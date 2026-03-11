Perú

Ejecutivo se compromete a evaluar bono ONP de S/11.000, como alternativa a retiro de aportes

Mientras más de diez proyectos de retiro ONP de 4 UIT están estancados en el Congreso, una congresista ha llevado una gestión paralela para que el Ejecutivo apruebe un decreto de urgencia para viabilizar la medida

Guardar
Según la congresista Ariana Orué,
Según la congresista Ariana Orué, el presidente José María Balcázar estaría a favor de dar hasta 4 UIT a aportantes de la ONP. - Crédito Presidencia

No sería un retiro de S/22.000 de la ONP, sino un bono de S/11.000 para todos los afiliados que reciben sus pensiones por la Oficina de Normalización Previsional.

Tras semanas de gestiones de la congresista Ariana Orué, de Podemos Perú intentando justificar una propuesta de retiro ONP de hasta 4 UIT (S/22.000) ante el Ministerio de Economía de Finanzas y el Ejecutivo, la parlamentaria se ha reunido con el presidente José María Balcázar y ha llevado su propuesta para que el Gobierno apruebe un decreto de urgencia para dar un beneficio económico a los afiliados, como alternativa al ‘retiro’ (devolución de aportes). Esta podría ser una de estas

  • Bono ONP de hasta 4 UIT (S/22.000), dirigido a aportantes con mayor antigüedad y vulnerabilidad económica
  • Bono ONP de hasta 2 UIT (S/11.000), alternativa intermedia que matendría un impacto fiscal moderado. Esta es la que la congresista sugiere que se evalúe con prioridad
  • Bono ONP de hasta 1 UIT (S/5.500), opción base que permitiría atender de manera inmediata la demanda social.
Retiro ONP podría evaluarse, pero
Retiro ONP podría evaluarse, pero como propuesta de bono ONP, inclusive de 4 UIT (S/22.000). - Crédito Andina

Congresista emplaza a aprobar decreto de urgencia

“Hoy sostuve una reunión decisiva con el Presidente de la República, líderes y representantes de asociaciones del Callao, donde se ha logrado el compromiso formal de respaldar el Retiro de la ONP, demostrando con sustento técnico la viabilidad de un Beneficio Previsional Extraordinario que beneficiaría a miles de aportantes”, detalló Orué en sus redes sociales.

Así, la congresista confirmaría, además, que Balcázar señaló que “si por él fuera aprobaría las 4 UIT”. Asimismo, se habría dado el compromiso de evaluar la propuesta de Orué, la cual ahora propone que el Ejecutivo apruebe un decreto de urgencia para dar una especie de bono ONP.

“Durante el encuentro presenté formalmente una propuesta de Decreto de Urgencia que establece un Beneficio Previsional Extraordinario, con el objetivo de brindar un alivio económico a los aportantes activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones. Esta propuesta busca otorgar un beneficio extraordinario sin afectar la sostenibilidad del sistema ni el pago de las pensiones vigentes”, aclaró la congresista.

El retiro ONP sigue siendo
El retiro ONP sigue siendo propuesto por el Congreso, pero Velarde resaltó que la propuesta es insensata, porque no hay fondo en la ONP, sino que el dinero aportado va a pagar pensiones actuales. - Crédito Captura de BCRP

Decreto de urgencia

La propuesta de Orué al Ejecutivo contempla un esquema de financiamiento independiente mediante la creación del Fondo Temporal de Compensación Previsional (FTCP), “el cual se nutriría de recursos extraordinarios del Estado y de fuentes complementarias programadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, entre estas fuentes destacan los montos que retornan anualmente al Tesoro Público por parte de gobiernos regionales, provinciales y locales”.

Según la congresista, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2023, las entidades subnacionales devolvieron aproximadamente S/16 mil millones; en 2024, devolvieron alrededor de S/12 mil 500 millones; y en 2025, la devolución ascendió a aproximadamente S/13 mil 200 millones.

Esto, en total, daría un fondo de S/41 mil 700 millones en recursos no ejecutados, según Orué. “Esta disponibilidad constituye una fuente viable para financiar el beneficio extraordinario sin comprometer la estabilidad del sistema previsional ni las obligaciones del Estado”, añadió.

