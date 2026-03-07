Cae apoyo a exalcalde Rafael López Aliaga en sondeo por comicios presidenciales de Perú

Lima, 7 mar (EFE).- El apoyo a la candidatura del exalcalde Rafael López Aliaga, del partido derechista Renovación Popular, cayó a 12,7 % en marzo, respecto al 13,9 % del mes pasado, aunque permanece en el primer lugar de la intención de voto para los comicios presidenciales del 12 de abril en Perú, según una encuesta nacional de la empresa CPI publicada este sábado.

El sondeo difundido por la emisora RPP reveló que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, subió un punto porcentual en este mes, a 8 %, lo que la mantiene en el segundo lugar de intención de voto, seguida por el candidato izquierdista Alfonso López Chau del partido Ahora Nación que subió a 5,6 %.

CPI destacó el crecimiento del candidato de Identidad Democrática, el oficial en retiro de la Fuerza Aérea Wolfgang Grozo, que alcanza el 4,8 % de intención de voto, frente al 0,6 % del mes pasado, debido al respaldo del elector más joven, de entre 18 a 24 años de edad, donde alcanza el 10,7 %.

Por su parte, el cómico Carlos Álvarez, del partido País para Todos, tiene 5 %, mientras que el empresario y líder del partido conservador Alianza para el Progreso, César Acuña, tiene 3,4 % de intención de voto.

A poco más de un mes para las elecciones generales 2026 en Perú, el porcentaje de indecisos suma 20,8 %, y el voto blanco o viciado alcanza a 16,4 %, razón por la cual las próximas semanas serán decisivas para el resultado final, que muy probablemente será decidido en segunda vuelta en junio próximo.

La campaña electoral de este año, que también elegirá a los miembros del Senado y la Cámara de Diputados, despierta escaso interés en la ciudadanía, a raíz del alto porcentaje de rechazo a la clase política y a la inestabilidad que ha afectado al Poder Ejecutivo en los últimos años.

La encuesta de CPI fue aplicada a una muestra de 1.300 personas, a nivel nacional, entre el 28 de febrero y el 5 de marzo, con un nivel de confianza de 95,5 % y un margen de error de 2,7 %. EFE