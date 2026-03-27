Perú

Oferta en Semana Santa: 2x1 en entradas en estas 16 áreas naturales protegidas en Perú

La propuesta, anunciada por la ministra Nelly Paredes del Castillo, busca incentivar el turismo de naturaleza y facilitar el acceso a destinos de alto valor ambiental y cultural

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Semana Santa llega con entradas 2x1 para 16 áreas naturales protegidas de Perú
Semana Santa llega con entradas 2x1 para 16 áreas naturales protegidas de Perú | Ministerio del Ambiente

Durante el feriado de Semana Santa, quienes buscan una alternativa para conectar con el entorno natural encuentran una oportunidad única: el Ministerio del Ambiente lanzó una promoción 2x1 en entradas para visitar 16 áreas naturales protegidas.

La propuesta, anunciada por la ministra Nelly Paredes del Castillo, busca incentivar el turismo de naturaleza y facilitar el acceso a destinos de alto valor ambiental y cultural.

Según informó el Ministerio del Ambiente, la campaña denominada “Conecta con la Naturaleza” se desarrollará entre el 2 y el 5 de abril, periodo en el que peruanos y extranjeros podrán adquirir entradas digitales para ingresar a estos espacios, pagando un solo boleto por dos personas.

Turismo en Semana Santa: Perú ofrece 2x1 en entradas a áreas naturales protegidas
Turismo en Semana Santa: Perú ofrece 2x1 en entradas a áreas naturales protegidas | Ministerio del Ambiente

Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), apunta a que más familias y viajeros se acerquen a la riqueza natural del país.

En la misma línea, la ministra subrayó la evolución de estos lugares, que pasaron de concebirse como espacios intangibles a convertirse en motores de turismo sostenible y desarrollo local.

De acuerdo con un reporte del Ministerio del Ambiente, el turismo en áreas naturales protegidas genera más de 38 mil empleos directos y moviliza S/ 1 159 millones anualmente, beneficiando directamente a familias y comunidades de distintas regiones.

Según detalló el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto, el acceso a la promoción será exclusivamente digital a través de la plataforma oficial, y está dirigido tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

La campaña “Conecta con la Naturaleza” convierte el 2x1 no solo en una promoción, sino en una invitación para que la ciudadanía forme parte de la conservación y el futuro de los recursos naturales del país.

Turismo sostenible, familias y naturaleza, la apuesta de Perú para Semana Santa | Ministerio del Ambiente
Turismo sostenible, familias y naturaleza, la apuesta de Perú para Semana Santa | Ministerio del Ambiente

Áreas naturales protegidas incluidas en la promoción

  1. Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIPG): Ubicada en la costa peruana, comprende islotes y puntas distribuidos en el litoral de Lima, La Libertad, Ica y Arequipa, como Islotes Palomino (Lima), Isla Guañape (La Libertad), Punta San Juan (Ica) y Punta Coles (Moquegua).
  2. Reserva Nacional Allpahuayo Mishana: Se encuentra en la región Loreto, cerca de la ciudad de Iquitos, en la Amazonía peruana.
  3. Reserva Nacional San Fernando: Localizada en la región Ica, en la costa sur del país, en la provincia de Nasca.
  4. Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille: Situada en la región Ayacucho, en la provincia de Lucanas, en la zona surandina.
  5. Reserva Nacional de Lachay: Ubicada en el departamento de Lima, específicamente en la provincia de Huaura, al norte de la capital.
  6. Reserva Nacional de Junín: Se extiende en la región Junín, en la zona central del Perú, alrededor de la laguna de Junín.
  7. Parque Nacional Yanachaga Chemillén: Localizado en la región Pasco, en la selva alta del centro del país.
  8. Reserva Nacional Pacaya Samiria: Se encuentra en la región Loreto, en el corazón de la Amazonía, cerca de la ciudad de Nauta.
  9. Santuario Histórico Bosque de Pómac: Ubicado en la región Lambayeque, en la costa norte, cerca de la ciudad de Chiclayo.
  10. Santuario Nacional Manglares de Tumbes: Situado en la región Tumbes, extremo noroeste del país, en la frontera con Ecuador.
  11. Santuario Nacional Lagunas de Mejía: Localizado en la región Arequipa, en la costa sur, en la provincia de Islay.
  12. Santuario Nacional Ampay: Se encuentra en la región Apurímac, cerca de la ciudad de Abancay, en la zona surandina.
  13. Santuario Histórico de Chacamarca: Ubicado en la región Junín, en la provincia de Junín, en la sierra central del Perú.

¿Cuánto es el precio de entrada?

El precio general por entrada para visitar cualquiera de las áreas naturales protegidas incluidas en la promoción es el siguiente:

  • Extranjeros: S/ 30 por persona
  • Nacionales: S/ 15 por persona
  • Locales: S/ 8 por persona

Con la promoción 2x1 por Semana Santa, dos personas podrán ingresar pagando solo el precio de una entrada. Así, el costo del ingreso por pareja queda de la siguiente manera:

  • Extranjeros: S/ 30 para dos personas (cada uno paga S/ 15)
  • Nacionales: S/ 15 para dos personas (cada uno paga S/ 7.50)
  • Locales: S/ 8 para dos personas (cada uno paga S/ 4)

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