El bono ONP sería de
El bono ONP sería de hasta S/11.000, pero no sé detalla si dependería de la cantidad de aportes realizados. - Créditos Andina

¿Por qué no se comprometería ? La ONP habría presentado la evaluación económica de retiro en una mesa de trabajo anterior, donde se estimo que un ‘retiro individual’ de hasta 4 UIT tendría un costo de S/32 mil 153 millones. Esto da a la congresista el argumento de que los recursos podrían ser cubiertos por esos montos devueltos por los gobiernos subnacionales en los últimos años.

Con esto, se propone, con prioridad, dar un bono de hasta 2 UIT (S/11.000) de la ONP a los afiliados, sin especificar características de estos. Ahora, solo queda esto en la cancha del presidente Balcázar.

Temas Relacionados

retiro ONPBono ONPJosé María BalcázarCongreso de la Repúblicaperu-economia

Más Noticias

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: dónde y cómo comprar boletos para partidos de cuartos de final

La programación del fin de semana incluye duelos destacados, como Atlético Atenea frente a Deportivo Géminis y Universitario ante Regatas Lima. Aquí los detalles para asistir al Polideportivo Lucha Fuentes

Entradas de la Liga Peruana

Alcalde de Megantoni exige una indemnización para las comunidades afectadas por la deflagración de gas natural de TGP

Esaú Ríos, burgomaestre del distrito de Megantoni, indicó que hasta 1.500 personas habrían sido afectadas directamente por la fuga de gas natural

Alcalde de Megantoni exige una

Talía Azcárate denunció insultos y amenaza de muerte por hinchas de Alianza Lima: “No es pasión, es delito”

La periodista deportiva contó que viene recibiendo insultos de manera frecuente y reveló que realizará la denuncia correspondiente en el Ministerio de la Mujer

Talía Azcárate denunció insultos y

Sismo en Perú, hoy 11 de marzo: Piura registra temblor de magnitud 3.6

De acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el leve remezón se sintió a 40 kilómetros al noroeste de Lancona, en Sullana

Sismo en Perú, hoy 11

Áncash encabeza el riesgo por deslizamientos ante lluvias intensas

El análisis de Cenepred considera la vulnerabilidad de la población, viviendas, centros de salud y escuelas ubicadas en áreas susceptibles a inundaciones y deslizamientos

Áncash encabeza el riesgo por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC evalúa hoy anular prisión

TC evalúa hoy anular prisión preventiva de Vladimir Cerrón: Decisión ya estaría tomada

César Acuña niega vínculos con renuncia del ministro de Salud: “No tengo nada que ver”

Ernesto Álvarez describe al gabinete de Denisse Miralles como “más débil que el de él”, pero pide dar el voto de confianza

Shirley Monzón, la viceministra voceada a asumir el Minsa: sus nexos con APP y cuestionamientos

Juan Carlos Velasco, el voceado a liderar el Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

ENTRETENIMIENTO

Joaquín Sabina despide a Alfredo

Joaquín Sabina despide a Alfredo Bryce Echenique con emotivos poemas inéditos tras su muerte: “Multiplica la ausencia del amigo”

Mario Hart desmiente a Alejandra Baigorria sobre supuesto romance con Diana Sánchez en Combate: “Es una persona que quiero”

Melissa Loza se quiebra en vivo al confirmar el fallecimiento de su madre: “Mi valiente luchó hasta el final”

Nilver Huarac rompe su silencio tras condena de 9 años: “La ejecución de la sentencia está suspendida”

Padre de la hija de Angye Zapata fue acribillado por sicarios en la puerta de un condominio

DEPORTES

Entradas de la Liga Peruana

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: dónde y cómo comprar boletos para partidos de cuartos de final

Talía Azcárate denunció insultos y amenaza de muerte por hinchas de Alianza Lima: “No es pasión, es delito”

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Canal confirmado de Sporting Cristal vs Carabobo HOY: tv online del partido por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026