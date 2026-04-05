Perú

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, domingo 5 de abril

El costo de los combustibles se modifica todos los días en la capital de Perú

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Diversos factores modifican el precio de las gasolinas. (Infobae)
Diversos factores modifican el precio de las gasolinas. (Infobae)

La plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) actualizó los precios de las gasolinas y el diésel en la capital del país para este domingo 5 de abril.

Checa aquí los precios más baratos y más caros de los hidrocarburos registrados a lo largo del día.

Es importante mencionar que los precios publicados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy en Lima

El gasohol regular en la capital alcanzó un valor máximo de 22,99 soles el galón, mientras que su costo mínimo fue de 18,69 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 24,99 soles el galón en su precio más caro y llegó a los 19,69 soles el galón en su valor más barato en Lima.

En tanto, el diésel registró en la ciudad un valor máximo de 27,69 soles el galón, así como un precio mínimo de 21,99 soles el galón.

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de los combustibles en la capital del país cambia todos los días. (Andina)
El precio de los combustibles en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el valor de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer las tarifas de las gasolinas, también te dice dónde está la estación de gasolina más cercana con la mejor tarifa.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los costos de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

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