Grupo Niche logra sold out y abre segunda fecha en el Gran Teatro Nacional

Los integrantes de Grupo Niche posan para una foto promocional tras agotar las entradas para su concierto en el Estadio Nacional y anunciar una segunda función en el mismo lugar.

La agrupación colombiana Grupo Niche logró un lleno total para su primera presentación en el Gran Teatro Nacional de Lima, lo que motivó la apertura de una segunda función programada para el 14 de agosto. Las entradas para esta nueva fecha ya están disponibles a través de Teleticket, luego de que la función inicial del 13 de agosto quedara completamente agotada.

El rápido agotamiento de los boletos refleja la vigencia y el poder de convocatoria de Grupo Niche en el público peruano. La organización del evento confirmó que la decisión de sumar una fecha adicional responde al entusiasmo de los seguidores limeños, quienes mantienen un vínculo sostenido con la reconocida orquesta de salsa.

Con más de cuarenta años de trayectoria, Grupo Niche se considera uno de los principales exponentes de la salsa a nivel internacional. Su repertorio incluye temas como “Cali Pachanguero”, “Una Aventura”, “Sin Sentimiento” y “Gotas de Lluvia”, canciones que se mantienen presentes en la memoria colectiva de varias generaciones de fanáticos en América Latina.

La icónica agrupación de salsa, Grupo Niche, agota rápidamente las entradas para su primer concierto en Lima, anunciando una segunda función en el prestigioso Gran Teatro Nacional debido a la alta demanda.

El Gran Teatro Nacional recibirá a la agrupación con un escenario que destaca por su acústica y prestigio, lo que garantiza una experiencia musical de alto nivel. El evento se perfila como una de las citas más relevantes de la música latina en Perú para este año.

La expectativa por la segunda fecha es alta, dado que la primera función dejó sin acceso a cientos de seguidores. Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación para evitar quedarse fuera de este espectáculo.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

Las localidades para el concierto de Grupo Niche en Lima van desde S/199 hasta S/588. Algunas zonas con descuento ya no cuentan con disponibilidad, mientras que los boletos con precio regular aún pueden adquirirse.

El retorno de Grupo Niche a los escenarios peruanos reafirma su capacidad de convocatoria y la vigencia de su propuesta musical, consolidando su posición como referente indiscutido en la escena de la salsa latinoamericana.

El mapa de asientos del Gran Teatro Nacional con precios y disponibilidad de entradas muestra múltiples secciones agotadas tras el éxito de ventas de Grupo Niche, llevando a la apertura de una segunda fecha.

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Para comprar entradas al concierto del Grupo Niche, el proceso es completamente digital y se realiza a través de Teleticket:

Ingresa a www.teleticket.com.pe desde tu navegador.

Regístrate con tus datos personales y un correo electrónico válido.

Activa tu cuenta mediante el enlace recibido por correo.

Busca Grupo Niche en la plataforma y selecciona el evento.

Ingresa a la fila virtual, manteniendo la página abierta hasta que llegue tu turno.

Elige la zona y los asientos preferidos, según disponibilidad.

Completa la compra ingresando los datos de tu tarjeta bancaria. Si eres cliente BCP, aplica el descuento correspondiente durante la preventa.

Consulta y descarga tus entradas en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta.