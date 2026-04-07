Colapsa balcón de casona de más de 150 años en el Callao y expone riesgos por falta de mantenimiento en zonas patrimoniales

El desplome ocurrió en una casona con más de 150 años en una zona transitada del Callao. No hubo heridos, pero el hecho evidenció el deterioro estructural. Exitosa

El colapso de estructuras antiguas vuelve a poner en discusión las condiciones de conservación en zonas históricas. En el Callao, una casona con más de siglo y medio de antigüedad registró el desplome de uno de sus balcones sin provocar víctimas, aunque el hecho expuso riesgos latentes en edificaciones con valor patrimonial.

El incidente ocurrió en una vía transitada, donde funcionan comercios y circulan vecinos a diario. La caída de parte del segundo piso generó alarma entre quienes presenciaron el hecho y obligó a la intervención de autoridades locales. La escena dejó restos de madera, adobe y otros materiales tradicionales esparcidos en la vía pública.

El derrumbe se registró en la cuadra 2 del jirón Alberto Secada, en el Callao, donde una estructura de balcón cedió durante la mañana. De acuerdo con el reporte difundido en ATV Noticias, el desplome comprometió gran parte de la esquina del inmueble, cuya antigüedad supera los 150 años.

Larry Lynch, subgerente de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Callao, explicó que el incidente ocurrió alrededor de las ocho de la mañana. “Las estructuras de este balcón se vinieron abajo, como ustedes verán, es casi toda una esquina”, indicó durante la cobertura televisiva.

El funcionario detalló que la edificación corresponde a una construcción tradicional de quincha, barro y adobe, materiales característicos de la época republicana. Según precisó, el deterioro acumulado por el paso del tiempo influyó en el colapso de la estructura.

Advertencias previas y responsabilidades del propietario

Colapso de balcón en casona de más de 150 años en el Callao sin víctimas. Facebook: Municipalidad del Callao

Las autoridades municipales confirmaron que el inmueble contaba con notificaciones previas por riesgo estructural. Lynch señaló que la comuna había advertido con anticipación sobre el peligro que representaba la casona.

“Nosotros ya hace unos meses atrás le habíamos indicado el peligro inminente que había”, sostuvo. El funcionario añadió que, pese a estas advertencias, la intervención directa presenta limitaciones debido a la naturaleza privada de la propiedad.

En ese contexto, explicó que la responsabilidad de ejecutar trabajos de mantenimiento recae en los propietarios. “Esto es particular, nosotros ya no podemos intervenir en el sentido de poder desalojarlos”, afirmó. Según indicó, la municipalidad sí realiza labores de identificación de riesgos en viviendas antiguas y comunica dichas condiciones a los ocupantes.

Estructura deteriorada estaba ubicada en zona transitada con actividad comercial. Facebook: Municipalidad del Callao

El caso refleja las restricciones vigentes para intervenir en edificaciones con valor histórico. Lynch señaló que cualquier acción sobre este tipo de inmuebles requiere autorización del Ministerio de Cultura, lo que condiciona los trabajos de mantenimiento o restauración.

“Para hacer restauración, algún tema de mantenimiento o cambios estructurales, tiene que haber un tema de permiso del Ministerio de Cultura”, explicó. Esta normativa busca preservar las características originales de las construcciones, aunque limita la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Además, la condición de propiedad privada reduce el margen de acción de las autoridades locales. Según el funcionario, la municipalidad no puede ejecutar demoliciones ni intervenciones directas sin el debido proceso administrativo y la participación de las entidades competentes.

Clausura de local y evaluación posterior

Autoridades habían emitido advertencias previas por riesgo estructural. Facebook: Municipalidad del Callao

En el primer nivel de la casona funcionaba una panadería, actividad que se suspendió tras el incidente. El establecimiento fue clausurado como medida preventiva mientras se evalúan las condiciones del inmueble.

El desplome dejó el segundo piso reducido a escombros, mientras que la estructura inferior permanece en pie. Esta situación genera un escenario complejo, ya que cualquier intervención adicional depende de autorizaciones externas.

Lynch descartó que obras cercanas, como la construcción de un bulevar cultural en la zona, guarden relación con el colapso. “No vinculamos un tema de una acción que pudiera haber afectado esta estructura”, afirmó, al indicar que las notificaciones de riesgo se realizaron antes de dichas obras.

Riesgos en zonas históricas y falta de mantenimiento

Caso evidencia falta de mantenimiento en edificaciones históricas. Facebook: Municipalidad del Callao

El caso del Callao se suma a una problemática recurrente en áreas históricas de Lima y otras ciudades. Diversas edificaciones antiguas presentan deterioro estructural, lo que incrementa el riesgo de colapsos parciales o totales.

Durante la cobertura televisiva, se mencionó que muchas de estas construcciones no reciben mantenimiento adecuado, pese a su valor histórico y turístico. También se señaló que, en caso de un sismo, el estado de estas edificaciones podría agravar los daños.

Las limitaciones legales, la falta de inversión y la complejidad de los procesos de restauración configuran un escenario donde la conservación del patrimonio convive con riesgos estructurales visibles. Mientras tanto, autoridades locales continúan con labores de identificación y notificación de inmuebles en condiciones críticas dentro del Callao Monumental.