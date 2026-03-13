Día Internacional de Pi se celebra este 14 de marzo: qué significa, cómo se utiliza en la ciencia y cuál es su raíz cuadrada

El número Pi tiene gran importancia aplicaciones. (National Geographic)

El misterio y la presencia constante del número Pi (π) se celebran en todo el mundo cada 14 de marzo. En países como Perú y a nivel internacional, esta jornada convierte al símbolo matemático π en el centro de actividades, desafíos científicos y conmemoraciones escolares que, desde hace más de tres décadas, reúnen a la comunidad científica y educativa en torno a su relevancia y a su naturaleza infinita.

En 2019, la UNESCO declaró que cada 14 de marzo también sería reconocido oficialmente como el Día Internacional de las Matemáticas, consolidando así una doble celebración que fusiona historia, divulgación y ciencia. La elección de la fecha responde a la forma en que se escribe el mes y el día en Estados Unidos (3/14), evocando la secuencia 3,14, los primeros valores del número pi, tal como explicó el medio mexicano de divulgación científica NMás. La jornada invita a explorar la relación entre el perímetro y el diámetro de un círculo —la esencia matemática de π— y destaca que el alcance de este número trasciende la geometría, resultando fundamental en física, estadística e ingeniería.

El Día de Pi es plataforma para iniciativas como concursos de memorización de cifras decimales, talleres, y actividades que acercan las matemáticas a la sociedad de manera lúdica. Un rasgo distintivo de la festividad es la referencia anglosajona a la fecha y, conforme detalló la revista especializada National Geographic, en países como Estados Unidos la celebración incluye juegos de palabras como “pie” (pastel en inglés), en alusión al símbolo π. Las actividades suelen concluir a la 1:59 a.m. como guiño a la secuencia extendida 3,14159. El origen de la efeméride se remonta a 1988, cuando el físico Larry Shaw, durante su labor en el Exploratorium de San Francisco, propuso reunir a la comunidad en torno al estudio de π, hecho que coincide con el natalicio de Albert Einstein el mismo día.

El físico alemán Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 .EFE /Archivo

¿Por qué el 14 de marzo es el Día de Pi?

La designación del 14 de marzo como Día de Pi y Día Internacional de las Matemáticas reconoce el papel universal del número π como constante matemática aplicable a todas las circunferencias. La fecha, lejos de ser arbitraria, reproduce los decimales iniciales 3/14 y, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un artículo dedicado, su elección ha permitido instalar uno de los conceptos fundamentales de la geometría en la cultura popular. Cada año, la jornada motiva a estudiantes y profesionales a reflexionar sobre la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana y en los avances tecnológicos.

Conoce la historia de la celebración del número Pi. (BBC)

A la par de las actividades educativas, la festividad ha sumado tradiciones como el consumo de pasteles (“pie”), juegos matemáticos y competencias de memorización de cifras, que se han popularizado especialmente en escuelas y centros de divulgación científica tanto en América como en Europa. La coincidencia con el aniversario de Albert Einstein añade una conexión directa con los grandes avances de la ciencia del siglo XX.

Qué es el número Pi, para qué sirve y por qué es fundamental

Pi es la constante que expresa la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, valor que por lo general se aproxima a 3,14. Sin embargo, especialistas de la UNAM advierten que π es un número irracional: sus cifras decimales no se repiten y son infinitas. Este rasgo lo vuelve esencial en cálculos que involucran círculos, arcos o esferas. La NASA ha precisado que, pese a su infinito, en aplicaciones técnicas suelen emplearse entre 15 y 20 decimales, muy lejos de un billón (1.000.000.000.000) de cifras computadas, pero más que suficiente para cualquier cálculo astronómico o ingenieril.

17-08-2021 Primeros decimales del número pi POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA FHGR

En geometría, es indispensable para calcular áreas y volúmenes de formas como cilindros, conos y esferas. En física, estadística e informática, π está presente en fórmulas desde el análisis de ondas y frecuencias hasta modelos probabilísticos y algoritmos complejos de simulación. Disciplinas como arquitectura, relojería o navegación encuentran en π un valor central para diseñar engranajes, calcular trayectorias, optimizar sistemas de posicionamiento global (GPS) y desarrollar infraestructuras modernas. Figuras como Arquímedes o Christoph Grienberger han dejado su huella en la historia del cálculo de π, subrayando su importancia para la ciencia.

De Arquímedes a la computación: los hitos históricos de Pi

La relación numérica que representa π puede rastrearse hasta civilizaciones milenarias. Existen pruebas de su utilización en el Papiro de Ahmes de Egipto y en tablillas babilónicas, aunque recién mucho tiempo después surgió la denominación actual. De acuerdo con la revista especializada National Geographic, Leonhard Euler fue quien popularizó el uso de la letra griega “π” para designarlo, a partir de los términos “periferia” y “perímetro”.

En el siglo III a.C., Arquímedes ideó un método geométrico para aproximar el valor de π usando polígonos inscritos y circunscritos en un círculo. Más de un milenio después, en 1630, el astrónomo Christoph Grienberger consiguió calcular 38 decimales del número, estableciendo un récord para su época. El desarrollo de la informática y la aplicación de algoritmos permitieron llevar esta cifra a más de un billón (1.000.000.000.000) de cifras en el siglo XXI, aunque en la práctica solo se utiliza una fracción muy pequeña para cálculos científicos.

Día de Pi, las matemáticas tiene su fecha a nivel internacional. Foto: Pixabay

La presencia de π en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, en la física cuántica y en teorías estadísticas ilustra su gran impacto interdisciplinario, según expertos de la NASA.

¿Se puede calcular la raíz cuadrada de Pi?

La raíz cuadrada de π no sólo se puede calcular, sino que resulta fundamental en diversas ramas científicas. Datos citados por NMás informan que su valor se aproxima a 1,77245385091. Dicha cifra es empleada en estadística, teoría de probabilidades y física cuántica, donde la precisión es imprescindible para el desarrollo de modelos y experimentos.

El carácter irracional de π se refleja en su raíz cuadrada: es un número infinito y no periódico cuyas aplicaciones facilitan el trabajo con ecuaciones asociadas a fenómenos aleatorios y sistemas complejos.

Definir π como irracional implica: “No puede expresarse en forma de fracción entre dos números enteros, y sus decimales nunca se repiten”, especificó la NASA; por este motivo, las aproximaciones como 3,14 se emplean habitualmente en instituciones educativas, aunque sólo representan una referencia simplificada si se comparan con los desarrollos matemáticos actuales.