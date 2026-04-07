Perú

Grupo Niche logra sold out y abre segunda fecha en el Gran Teatro Nacional

La agrupación de salsa colombiana regresa a nuestro país con un show de gala. Conoce todos los detalles

Guardar
El Grupo Niche posa en estudio; catorce hombres, la mayoría con camisas doradas y pantalones blancos, cuatro con camisas azules y pantalones blancos
Los integrantes de Grupo Niche posan para una foto promocional tras agotar las entradas para su concierto en el Estadio Nacional y anunciar una segunda función en el mismo lugar.

La agrupación colombiana Grupo Niche logró un lleno total para su primera presentación en el Gran Teatro Nacional de Lima, lo que motivó la apertura de una segunda función programada para el 14 de agosto. Las entradas para esta nueva fecha ya están disponibles a través de Teleticket, luego de que la función inicial del 13 de agosto quedara completamente agotada.

El rápido agotamiento de los boletos refleja la vigencia y el poder de convocatoria de Grupo Niche en el público peruano. La organización del evento confirmó que la decisión de sumar una fecha adicional responde al entusiasmo de los seguidores limeños, quienes mantienen un vínculo sostenido con la reconocida orquesta de salsa.

Con más de cuarenta años de trayectoria, Grupo Niche se considera uno de los principales exponentes de la salsa a nivel internacional. Su repertorio incluye temas como “Cali Pachanguero”, “Una Aventura”, “Sin Sentimiento” y “Gotas de Lluvia”, canciones que se mantienen presentes en la memoria colectiva de varias generaciones de fanáticos en América Latina.

Póster promocional del Grupo Niche con catorce hombres, algunos sentados en sillas blancas, contra un fondo de un teatro. Detalla fechas de concierto
La icónica agrupación de salsa, Grupo Niche, agota rápidamente las entradas para su primer concierto en Lima, anunciando una segunda función en el prestigioso Gran Teatro Nacional debido a la alta demanda.

El Gran Teatro Nacional recibirá a la agrupación con un escenario que destaca por su acústica y prestigio, lo que garantiza una experiencia musical de alto nivel. El evento se perfila como una de las citas más relevantes de la música latina en Perú para este año.

La expectativa por la segunda fecha es alta, dado que la primera función dejó sin acceso a cientos de seguidores. Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación para evitar quedarse fuera de este espectáculo.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

Las localidades para el concierto de Grupo Niche en Lima van desde S/199 hasta S/588. Algunas zonas con descuento ya no cuentan con disponibilidad, mientras que los boletos con precio regular aún pueden adquirirse.

El retorno de Grupo Niche a los escenarios peruanos reafirma su capacidad de convocatoria y la vigencia de su propuesta musical, consolidando su posición como referente indiscutido en la escena de la salsa latinoamericana.

Mapa de asientos de un estadio, dividido en secciones de colores. Tabla de precios de entradas a la derecha, indicando múltiples áreas como 'AGOTADO' (Sold Out)
El mapa de asientos del Gran Teatro Nacional con precios y disponibilidad de entradas muestra múltiples secciones agotadas tras el éxito de ventas de Grupo Niche, llevando a la apertura de una segunda fecha.

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Para comprar entradas al concierto del Grupo Niche, el proceso es completamente digital y se realiza a través de Teleticket:

  • Ingresa a www.teleticket.com.pe desde tu navegador.
  • Regístrate con tus datos personales y un correo electrónico válido.
  • Activa tu cuenta mediante el enlace recibido por correo.
  • Busca Grupo Niche en la plataforma y selecciona el evento.
  • Ingresa a la fila virtual, manteniendo la página abierta hasta que llegue tu turno.
  • Elige la zona y los asientos preferidos, según disponibilidad.
  • Completa la compra ingresando los datos de tu tarjeta bancaria. Si eres cliente BCP, aplica el descuento correspondiente durante la preventa.
  • Consulta y descarga tus entradas en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta.

Temas Relacionados

Grupo NicheGran Teatro Nacionalconciertoperu-entretenimiento

Más Noticias

Elecciones 2026: ¿Habrá clases en los colegios elegidos como lugar de votación? Esto dice Minedu

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que 10 mil 130 locales escolares han sido seleccionados para esta función, por lo que se ha coordinado con la ONPE para su implementación

Elecciones 2026: ¿Habrá clases en los colegios elegidos como lugar de votación? Esto dice Minedu

Colegio de Economistas pide al Ejecutivo ir al TC por Leyes con alto costo fiscal y trabajadores CAS hacen plantón en su sede

Mientras los trabajadores CAS se encuentran gestionando su participación en las mesas de trabajos de Servir, el Colegio de Economistas de Lima pide al Ejecutivo acudir al Tribunal Constitucional

Colegio de Economistas pide al Ejecutivo ir al TC por Leyes con alto costo fiscal y trabajadores CAS hacen plantón en su sede

BTS sorprende a Santos Bravos con una caja de regalos y la boyband reacciona cantando ‘Swim’

El gesto de la banda surcoreana hacia el grupo latinoamericano se volvió viral y refuerza la conexión entre artistas globales.

BTS sorprende a Santos Bravos con una caja de regalos y la boyband reacciona cantando ‘Swim’

Cúster con historial de 40 infracciones y S/836 mil en multas es enviada al depósito por la ATU

La unidad presentaba graves deficiencias estructurales, como asientos deteriorados sujetos con alambres y cintas, y la puerta del conductor asegurada con cables, lo que incrementaba el nivel de riesgo para los usuarios

Cúster con historial de 40 infracciones y S/836 mil en multas es enviada al depósito por la ATU

Tren Lima–Chosica sigue sin fecha: primera prueba reaviva disputa entre la MML y el MTC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo insistió al ministro de Transportes en entregar la autorización para trasladar el material ferroviario restante

Tren Lima–Chosica sigue sin fecha: primera prueba reaviva disputa entre la MML y el MTC
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima–Chosica sigue sin fecha: primera prueba reaviva disputa entre la MML y el MTC

Tren Lima–Chosica sigue sin fecha: primera prueba reaviva disputa entre la MML y el MTC

Expresidentes del Congreso salen en defensa de Fernando Rospigliosi ante posible condena por difamar a Delia Espinoza

Marisol Pérez Tello lleva como vicepresidente a exasesor de Dina Boluarte que renunció

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

El Perú no tiene 30 mil soldados, como dijo el candidato presidencial Enrique Valderrama

ENTRETENIMIENTO

BTS sorprende a Santos Bravos con una caja de regalos y la boyband reacciona cantando ‘Swim’

BTS sorprende a Santos Bravos con una caja de regalos y la boyband reacciona cantando ‘Swim’

¡SOLD OUT! Entradas en preventa para BTS en Perú se agotó a dos horas de salir a la venta

¿Quién es Erika Manrique, la amiga de Federico Salazar que él sigue en redes y pertenece al mundo del espectáculo?

Erika Manrique revela que Federico Salazar le avisó de su separación antes del comunicado: “Me avisó en la mañana”

Carlos Alcántara en nuevo ampay: actor es captado con rubia que fue vinculada a Jean Deza y John Kelvin

DEPORTES

Municipalidad de La Victoria levantó clausura de Matute, estadio de Alianza Lima: ¿Qué pasará con el Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Municipalidad de La Victoria levantó clausura de Matute, estadio de Alianza Lima: ¿Qué pasará con el Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Resultados de la fecha 1 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

A qué hora juega Universitario vs Tolima HOY: partido por fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Universitario vs Tolima HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026