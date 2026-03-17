Balean a colectivero en Ventanilla y lo dejan gravemente herido en ataque ocurrido a plena luz del día

Un conductor de transporte resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido en el tercer sector de la urbanización Antonio Moreno de Cáceres, en Ventanilla. El hecho generó alarma entre vecinos y es investigado por la Policía. Exitosa

La violencia volvió a irrumpir en las calles del distrito de Ventanilla durante la tarde, cuando un conductor de transporte informal resultó herido tras un ataque con arma de fuego. El hecho ocurrió en una zona transitada del tercer sector de la urbanización Antonio Moreno de Cáceres, cerca del paradero conocido como Deporte, un punto habitual de circulación de vehículos colectivos.

Vecinos y transeúntes escucharon varios disparos que alteraron la tranquilidad del lugar. En cuestión de minutos, personas que se encontraban en la zona observaron a un conductor herido dentro de su vehículo, lo que generó escenas de preocupación y pedidos de ayuda. La situación movilizó a personal de Serenazgo y a efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia y asegurar el área.

El ataque se registró a plena luz del día, circunstancia que aumentó la alarma entre los residentes del sector. Las autoridades iniciaron diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras el conductor recibió atención médica de urgencia.

Ataque armado contra conductor en Ventanilla

Un colectivero resultó herido tras un ataque a balazos en el distrito de Ventanilla, Callao. Captura de video

El hombre herido fue identificado como Hugo Gustavo Alfredo Valz Rodríguez, un colectivero de aproximadamente 60 años de edad, quien se encontraba dentro de su vehículo cuando recibió los disparos. El ataque ocurrió en el tercer sector de la urbanización Antonio Moreno de Cáceres, en la zona conocida como Ciudad del Deporte, en Ventanilla.

Según los primeros reportes, el conductor se encontraba dentro de un automóvil Nissan blanco con placa A4S-060. Los disparos impactaron en su cuerpo, con al menos una bala en el rostro y otra a la altura del cuello. Otras versiones preliminares mencionan varios impactos de bala, lo que refleja la gravedad del ataque.

Colectiveros de la zona señalaron que el hecho podría relacionarse con un presunto cobro de cupos, una modalidad delictiva que afecta a conductores de transporte informal. Sin embargo, esta información forma parte de las primeras hipótesis y aún requiere confirmación oficial.

La víctima fue identificada como Hugo Gustavo Alfredo Valz Rodríguez, de aproximadamente 50 a 60 años.

Traslado de emergencia y atención médica

Tras el ataque, vecinos y personal de Serenazgo auxiliaron al conductor. El herido fue llevado inicialmente al policlínico María Donrose de EsSalud, donde recibió los primeros auxilios. Debido a la gravedad de las heridas, los médicos dispusieron su traslado al Hospital de Ventanilla.

Posteriormente, el paciente fue derivado al Hospital del Callao para continuar con la atención especializada. Reportes preliminares indicaron que su estado de salud se mantiene reservado.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al punto del ataque para acordonar la zona y recabar evidencias. Los agentes iniciaron el registro de testimonios de vecinos y conductores que presenciaron el momento de los disparos.

El vehículo del conductor quedó en el lugar como parte de las diligencias. Los investigadores buscan identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

Testigos indicaron que “se escucharon varios disparos”, lo que provocó pánico entre las personas que se encontraban cerca del paradero. Comerciantes y residentes observaron el operativo policial mientras los peritos realizaban las primeras verificaciones en el área.

Las autoridades continúan con la recopilación de información y no descartan ninguna hipótesis en torno a este nuevo hecho de violencia ocurrido en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.