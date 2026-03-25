Perú

Debate presidencial 2026: datos falsos, pero también afirmaciones ciertas en el segundo día

PerúCheck identificó más afirmaciones ciertas que en el primer debate, pero no faltaron las falsedades y datos imprecisos

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Los candidatos presidenciales posan durante
Los candidatos presidenciales posan durante el segundo día de debate este martes, en el Centro de Convenciones en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Durante el segundo debate presidencial, realizado el martes 24 de marzo por el Jurado Nacional de Elecciones, PerúCheck identificó más afirmaciones ciertas que el día anterior, pero la desinformación no dio tregua.

Las verificaciones se presentaron en vivo a través de las redes sociales de este medio: X y Facebook. A continuación, las más destacadas de este debate.

Ricardo Belmont (Partido Obras)

Empresario, periodista y político, Ricardo
Empresario, periodista y político, Ricardo Belmont nació en 1945. Fundó RBC, fue alcalde de Lima y congresista, combinando comunicación, proyectos urbanos y filantropía en su carrera. (Andina)

Ricardo Belmont afirmó que fue alcalde de Lima dos veces y reelegido con el 47%

CIERTO. El candidato del partido político Obras fue elegido alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 1989. Posteriormente, fue reelegido en las elecciones municipales de 1993 con el 47% de los votos, superando a Luis Cáceres Velásquez, quien obtuvo el 31.5%.

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli y
Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli y Armando Massé expusieron sus propuestas sobre seguridad y corrupción en el debate presidencial desde el Centro de Convenciones de Lima. (Composición: Infobae Perú)

“[Tenemos] 37,000 serenos”

IMPRECISO. A octubre de 2025, había un total de 42,333 miembros de Serenazgo, de acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

George Forsyth (Somos Perú)

“Hoy el presupuesto es del 6% para la seguridad nacional, alrededor de S/.16,000 millones”

CIERTO. El presupuesto en Orden Público y Seguridad —que incluye Policía, patrullaje, investigación criminal e inteligencia— asciende a S/15,821 millones y representa alrededor del 6.14% del presupuesto nacional, como dijo el candidato de Somos Perú.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

El candidato presidencial por el
El candidato presidencial por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla con la prensa este martes, a su llegada al Centro de Convenciones en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo

“La deuda social del 2% está pendiente para la PNP”

CIERTO. Mediante los Decretos de Urgencia 090-96, 073-97 y 011-99, el gobierno de Alberto Fujimori otorgó bonificaciones a la Policía sobre el 16% de su sueldo. En 2025, el Tribunal Constitucional decretó que al menos desde 2002 a 2015, se pagó el 14% –2 puntos menos– y dispuso se repare a los policías por este error. No se ha ejecutado el fallo.

Walter Chirinos (PRIN)

Walter Chirinos afirmó que la cadena perpetua para violadores de menores ya está aprobada

CIERTO. El artículo 173 del Código Penal señala que el abusador de un menor de 14 años “será reprimido con pena de cadena perpetua”. También la impone en casos agravados, como muerte de la víctima, en violaciones en general.

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Carlos Jaico.
Carlos Jaico.

Carlos Jaico afirmó que la tasa de desempleo es del 13%

FALSO. En 2025 la tasa de desempleo se ubicó en 4.9%, según el INEI. El indicador alcanzó niveles más altos en jóvenes menores de 25 años (10.7%).

“De las más de 2.35 millones de mypes a nivel nacional...”

FALSO. La cifra de Jaico se refiere a mypes formales: 2.35 millones, efectivamente, al cierre de 2024, según el Ministerio de la Producción. Sin embargo, en el país operan alrededor de 3.8 millones de mypes informales. En total, son aproximadamente de 6.1 millones de mypes.

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido)

Charlie Carrasco afirmó que el Congreso tiene 97% de desaprobación

FALSO. Las encuestas más recientes del Instituto de Estudios Peruanos (87%), Ipsos Perú (83%) y Datum Internacional (80%) sitúan la desaprobación del Congreso por debajo de lo mencionado por el candidato Carrasco.

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

El exalcalde reconoció que fue
El exalcalde reconoció que fue un error acusar a su expareja de alcoholismo, drogadicción y ludopatía en 2021. Captura: Canal N

Álvaro Paz de la Barra afirmó que la Constitución es “oligopólica”

FALSO. El artículo 61 de la Constitución de 1993 establece que el Estado promueve la libre competencia y combate monopolios y abusos de posición de dominio. Economistas dijeron a PerúCheck que confundir el texto con la estructura real de la economía es un error.

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