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Ana Torroja regresa a Lima con su tour ‘Se ha acabado el show’: fecha, lugar y venta de entradas

El tour internacional incluye a Perú y fusiona las nuevas canciones de la artista con los clásicos que marcaron su trayectoria.

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Ana Torroja apuesta por una nueva etapa y vuelve a los escenarios peruanos.
Ana Torroja apuesta por una nueva etapa y vuelve a los escenarios peruanos.

La reconocida cantante española Ana Torroja vuelve a Lima como parte de su tour internacional ‘Se ha acabado el show’, una gira que marca una nueva etapa en su trayectoria artística. Lejos de ser una despedida, el título de la gira representa el inicio de un capítulo cargado de fuerza y renovación.

Ana Torroja, conocida por su carrera como solista y por haber liderado Mecano, una de las bandas más influyentes de la música en español, ofrece un recorrido musical que abarca su repertorio más reciente junto a las canciones que han marcado generaciones. La gira, que incluye fechas en España y Latinoamérica, acompaña el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, disponible en todas las plataformas digitales.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Ana Torroja?

El reencuentro con el público peruano está programado para el miércoles 3 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín, en San Isidro, donde la artista presentará un espectáculo renovado, acompañado de sus recientes composiciones y los clásicos que la han convertido en una de las voces más emblemáticas del pop en español.

El álbum, producido por Andrés Levin y Pablo Stipicic, significa un hito personal para la artista, ya que se trata de su primer trabajo íntegramente escrito por ella. Las composiciones, realizadas junto a Raúl Gómez (GOMZ) y Liam Garner, exploran temáticas de autoconocimiento, evolución y la búsqueda de nuevas sonoridades. Temas como ‘A veces’, ‘La maleta’ y ‘Problemas de conversación’ —que da nombre al disco— reflejan una etapa de introspección y apertura creativa. Con este proyecto, Torroja muestra una faceta más personal e intimista, en la que la experimentación musical y lírica se convierten en ejes centrales.

Ana Torroja regresa a Lima con su tour “Se ha acabado el show”.
Ana Torroja regresa a Lima con su tour “Se ha acabado el show”.

La alianza con Altafonte marca también el inicio de un camino enfocado en la independencia artística y la exploración de nuevos territorios. El espectáculo en Lima contará con una propuesta escénica renovada, en la que la tecnología, el diseño visual y la conexión directa con el público serán protagonistas. La gira ha pasado ya por escenarios de ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona, y continuará su recorrido por distintos países de Latinoamérica, consolidando la vigencia de Ana Torroja como una de las referentes indiscutidas de la música en español.

En el repertorio del concierto en Lima, el público encontrará tanto las nuevas canciones como los éxitos de su carrera con Mecano, entre ellos ‘Hijo de la luna’, ‘Cruz de navajas’, ‘Me cuesta tanto olvidarte’ y ‘Mujer contra mujer’. Temas de su etapa en solitario como ‘Duele el amor’ y ‘Sonrisa’ también formarán parte del espectáculo, lo que permitirá a los asistentes recorrer distintas épocas de la música pop de la mano de una voz inconfundible.

Foto de Ana Torroja. EFE EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN/Archivo
Foto de Ana Torroja. EFE EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN/Archivo

La producción del evento destaca la importancia de este reencuentro, señalando que el regreso de Ana Torroja responde a una demanda constante del público peruano y a la conexión especial que la artista mantiene con sus seguidores en el país. En diversas entrevistas, Torroja ha subrayado que cada concierto representa una oportunidad de renovar esa relación y de compartir el resultado de su proceso creativo más reciente.

¿Dónde comprar entradas para ver a Ana Torroja?

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de la plataforma Passline, donde los admiradores pueden asegurar su lugar para una noche que promete ser uno de los eventos más destacados del calendario musical de 2026. La expectativa generada en torno al show refleja la vigencia de la artista y la relevancia de su aporte a la cultura musical hispanoamericana.

¿Cuánto cuentas las entradas?

El rango va aproximadamente de S/ 42 a S/ 300, dependiendo de la zona

Entradas:

  • Duelo el Amor: S/ 42 (agotado)
  • Hijo de la Luna: S/ 135
  • Un Año Más: S/ 165
  • Mujer Contra Mujer: S/ 200
  • Me Cuesta Tanto Olvidarte: S/ 250
  • A Contratiempo: S/ 300

El tour ‘Se ha acabado el show’ no solo celebra el legado de Ana Torroja, sino que también presenta una declaración de intenciones: seguir explorando, creando y conectando con el público desde la autenticidad y la renovación constante. Con una propuesta escénica que combina lo clásico y lo contemporáneo, la cantante española invita a los peruanos a ser parte de una noche especial, en la que la música y la emoción serán protagonistas.

Ana Torroja durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)
Ana Torroja durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

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