana TV