Perú

Tenchy Ugaz envía carta notarial a Melissa Klug por nombrarlo en ‘La Granja VIP Perú’

El exfutbolista anunció que su abogado enviará una carta notarial a la ‘Blanca de Chucuito’ tras considerar que las reiteradas menciones a su nombre en el reality afectan su imagen y privacidad.

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Una imagen dividida muestra a Melissa Klug con gafas de sol sonriendo en el lado izquierdo y a Tenchy Ugaz con camiseta deportiva en el lado derecho, mirando al frente
La mediática Melissa Klug y Tenchy Ugaz aparecen en esta composición mientras se informa sobre la carta notarial enviada por este último a Klug por el proyecto La Granja VIP.

El exfutbolista peruano Tenchy Ugaz ha confirmado la próxima emisión de una carta notarial a Melissa Klug por el uso reiterado de su nombre en el reality La Granja VIP Perú, según declaraciones difundidas en una transmisión en vivo. Ugaz manifestó que ha coordinado la medida legal junto a su abogado tras considerar que su mención continua en el formato afecta directamente su imagen y privacidad, un hecho que redefine el alcance de la judicialización en la televisión de convivencia peruana.

El conflicto surgió después de que Melissa Klug, participante del reality producido por Latina junto a su hija Samahara Lobatón y su pareja Jesús Barco —recientemente eliminado de la competencia—, incorporara referencias a Ugaz en diversas discusiones. Según el propio Ugaz, la reiteración de su nombre, así como el de su expareja Sara Manrique y el de Pamela López, excede los límites aceptables de exposición pública y justifica una acción formal. El exfutbolista remarcó que su separación con Manrique fue de conocimiento público por motivos que él mismo asumió y sostuvo que no hay razón válida para que su historia siga utilizándose en la narrativa del programa.

Melissa Klug – Jefferson Farfán – Perú – entretenimiento – 29 enero
La empresaria Melissa Klug hizo comentarios en la Granja VIP Perú que a más de uno ha incomodado

De acuerdo con la versión de Ugaz, la finalidad de la carta notarial es exigir el cese inmediato de cualquier mención de su persona en el reality. El exdeportista señaló que la medida busca proteger su derecho a la privacidad y mitigar el impacto de las declaraciones realizadas en el espacio televisivo, donde considera que los hechos presentados carecen de fundamento y afectan su imagen profesional y familiar.

La reacción de Ugaz ha generado respaldos dentro y fuera del entorno mediático. Evelyn Vela, empresaria y antigua amiga de Klug, expresó su apoyo al exfutbolista y exhortó públicamente a Klug a abstenerse de continuar mencionándolo. Vela, conocida por su respaldo recurrente a figuras enfrentadas con la ‘Blanca de Chucuito’, enfatizó la importancia de defender la integridad personal ante situaciones que puedan desencadenar consecuencias legales.

Melissa Klug reveló en La Granja VIP que Pamela López habría tenido un romance con Diego Chávarri, según Christian Cueva. La Granja VIP / Panamericana Televisión

Polémicas en ‘La Granja VIP Perú’

La tercera gala de eliminación de La Granja VIP Perú, ocurrida el 4 de abril, evidenció una reconfiguración en las alianzas y tensiones internas, tras la salida de Jesús Barco. Diego Chávarri y Pati Lorena obtuvieron los mayores porcentajes de apoyo en la votación, consolidando nuevas dinámicas de poder en la casa. Este contexto de competencia ha acentuado la confrontación entre los participantes y elevado la atención pública sobre los conflictos personales expuestos en pantalla.

Durante una transmisión en vivo previa a la confirmación sobre la carta notarial, la conductora Ethel Pozo instó a Melissa Klug a identificar cuál de los concursantes habría mantenido una relación previa con Pamela López. Klug señaló a Diego Chávarri, citando rumores difundidos en el entorno de Christian Cueva y en redes sociales, lo que provocó reacciones inmediatas en el plató y en redes digitales.

El propio Chávarri negó tajantemente cualquier vínculo con López y calificó la situación como infundada, asegurando que ambos se conocieron únicamente en el marco del programa. Paul Michael, pareja de López y también participante, manifestó su incomodidad ante la difusión de datos personales sin respaldo verificable.

Pamela López también demandará a Melissa Klug

Pamela López, otra figura aludida, evalúa sumarse a las acciones legales por la difusión de información personal presuntamente falsa, mientras que Melissa Klug mantiene su versión y cita a Christian Cueva como fuente de sus declaraciones sobre el pasado privado de López y otros participantes.

Pamela López y Melissa Klug
Pamela López muy incómoda con la popular 'Blanca de Chucuito' por lanzar comentarios que la involucrarían con exfutbolista

La ‘Blanca de Chucuito’ desde que ingresó a ‘La Granja VIP’ se ha visto envuelta en una serie de polémicas que han sido expuestas en el reality de Ethel Pozo y que han ocasionado que los seguidores critiquen al reality por cierto favoritismo hacia la también inluencer.

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