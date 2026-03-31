Perú

Jorge Montoya denuncia al juez Jorge Chávez Támariz: pide su destitución ante la JNJ por inaplicar ley de lesa humanidad

El congresista y candidato al Senado por el partido Sí Creo denunció al magistrado por utilizar el “control difuso” para frenar la prescripción de delitos anteriores a 2002, alegando una presunta penetración del terrorismo en el Poder Judicial

Guardar
El congresista y almirante (r) Jorge Montoya presentó formalmente una denuncia disciplinaria y la solicitud de destitución contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). | X

Jorge Montoya, congresista y actual candidato al Senado por el partido Sí Creo, busca la destitución del juez Jorge Chávez Támariz. La denuncia disciplinaria, presentada este lunes ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), responde a la decisión del magistrado de inaplicar la polémica “Ley de Impunidad” (Ley 32107), que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002.

De acuerdo al parlamentario, la actuación del magistrado constituye una falta grave que atenta contra el Estado de derecho y la disciplina institucional. Sostuvo que ignoró una norma vigente impulsada por el Congreso para brindar una solución jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional procesados por hechos ocurridos durante el periodo de violencia terrorista.

“Estamos pidiendo la destitución, que es lo que corresponde. De la investigación pueden derivarse también juicios penales por la falta cometida”, declaró Montoya.

El legislador enfatizó que la decisión del juez afecta directamente a más de 20 familias de uniformados, asegurando que se han “rebuscado” casos de 1983 para “sacarlos a la luz” permanentemente. En una de sus afirmaciones más duras, Montoya aseveró que la resistencia de algunos magistrados a aplicar la Ley 32107 “denota una penetración del Poder Judicial por el terrorismo” y una falta de interés de la sociedad por resolver la situación jurídica de los militares.

Jorge Montoya
Jorge Montoya

El caso Luis Lara Poma: El origen de la discordia

La denuncia contra Chávez Támariz tiene su origen en el proceso por el presunto asesinato de Luis Lara Poma, ocurrido en 1983 en Andahuaylas (Apurímac). En este caso, se investiga a exmiembros de la desaparecida Guardia Republicana —Jesús Cano, Rómulo Reyes, Edgar Segovia y Julio Altamirano— por el crimen del ciudadano.

El pasado 17 de marzo, el juez Chávez Támariz emitió una resolución en la que utilizó la figura del control difuso. Bajo este mecanismo constitucional, el magistrado dispuso inaplicar la ley impulsada por el Congreso en este caso específico, argumentando que su deber es garantizar que los hechos continúen bajo una investigación adecuada y asegurar el cumplimiento del derecho internacional.

Poder Judicial
Poder Judicial

La resolución del juez Chávez Támariz se basa en la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. En su fallo, el magistrado dejó sentados puntos clave que contradicen la tesis legislativa:

  • Anticonvencionalidad: El juez señaló que la prescripción de delitos de lesa humanidad contraviene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), específicamente el caso Barrios Altos vs. Perú.
  • Derecho a la Verdad: Sostuvo que el derecho de las víctimas a conocer la verdad y acceder a la justicia no puede verse limitado por plazos prescriptivos nacionales que impidan la sanción de crímenes atroces.
  • Normas Ius Cogens: Citando la Convención de Viena, el magistrado concluyó que las normas de derecho internacional imperativo (ius cogens) son inderogables por leyes internas.

La denuncia de Montoya ocurre en un contexto de alta sensibilidad política, en plena campaña para las elecciones de 2026. Para diversos especialistas en temas judiciales, la solicitud de destitución representa una amenaza directa a la independencia judicial, ya que se pretende sancionar a un juez por el sentido de sus decisiones jurisdiccionales.

Por otro lado, desde sectores afines, se defiende que el Congreso es el único órgano con facultad legislativa y que los jueces no pueden “rebelarse” ante las leyes aprobadas por el soberano.

Temas Relacionados

Jorge MontoyaJNJJorge Chávez TamarizElecciones 2026Congreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Ministro César Quispe desmiente a la Cámara de Comercio de Lima: “En nuestro mar no hubo pesca ilegal china”

El titular del Ministerio de la Producción calificó de falso que anualmente el país pierda unos 800 millones de dólares a causa de la captura de recursos marinos

Ministro César Quispe desmiente a la Cámara de Comercio de Lima: “En nuestro mar no hubo pesca ilegal china”

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del decisivo partido por semifinales vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘cremas’ cayeron 3-0 ante las ‘santas’ en el primer enfrentamiento. Deberán ganar para forzar un extra game. Conoce todos los detalles

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del decisivo partido por semifinales vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Suecia vs Polonia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Duelo de pronóstico reservado por un lugar en la próxima cita mundialista. Si hay empate, se jugarán suplementarios. Y si el resultado persiste, se definirá en tanda de penales. Sigue las incidencias

Suecia vs Polonia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Murió ‘Mashico’, el hombre más longevo del mundo de 125 años: nació en Perú, vivió huérfano y aislado por más de un siglo

Marcelino Abad Tolentino, conocido como ‘Mashico’, falleció a los 125 años y 360 días tras vivir varias décadas en extrema pobreza en una zona rural del Perú. Fue hallado por el programa Pensión 65 del Estado peruano durante la pandemia

Murió ‘Mashico’, el hombre más longevo del mundo de 125 años: nació en Perú, vivió huérfano y aislado por más de un siglo

Flavia Laos habla de su encuentro con Luciana Fuster: “Siento que hemos retomado la amistad sincera”

La influencer dio detalles de su reconciliación con la modelo durante un encuentro en Colombia

Flavia Laos habla de su encuentro con Luciana Fuster: “Siento que hemos retomado la amistad sincera”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ renueva orden de captura contra Vladimir Cerrón por organización criminal y lavado de activos

PJ renueva orden de captura contra Vladimir Cerrón por organización criminal y lavado de activos

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto del evento que reúne a 12 candidatos hoy martes 31 de marzo

Cuarto debate: los datos falsos, imprecisos y ciertos de los candidatos presidenciales

Gobierno suma a la UIF, Migraciones y el sistema penitenciario para definir cómo se gastará el presupuesto contra el crimen organizado

Vladimir Cerrón lanza críticas a rivales desde la clandestinidad durante el debate presidencial

ENTRETENIMIENTO

Flavia Laos habla de su encuentro con Luciana Fuster: “Siento que hemos retomado la amistad sincera”

Flavia Laos habla de su encuentro con Luciana Fuster: “Siento que hemos retomado la amistad sincera”

Piero Arenas, de ‘Esto es Guerra’, es denunciado por abuso sexual y divulgación de imágenes íntimas: “Podría ir 20 años a prisión”

¿Quiénes son Piero Arenas y Kingteka, los streamers envueltos en denuncia de abuso sexual?

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria por rifas que ayudará a albergue de animales: “Te vas a embolsillar bastante”

Piero Arenas habría buscado un acuerdo económico tras la denuncia de abuso sexual: “Me ofrecieron dinero”

DEPORTES

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del decisivo partido por semifinales vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del decisivo partido por semifinales vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Bolivia vs Irak HOY: partido por final del repechaje al Mundial 2026

A qué hora juega Ecuador vs Países Bajos HOY: partido amistoso en Eindhoven por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Honduras HOY: titulares confirmados para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Universitario vs Alianza Lima: programación del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026