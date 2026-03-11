Perú

Shirley Monzón, la viceministra voceada a asumir el Minsa: sus nexos con APP y cuestionamientos

La actual funcionaria del Minsa y exasesora de César Vásquez es una de las principales cartas para liderar la cartera, pese a fuertes antecedentes vinculados a la falta de transparencia y posible conflictos de interés

Guardar
Shirley Monzón, señalada como
Shirley Monzón, señalada como la 'carta' de APP en el Minsa.

Ante la renuncia de Luis Quiroz al Ministerio de Salud, fuentes de Infobae confirman que entre los candidatos más fuertes a reemplazarlo se encuentran Juan Carlos Velasco, el expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), y Shirley Monzón Villegas, viceministra de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud desde el 3 de noviembre de 2025.

Mientras Velasco garantizaría un alejamiento de Alianza para el Progreso en el sector, Monzón representaría lo contrario. Prueba de ello es su paso como asesora ejecutiva adjunta del despacho ministerial durante la gestión de César Vásquez, candidato por el partido de César Acuña. Sin embargo, no es su único cuestionamiento.

En el centro de críticas destacan las presuntas incongruencias en sus declaraciones juradas de intereses y vínculos familiares que involucran a exfuncionarios investigados por la justicia peruana. La polémica surge luego de que un informe difundido por el programa Punto Final expusiera inconsistencias en las declaraciones juradas respecto a su relación sentimental con Jorge Guzmán Niño, exfuncionario estatal con procesos judiciales abiertos y cuya defensa legal ha sido asumida por el Estado en dos casos.

Según los documentos, la relación entre Monzón y Guzmán Niño se inició en 2017 y fue consignada como convivencia hasta 2024. Sin embargo, en 2025, cuando ya ocupaba un cargo de mayor jerarquía como asesora, Monzón dejó de declarar a Guzmán Niño como conviviente, aunque continuó consignando a su hermano y a su padre como cuñado y suegro, respectivamente, en los formatos oficiales.

El caso cobra especial relevancia ya que, de acuerdo con el informe, Jorge Guzmán Niño enfrenta un proceso penal por presunta colusión agravada y negociación incompatible en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Sede Central, además de una investigación preliminar en la Séptima Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima. Los hechos investigados están vinculados tanto a su paso como jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Túpac Amaru en 2015, como a su labor posterior como inspector en la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

En entrevista con el medio televisivo, Monzón explicó que la separación con Guzmán Niño se produjo antes de 2025, aunque no pudo precisar la fecha exacta. Argumentó que la declaración jurada es una “fotografía del momento” y que, si bien en 2024 aún declaraba a Guzmán como conviviente, en 2025 ya no mantenía una relación sentimental con él. “La separación no fue brusca, fue un proceso. Compartimos vivienda por temporadas mientras finalizábamos la relación”, afirmó la viceministra ante la consulta sobre la continuidad de los registros de parentesco.

No obstante, el hecho de que Monzón continuara consignando como familiares directos a los Guzmán Niño en sus declaraciones posteriores ha generado dudas sobre la transparencia y veracidad de la información proporcionada.

“En los veinte años de función pública, he tratado de ser lo más transparente posible. Consideré conveniente ponerlos porque sigo considerando a la familia de él como parte de mi entorno, y por eventuales vínculos contractuales con el Estado”, indicó Monzón. Sin embargo, especialistas en derecho administrativo, como la abogada Cecilia Ruiz, señalaron que toda declaración jurada debe ser clara, congruente y ceñida exclusivamente a la realidad del vínculo existente en el momento de la declaración.

Luis Quiroz presentó su carta
Luis Quiroz presentó su carta de renuncia. (Foto: Presidencia)

Por si no fuera poco, la situación se complica por el hecho de que Guzmán Niño logró que el Estado costeara su defensa legal en dos procesos judiciales, uno de ellos pocos días después de dejar el Ministerio de Salud en mayo de 2025, cuando Monzón ya se desempeñaba como asesora del despacho ministerial. Si bien la viceministra asegura no tener detalles de los procesos ni haber intervenido en decisiones administrativas relacionadas con su expareja, el contexto encendió alertas sobre posibles conflictos de interés y la necesidad de mayor control en la gestión de intereses y parentescos en la alta función pública.

