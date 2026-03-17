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Ana Torroja habla en ‘El Hormiguero’ sobre su regreso musical: “Dudé si mi momento había acabado”

La artista, además de su retorno a la industria, relató en televisión el episodio de amenaza de bomba que vivió a bordo de un vuelo entre Nueva York y Madrid y cómo ese suceso influyó en su temor a volar

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Ana Torroja durante su visita
Ana Torroja durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La presencia de Ana Torroja en el plató de ‘El Hormiguero’ ha sido el escenario escogido por la cantante para hacer pública una de sus experiencias más angustiosas: un episodio de amenaza de bomba a bordo de un avión que cubría la ruta de Nueva York a Madrid.

En plena promoción de su nuevo disco, Se ha acabado el show, la exintegrante de Mecano ha compartido con Pablo Motos y los espectadores los detalles de un suceso que, según sus palabras, “se nos hizo eterno”.

En la conversación televisada, Ana Torroja ha rememorado que aquel vuelo, durante el cual el piloto anunció la presencia de una supuesta bomba en el aparato, se prolongó más de una hora tras el aterrizaje, debido a que ningún equipo de emergencias se acercó inmediatamente al avión y los pasajeros permanecieron aislados, alejados de la pista principal.

La intervención de la cantante ha incluido una descripción minuciosa de los protocolos de seguridad aplicados en esos momentos y ha expresado su desconcierto por la prolongada espera dentro del avión. Según ha narrado la propia Torroja, el incidente finalmente quedó en una falsa alarma, sin que se desplegaran las rampas de evacuación ni fueran necesarios procedimientos de emergencia mayores.

Amenaza de bomba y una espera interminable

La artista ha relatado que la incidencia tuvo lugar cuando residía en Nueva York y viajaba con dirección a Madrid. Al notar que la aeronave no ascendía con la normalidad habitual, el piloto advirtió a los pasajeros que debían regresar por una posible amenaza de bomba a bordo. Al aterrizar, el protocolo obligó a desplazar el avión a una zona alejada de la pista, impidiendo que los ocupantes salieran del aparato de inmediato.

Torroja ha reconocido su sorpresa ante la falta de asistencia directa: «Nos mandaron lo más lejos posible, por si explotaba o algo. Al final, ni sacaron las rampas. Fue una falsa alarma». Este episodio contribuye a explicar el marcado temor a volar que la cantante reconoce desde hace años.

Ana Torroja durante su visita
Ana Torroja durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

De acuerdo con el testimonio de la intérprete, la espera dentro del avión se extendió durante aproximadamente una hora entre la maniobra de vuelta y la salida de los pasajeros al exterior. «Pasó un rato, ni se acercaban los bomberos», ha explicado la cantante, evidenciando la ansiedad generada por la prolongada incertidumbre. Solo al confirmarse que el aviso era infundado, el procedimiento permitió a los viajeros abandonar la aeronave sin que se activaran mecanismos extraordinarios de evacuación.

Un regreso marcado por la autoexploración

La presencia de Ana Torroja en ‘El Hormiguero’ ha coincidido también con el lanzamiento de su trabajo más reciente, un álbum cuya génesis está marcada por el cuestionamiento personal y artístico de la propia autora. «De verdad que dudé si mi momento había acabado», ha confesado la cantante ante Pablo Motos.

Después de una trayectoria consolidada primero en Mecano y luego en solitario, Torroja ha admitido que el título del disco, Se ha acabado el show, responde tanto a una duda recurrente como al reto de iniciar una nueva etapa creativa. Por primera vez, la artista firma la composición integral de un disco. El proyecto empezó como la creación de apenas una o dos canciones, pero, ha relatado, «sin darme cuenta, al cabo de un año tenía diez, además coescritas por mí; es la primera vez que compongo entero el disco».

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Esta fase de incertidumbre vino motivada —según ha declarado— por la falta de motivación e ilusión tras años de carrera musical y el peso del legado de Mecano. «No me puedo soltar nunca de Mecano, si no es por Mecano, yo no estaría aquí hoy», han sido sus palabras.

El disco, que contiene una decena de temas, verá la luz el próximo 20 de marzo y supone, para la cantante, la superación de una etapa personal de dudas, así como un reencuentro con las ganas de crear y de volver a los escenarios. Composiciones como ‘La Maleta’, en la que dialogan la Ana de Mecano y la Ana actual, reflejan la compleja relación de la artista con sus orígenes musicales, un aspecto que ha subrayado en diferentes declaraciones durante el programa.

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