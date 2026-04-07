Comisión de Ética continúa denuncias contra Balcázar: tres congresistas de su entorno apoyaron suspenderlas

Balcázar bajo investigación: congresistas vinculados a Perú Libre votaron por suspender casos

La Comisión de Ética del Congreso de la República continuará con el trámite de las denuncias presentadas contra el presidente interino, José María Balcázar, por hechos cometidos cuando se desempeñaba como parlamentario.

En la última sesión se votó la suspensión de estos expedientes, tal como lo recomendó el equipo técnico, al considerar que podrían interferir con su actual cargo y afectar la separación de poderes. Dos de los procesos abordan sus declaraciones a favor del matrimonio infantil, mientras que el tercero plantea investigar un presunto favorecimiento a su hijo, a través de una ley que impulsó cuando presidía la Comisión de Educación.

Aunque la mayoría de parlamentarios optó por continuar con las investigaciones, tres congresistas, además del presidente de la comisión, Elvis Vergara, votaron a favor de la suspensión. Tienen en común que dos de ellos fueron integrantes de Perú Libre y una pertenece actualmente a esa bancada, la misma de Balcázar. Se trata de Janet Rivas, Pasión Dávila y Alfredo Pariona.

Denuncias contra Balcázar avanzan: votos a favor de suspenderlas provinieron de su entorno político

La congresista Janet Rivas, de Perú Libre, votó a favor de la suspensión en los tres expedientes. Por su parte, Pasión Dávila, quien renunció a Perú Libre y ahora integra la Bancada Socialista, además de postular junto a Roberto Sánchez, quien busca reivindicar el discurso en favor de Pedro Castillo, tuvo una votación diferenciada: en el primer caso votó en contra y en los otros dos se abstuvo.

Asimismo, su colega de bancada Alfredo Pariona se abstuvo en los tres procesos.

Así votaron los otros congresistas

Expediente N° 254-2025-2026

Nelcy Heidinger Ballesteros - Alianza Para el Progreso (En contra)

Luis Roberto Kamiche Morante - Alianza Para el Progreso (En contra)

Auristela Obando Morgan - Fuerza Popular (en contra)

Margot Palacios - No agrupado (en contra)

Expediente N° 255-2025-2026

Nelcy Heidinger - Alianza Para el Progreso (En contra)

Luis Roberto Kamiche Morante - Alianza Para el Progreso (En contra)

Auristela Obando Morgan - Fuerza Popular (en contra)

Margot Palacios - No agrupado (No respondió)

Expediente N° 259-2025-2026

Nelcy Heidinger Ballesteros - Alianza Para el Progreso (En contra)

Luis Roberto Kamiche Morante - Alianza Para el Progreso (En contra)

Auristela Obando Morgan - Fuerza Popular (en contra)

Margot Palacios - No agrupado (en contra)

Las otras denuncias contra José María Balcázar

El presidente interino José María Balcázar no solo enfrenta cuestionamientos en la Comisión de Ética del Congreso, sino también otros procesos que han vuelto a cobrar relevancia desde que asumió el cargo. Uno de ellos está vinculado a su etapa como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), donde es investigado por el presunto delito de apropiación ilícita.

José María Balcázar junto a sus ministros

Según las imputaciones, Balcázar habría utilizado una cuenta personal para recibir pagos de agremiados, luego de que la cuenta institucional fuera bloqueada por conflictos internos. Además, se le atribuye no haber registrado esos ingresos ni haber rendido cuentas. Este caso, que se remonta a 2019, motivó su expulsión del colegio profesional y derivó en una denuncia penal que hoy se encuentra en etapa avanzada, con diligencias pendientes como peritajes contables y testimonios clave.

A este proceso se suma una denuncia constitucional en el marco del denominado caso Valquiria. De acuerdo con lo señalado por la fiscal Delia Espinoza, se investiga una presunta red de corrupción y tráfico de influencias vinculada a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.