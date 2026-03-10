Samahara Lobatón habla sobre su vínculo con Youna y emociona con confesión: “Yo soy su pastilla de alegría”

La influencer habló con Magaly Medina y explicó cuál es actualmente su relación con Youna, quien atraviesa un momento complicado por su estado de salud. ATV/ Magaly TV La Firme.

Samahara Lobatón y Youna aparecieran juntos en una reciente entrevista con Magaly Medina este 9 de marzo, donde hablaron abiertamente sobre el vínculo que mantienen actualmente. En medio de la expectativa de sus seguidores, quienes han especulado durante semanas sobre una posible reconciliación, la influencer decidió aclarar cuál es realmente su situación sentimental con el padre de su hija.

Durante la conversación televisiva, la exchica reality se mostró sincera al referirse a la cercanía que ha tenido con el padre de su hija en las últimas semanas. El reencuentro entre ambos ha generado diversas reacciones en redes sociales, especialmente porque muchos usuarios interpretaron que podría tratarse del inicio de una nueva etapa en su relación.

Sin embargo, la hija de Melissa Klug fue clara al descartar cualquier posibilidad de retomar el romance con el barbero. Con su característico tono directo, la influencer respondió con humor cuando fue consultada sobre el tema.

“No, no para nada. Es la novela turca auspiciada por el Larco Herrera”, dijo entre risas, dejando claro que no existe un plan de reconciliación, pese a las especulaciones que han surgido entre sus seguidores.

La influencer explicó que, aunque actualmente mantienen una relación cercana, esta se basa únicamente en el apoyo mutuo y en el bienestar de la familia que comparten. Para ella, retomar la relación sentimental no sería una decisión adecuada en este momento.

“No sería lo más sano para mí, creo que debo tomarme el tiempo para sanar lo que he vivido. O sea, no hay sentimientos de que vamos a volver”, remarcó durante la entrevista.

Además, Samahara quiso dejar en claro que su cercanía con el barbero no responde a la idea de “sacar un clavo con otro clavo”, una frase popular que suele utilizarse para describir relaciones que surgen como una forma de superar una ruptura.

Samahara Lobatón confiesa que lleva una relación cordial con Bryan Torres

Por el contrario, la influencer sostuvo que el vínculo que mantienen actualmente responde a una relación de apoyo mutuo, especialmente considerando el momento personal que atraviesa el padre de su hija.

“Sabemos que eso no va a pasar, porque por algo terminamos nuestra relación. Es para generar ambos”, explicó al referirse a la decisión que ambos han tomado de mantener únicamente una amistad.

En medio de esta conversación, Youna también decidió compartir cómo ha vivido este acercamiento con la madre de su hija. El barbero reconoció que su presencia ha sido significativa durante una etapa complicada de su vida.

Frente a las cámaras de Magaly Medina, el joven confesó que atraviesa un momento difícil debido a la enfermedad que padece, una situación que lo ha llevado a valorar aún más el apoyo de las personas cercanas.

Youna afirma que estar cerca de Samahara Lobatón le hace bien

“Que ella venga aquí y estemos saliendo es un apoyo para mí. He estado pasando momentos difíciles; quería salir de la clínica y vivir la vida”, expresó con evidente sinceridad.

Para Youna, el gesto de Samahara de visitarlo junto a su hija tuvo un significado especial, ya que le permitió compartir momentos que considera importantes dentro de su vida familiar.

“Samahara quiso venir con mi hija y fue un acto muy bonito. Vivir cosas que quería vivir con mi hija es algo digno de agradecer a Samahara”, agregó.

“Su pastilla de alegría”

Tras escuchar las palabras de Youna, Samahara Lobatón respondió con una frase que rápidamente llamó la atención de los televidentes y que resume la dinámica que existe hoy entre ambos.

“Yo soy su pastilla de alegría. Yo lo quiero mucho y somos buenos amigos, no somos buena pareja”, afirmó. La influencer explicó que, pese al cariño que todavía existe entre ellos, ambos han comprendido que su relación sentimental no funcionó como esperaban. Por ello, ahora prefieren enfocarse en mantener una relación cordial y de respeto, principalmente por el bienestar de su hija.

