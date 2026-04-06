Perrita Molly vuelve al Perú desde Egipto tras muerte de su dueña y se convierte en símbolo de duelo y recuerdo

Tras una campaña solidaria, la mascota de una joven fallecida en Egipto llegó al Perú y hoy acompaña a su familia en pleno proceso de duelo. ATV Noticias

La historia de una familia que enfrenta una pérdida reciente tomó un giro inesperado con el regreso de un ser que, sin palabras, mantiene un vínculo directo con quien ya no está. En medio de un proceso de duelo, la llegada de una mascota desde otro continente se convirtió en un objetivo urgente, no solo por el valor afectivo, sino por lo que representa dentro de la memoria familiar.

El caso se inició tras el fallecimiento de Lucero, una joven que se encontraba en Egipto junto a su esposo. Su madre, Ana, regresó al Perú con el cuerpo de su hija luego de recibir apoyo para la repatriación. Sin embargo, otro problema quedó pendiente: traer de vuelta a Molly, la perrita que acompañó a Lucero durante años y que permanecía en el extranjero.

El proceso no resultó sencillo. La distancia, los costos y los trámites complicaron la posibilidad de reunir nuevamente a la mascota con la familia. A pesar de ese escenario, una campaña pública logró movilizar ayuda suficiente para concretar el traslado.

Una pérdida que abrió una nueva urgencia

Especialistas advierten que la perrita también atraviesa un proceso emocional y necesita adaptación tras la pérdida de su dueña. (Composición: Infobae)

Ana relató en televisión el impacto que dejó la muerte de su hija. “Para mí bastante difícil. Es difícil reponerme a todo esto, ya que yo he perdido a mi hija y el siguiente dolor es porque Molly la tengo en Egipto”, expresó durante una entrevista en ATV Matinal.

Según su testimonio, el viaje a Egipto tuvo carácter temporal. La familia planeaba regresar a Italia, pero la situación cambió cuando Lucero presentó síntomas de enfermedad. “Mi hija de repente enfermó, empezó con fiebres y le dijeron que estaba haciendo una neumonía”, indicó.

Tras el fallecimiento, Ana logró trasladar el cuerpo al Perú con apoyo externo. “Ya la traje, ya se realizó su sepultura. Y bueno, ahora estoy en la otra lucha de poder traer a Molly”, explicó.

La campaña que permitió el retorno

La madre de la joven fallecida destacó que la mascota representa un vínculo directo con su hija y una pieza clave en su memoria. Composición: Infobae / captura de pantalla

El caso de la mascota generó una respuesta colectiva. A través de una campaña difundida en televisión, se reunieron los recursos necesarios para cubrir los costos del traslado, que ascendían a cinco mil dólares.

También destacó el esfuerzo de quienes organizaron actividades para recaudar fondos. “Ella ha trabajado, ha tenido un trabajo arduo hasta ayer, ha estado atenta a las donaciones, ha preparado rifas y ha tenido un trabajo arduo”, afirmó en referencia a una de las colaboradoras.

Desde la Asociación Amigos de los Perros sin Pelo del Perú, entidad involucrada en la causa, confirmaron su participación en la difusión y organización de acciones solidarias. “Cuando llegó a nuestros oídos la noticia de que Molly necesitaba volver, hicimos todo”, indicó una representante.

El retorno de Molly se concretó semanas después del inicio de la campaña. La perrita, de nueve años, llegó al Perú y se reunió con la familia de Lucero. Según lo observado tras su llegada, el animal presenta señales de tristeza y mantiene conductas asociadas a la ausencia de su dueña.

Ana describió la importancia de la mascota en la vida de su hija. “Molly ha sido una mascotita muy importante para mi hija”, afirmó.

Especialistas consultados durante la transmisión señalaron que el estado emocional del animal requiere atención. La veterinaria Fabiola explicó que Molly necesita un proceso de adaptación. “A pesar de que ella todavía siente la ausencia de su mamá, tratamos de darle el mayor soporte para que se acostumbre”, indicó.

También detalló aspectos relacionados con el cuidado físico de la mascota, que pertenece a una raza sin pelo originaria del Perú. “Necesita cuidados muy específicos tanto para su piel, alimentación, ya que por la condición de no tener pelo, tampoco tienen una buena dentadura”, precisó.

De acuerdo con la especialista, Molly se encuentra sana, aunque requiere seguimiento para recuperar condiciones óptimas, como la exposición al sol y una alimentación adecuada.

Un vínculo que permanece

El caso de Molly refleja el papel que cumplen los animales dentro de los entornos familiares, especialmente en contextos de pérdida. La mascota no solo representa compañía, sino también una conexión directa con la persona ausente.

Ana destacó ese significado al referirse a la presencia de la perrita en su hogar. “Ya la tengo acá, como la están viendo ustedes”, expresó durante la entrevista, en la que también agradeció a quienes participaron en el proceso.

El reencuentro se produjo en un contexto marcado por el duelo, donde cada elemento adquiere un valor distinto. La presencia de Molly introduce una dimensión emocional que acompaña el proceso que enfrenta la familia tras la pérdida de Lucero.