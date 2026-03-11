Ejecutivo se compromete a evaluar bono ONP de S/11.000, como alternativa a retiro de aportes

Según la congresista Ariana Orué, el presidente José María Balcázar estaría a favor de dar hasta 4 UIT a aportantes de la ONP. - Crédito Presidencia

No sería un retiro de S/22.000 de la ONP, sino un bono de S/11.000 para todos los afiliados que reciben sus pensiones por la Oficina de Normalización Previsional.

Tras semanas de gestiones de la congresista Ariana Orué, de Podemos Perú intentando justificar una propuesta de retiro ONP de hasta 4 UIT (S/22.000) ante el Ministerio de Economía de Finanzas y el Ejecutivo, la parlamentaria se ha reunido con el presidente José María Balcázar y ha llevado su propuesta para que el Gobierno apruebe un decreto de urgencia para dar un beneficio económico a los afiliados, como alternativa al ‘retiro’ (devolución de aportes). Esta podría ser una de estas

Bono ONP de hasta 4 UIT (S/22.000), dirigido a aportantes con mayor antigüedad y vulnerabilidad económica

Bono ONP de hasta 2 UIT (S/11.000), alternativa intermedia que matendría un impacto fiscal moderado. Esta es la que la congresista sugiere que se evalúe con prioridad

Bono ONP de hasta 1 UIT (S/5.500), opción base que permitiría atender de manera inmediata la demanda social.

Retiro ONP podría evaluarse, pero como propuesta de bono ONP, inclusive de 4 UIT (S/22.000). - Crédito Andina

Congresista emplaza a aprobar decreto de urgencia

“Hoy sostuve una reunión decisiva con el Presidente de la República, líderes y representantes de asociaciones del Callao, donde se ha logrado el compromiso formal de respaldar el Retiro de la ONP, demostrando con sustento técnico la viabilidad de un Beneficio Previsional Extraordinario que beneficiaría a miles de aportantes”, detalló Orué en sus redes sociales.

Así, la congresista confirmaría, además, que Balcázar señaló que “si por él fuera aprobaría las 4 UIT”. Asimismo, se habría dado el compromiso de evaluar la propuesta de Orué, la cual ahora propone que el Ejecutivo apruebe un decreto de urgencia para dar una especie de bono ONP.

“Durante el encuentro presenté formalmente una propuesta de Decreto de Urgencia que establece un Beneficio Previsional Extraordinario, con el objetivo de brindar un alivio económico a los aportantes activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones. Esta propuesta busca otorgar un beneficio extraordinario sin afectar la sostenibilidad del sistema ni el pago de las pensiones vigentes”, aclaró la congresista.

El retiro ONP sigue siendo propuesto por el Congreso, pero Velarde resaltó que la propuesta es insensata, porque no hay fondo en la ONP, sino que el dinero aportado va a pagar pensiones actuales. - Crédito Captura de BCRP

Decreto de urgencia

La propuesta de Orué al Ejecutivo contempla un esquema de financiamiento independiente mediante la creación del Fondo Temporal de Compensación Previsional (FTCP), “el cual se nutriría de recursos extraordinarios del Estado y de fuentes complementarias programadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, entre estas fuentes destacan los montos que retornan anualmente al Tesoro Público por parte de gobiernos regionales, provinciales y locales”.

Según la congresista, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2023, las entidades subnacionales devolvieron aproximadamente S/16 mil millones; en 2024, devolvieron alrededor de S/12 mil 500 millones; y en 2025, la devolución ascendió a aproximadamente S/13 mil 200 millones.

Esto, en total, daría un fondo de S/41 mil 700 millones en recursos no ejecutados, según Orué. “Esta disponibilidad constituye una fuente viable para financiar el beneficio extraordinario sin comprometer la estabilidad del sistema previsional ni las obligaciones del Estado”, añadió.

El bono ONP sería de hasta S/11.000, pero no sé detalla si dependería de la cantidad de aportes realizados. - Créditos Andina

¿Por qué no se comprometería ? La ONP habría presentado la evaluación económica de retiro en una mesa de trabajo anterior, donde se estimo que un ‘retiro individual’ de hasta 4 UIT tendría un costo de S/32 mil 153 millones. Esto da a la congresista el argumento de que los recursos podrían ser cubiertos por esos montos devueltos por los gobiernos subnacionales en los últimos años.

Con esto, se propone, con prioridad, dar un bono de hasta 2 UIT (S/11.000) de la ONP a los afiliados, sin especificar características de estos. Ahora, solo queda esto en la cancha del presidente Balcázar.