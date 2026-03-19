Los discos de BTS, Ana Torroja, Kanye West o Ginebras, entre las novedades musicales de este viernes

El regreso del grupo surcoreano BTS a la escena musical se produce tras la pausa obligada por el servicio militar de sus integrantes, marcando un punto destacado en las novedades de este viernes, donde también sobresalen lanzamientos de artistas nacionales e internacionales. Según publicó el medio original, BTS presenta "Arirang", su quinto álbum de estudio, el cual significa su retorno tras el tiempo de ausencia, motivado por el cumplimiento del deber militar en Corea del Sur, requisito para todos los varones en ese país.

El medio indicó que la jornada también está marcada por el lanzamiento de "Bully", el nuevo trabajo de Ye, anteriormente conocido como Kanye West. El propio artista había adelantado el estreno el pasado mes de enero, mientras que Rolling Stone confirmó la noticia. Además de la publicación de este álbum, Ye anunció un concierto único en Madrid, programado para el 30 de julio en el Riyadh Air Metropolitano, lo que representa su primera actuación en España en dos décadas.

La esfera hispanohablante también presenta novedades relevantes, detalló la publicación. Ana Torroja, célebre por su trayectoria como integrante de Mecano, presenta "Se ha acabado el show", un disco completamente de su autoría. Tal como consignó la fuente, este material se gestó en un periodo de crisis personal durante el cual la artista consideró poner fin a su carrera en la música. Así, su regreso se inscribe como parte de una reflexión personal y artística.

El mismo día, varias formaciones españolas del ámbito indie presentan proyectos nuevos. Según informó la fuente, Ginebras publica "Donde nada es para tanto", mientras que la banda Mujeres ofrece su álbum titulado "Es un dolor inexplicable". El panorama nacional se amplía con la llegada de "Alma de cántaro", la nueva producción de Marquitos, conocido anteriormente como ODDLIQUOR. Este trabajo consta de 15 pistas y explora referencias dentro de la música urbana. Entre las colaboraciones sobresale la canción "Orcasitas", con la participación de J Balvin.

En el terreno internacional, el regreso de la banda británica Ladytron resalta entre las novedades, detalló el medio. El grupo presenta "Paradises", álbum en el que evolucionan su tradicional propuesta synth-pop y electrónica, adaptando su sello a sonidos contemporáneos.

La industria musical vive una jornada de múltiples lanzamientos destacados este viernes, reuniendo a grandes nombres tanto de la escena global como del panorama local. Las plataformas digitales concentran hoy la atención de seguidores de diversos géneros y regiones, quienes aguardan los regresos, debuts y sorpresas de los artistas mencionados.