Temas Relacionados

Shirley Monzón VillegasMinsaJorge Guzmán Niñoperu-politica

Más Noticias

Empresas de transporte ‘Los Chinos’ y ‘El Rápido’ incrementan hasta en S/1 precio de pasajes por crisis de combustible

El reajuste afecta trayectos largos y cortos, y algunas empresas mencionan la inseguridad como un factor adicional para modificar tarifas

Empresas de transporte ‘Los Chinos’

Sospecha de carbunco en trabajadora del camal municipal de Ica activa protocolos sanitarios mientras el INS evalúa muestras

Autoridades sanitarias activaron protocolos epidemiológicos luego de que una mujer vinculada al camal municipal presentara síntomas compatibles con ántrax. El matadero fue cerrado de manera preventiva

Sospecha de carbunco en trabajadora

El Niño Costero golpea al Perú: más del 50 % de distritos están en emergencia por lluvias, advierte la PCM

El Ejecutivo detalló que miles de familias resultaron afectadas por inundaciones y desbordes de ríos, mientras brigadas del Estado realizan limpieza de vías, entrega de ayuda humanitaria y atención médica en varias regiones

El Niño Costero golpea al

Mario Hart desmiente a Alejandra Baigorria sobre supuesto romance con Diana Sánchez en Combate: “Es una persona que quiero”

Tras los comentarios de un exproductor del reality y las declaraciones de la empresaria de Gamarra, el piloto decidió aclarar los rumores y destacar el respeto y cariño que mantiene hacia su excompañera de programa

Mario Hart desmiente a Alejandra

Crisis del gas en Perú EN VIVO: alza de precios de alimentos, largas colas en grifos y teletrabajo por escasez de combustible

La emergencia energética ya se siente en el país con dificultades para abastecer GLP y gasolina, racionamiento en la venta de balones de gas y presión sobre los precios de productos básicos

Crisis del gas en Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Shirley Monzón, la viceministra voceada

Shirley Monzón, la viceministra voceada a asumir el Minsa: sus nexos con APP y cuestionamientos por omisiones en declaración jurada

Juan Carlos Velasco, el voceado a liderar el Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

Balcázar afirma que Perú Libre no lo presiona y que Vladimir Cerrón no tiene “prevalencia” en su gestión, aunque se lleven “muy bien”

José Balcázar ofreció ser primer ministro a Ricardo Márquez, expresidente de la SNI, antes que a Denisse Miralles

Mario Vizcarra reafirma que indultará a Martín Vizcarra y lo nombrará su “consejero ad honorem” si llega a la presidencia

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart desmiente a Alejandra

Mario Hart desmiente a Alejandra Baigorria sobre supuesto romance con Diana Sánchez en Combate: “Es una persona que quiero”

Rubén Villar y la misteriosa cadena de transferencias de inmuebles, incluida una casa de alto valor en Miraflores

Youna confiesa que teme no volver a ver a Samahara Lobatón y a su hija: “No quiero que sea la última vez”

Suheyn Cipriani: exponen certificado laboral que presentó para obtener cargo en el Parlamento a pedido de Eduardo Salhuana

¿De qué vive Rubén Villar? Investigación revela propiedades, empresa y deudas de la pareja de Marisel Linares

DEPORTES

Ignacio Buse estará en el

Ignacio Buse estará en el cuadro principal del ATP 250 de Marrakech tras su paso por Miami y su experiencia con Novak Djokovic

Lorena Góngora retó a Natalia Málaga antes de Géminis vs Atenea por cuartos de Liga Peruana de Vóley: “Yo también tengo lo mío”

Liga Peruana de Vóley declara infundada apelación de San Martín y ratifica los puntos otorgados a Circolo Sportivo Italiano

A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City en Perú: partido por octavos de final ida de Champions League 2026

Circolo diseña su nueva estructura en Liga Peruana de Vóley: Marcos Blanco seguirá como técnico; continuidad de Eugenia Nosach en suspenso