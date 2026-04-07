‘Grupo 5′ rinde homenaje a Lisandro Meza con Chane Meza, hijo del recordado cantante colombiano

Grupo 5 y Chane Meza rinden homenaje a Lisandro Meza con 'Mix Lisandro Meza 2'.

El Grupo 5 sorprendió gratamente a sus seguidores al lanzar 'Mix Lisandro Meza 2′, una colaboración especial junto a Chane Meza que rinde tributo al emblemático músico colombiano Lisandro Meza, conocido como el “Faraón de la Cumbia”, fallecido el 23 de diciembre de 2023 a los 86 años.

La producción, grabada en vivo durante el multitudinario concierto “Elmer Vive” en Monsefú, recoge la energía de la agrupación sobre el escenario y la conexión genuina con su audiencia, elementos que han caracterizado la historia del Grupo 5.

El “Mix Lisandro Meza 2” reúne algunos de los temas más representativos del repertorio de Lisandro Meza, entre ellos “El hombre feliz”, “La boyana” y “Recorriendo Perú”. Estas canciones, reinterpretadas bajo el sello característico de Grupo 5 y la voz de Chane Meza, hijo del recordado músico colombiano, mantienen la esencia original y la trasladan a las nuevas generaciones, asegurando la vigencia de un legado que trasciende fronteras.

La publicación del videoclip en la plataforma YouTube ha tenido un impacto inmediato, ubicándose en el puesto #2 de tendencias en la categoría Música en Perú. Este logro confirma la capacidad de Grupo 5 para conectar con el público digital y mantener la conversación sobre la cumbia en las plataformas actuales. El video, disponible a través del canal oficial de la agrupación, no solo muestra la calidad musical del ensamble, sino también la respuesta entusiasta del público presente en Monsefú, una de las plazas más representativas de la música tropical en el país.

El legado de Lisandro Meza

Lisandro Meza, quien falleció en 2023, dejó una huella profunda en la cumbia latinoamericana. Su estilo, versatilidad y capacidad de fusión influyeron de manera decisiva en la evolución del género y su internacionalización. El homenaje realizado por Grupo 5 y Chane Meza no solo reconoce la trayectoria del “Faraón de la Cumbia”, sino que también contribuye a mantener viva su música en la memoria colectiva.

La presencia de Chane Meza en la producción otorga un valor especial al homenaje, al tratarse del hijo y heredero artístico de Lisandro Meza. Su participación asegura la continuidad del legado familiar y permite que el tributo conserve autenticidad y credibilidad ante los seguidores de la cumbia. La colaboración entre Grupo 5 y Chane Meza representa un puente generacional, en el que tradición y actualidad se encuentran y dialogan sobre el escenario.

Fotografía de archivo, tomada en julio de 2006, en la que se registró al músico y cantautor colombiano Lisandro Meza, durante su actuación en el concierto "100% Colombiano", con el que la colonia del país suramericano en Estados Unidos celebró un año más de su independencia, en el coliseo Madison Square Garden, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Miguel Rajmil

El concierto “Elmer Vive”, donde se grabó el mix, se realizó en honor a Elmer Yaipén Uypan, fundador de Grupo 5, y reunió a miles de personas en Monsefú. Este escenario fue el marco perfecto para presentar el tributo a Lisandro Meza, ya que ambos artistas —Meza y Yaipén— son considerados piezas clave en la historia de la música tropical latinoamericana. La interpretación en vivo añade un valor especial a la producción, transmitiendo la emoción y la fuerza del directo, aspectos muy valorados por los seguidores del género.

Grupo 5, actualmente liderado por Christian Yaipén, continúa consolidando su posición como máximo exponente de la cumbia peruana. La agrupación ha sabido actualizar su repertorio y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado musical, manteniendo la fidelidad de su público tradicional y sumando nuevas audiencias a través de plataformas digitales y redes sociales. El éxito de “Mix Lisandro Meza 2” en YouTube es un reflejo de esa capacidad de adaptación y de la vigencia del grupo en el panorama musical actual.

Con este homenaje, Grupo 5 no solo celebra la obra de Lisandro Meza, sino que también reivindica la importancia de la cumbia como un género en constante evolución, capaz de renovarse y de generar puentes entre distintas generaciones y culturas. El reconocimiento a los grandes referentes es una forma de preservar la memoria musical y de proyectarla hacia el futuro.

Lisandro Meza falleció este 23 de diciembre y sus fans peruanos lo lamentaron. (Foto: Captura de IG)