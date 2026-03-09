Qué se celebra el 9 de marzo en el Perú: decisiones y transformaciones que moldearon el país

Un repaso por esta fecha revela hechos significativos, desde decisiones políticas en la época colonial hasta avances institucionales y fallecimientos de figuras influyentes en la vida nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 9 de marzo reúne diversos hechos relevantes en la historia del Perú. En 1540, Francisco Pizarro confirmó a Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito para organizar expediciones hacia la Amazonía.

En 1825 el antiguo Departamento de Trujillo adoptó el nombre de La Libertad en reconocimiento a su papel en la independencia. En 1922 se creó el Banco de Reserva del Perú, antecedente del Banco Central de Reserva del Perú.

En 1930 se inauguró el Puericultorio Augusto Pérez Araníbar. En 2009 falleció el periodista Guillermo Thorndike, figura influyente de la prensa nacional.

9 de marzo de 1540 - Francisco Pizarro confirma a Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito para impulsar expediciones hacia la Amazonía

Un día como hoy de 1540, Francisco Pizarro ratificó a Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito. El conquistador partió luego a liderar una difícil expedición amazónica que buscaba riquezas legendarias. (BNP)

El 9 de marzo de 1540, Francisco Pizarro ratificó el nombramiento de su hermano Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito, una decisión que consolidó el dominio de la familia en los territorios conquistados.

La designación tenía como objetivo organizar una expedición hacia las regiones situadas al este de los Andes, donde se esperaba hallar el llamado País de la Canela y la legendaria ciudad de El Dorado.

A finales de ese mismo año, Gonzalo partió desde Cuzco rumbo a Quito para iniciar la empresa exploratoria. Este encargo fortaleció el poder político de los Pizarro, aunque también dio inicio a una campaña marcada por grandes obstáculos en la exploración amazónica.

9 de marzo de 1825 - el departamento de La Libertad recibe su nombre en honor a su aporte a la independencia

El antiguo Departamento de Trujillo pasó a llamarse La Libertad, en reconocimiento a su temprana proclamación independentista y su papel clave en la consolidación del proceso libertador. (Andina)

El 9 de marzo de 1825 se dispuso que el antiguo Departamento de Trujillo adoptara el nombre de La Libertad, como reconocimiento a su decisivo papel en el proceso independentista del Perú.

La región había sido uno de los primeros territorios en proclamarla ruptura con el dominio español en diciembre de 1820, lo que permitió consolidar el movimiento libertador en el norte del país.

La medida también estableció temporalmente que la ciudad de Trujillo pasara a llamarse Ciudad Bolívar, aunque ese nombre fue posteriormente revertido. Desde entonces, el departamento mantiene la denominación de La Libertad, cuya capital continúa siendo Trujillo.

9 de marzo de 1922 - se crea el Banco de Reserva del Perú para ordenar la emisión monetaria y estabilizar la economía

En 1922 se promulgó la ley que fundó el Banco de Reserva del Perú, organismo encargado de centralizar la emisión monetaria y reorganizar el sistema financiero del país. (Andina)

En este día se promulgó la Ley N.° 4500 que estableció el Banco de Reserva del Perú, institución creada para organizar el sistema crediticio y centralizar la emisión de dinero en el país.

Su fundación respondió a la necesidad de superar la inestabilidad monetaria y la falta de control en la circulación de billetes. El nuevo organismo reemplazó a la Junta de Vigilancia de la Emisión de Cheques Circulares y comenzó a operar en abril de ese mismo año.

Eulogio Romero asumió como primer presidente y Eulogio Fernandini como vicepresidente. En 1931 la entidad fue transformada en el Banco Central de Reserva del Perú.

9 de marzo de 1930 - inauguran el Puericultorio Augusto Pérez Araníbar para atender a niños en situación vulnerable

Un día como hoy de 1930 abrió sus puertas el Puericultorio Augusto Pérez Araníbar en Lima, un complejo dedicado al cuidado y formación de menores en situación vulnerable. (GEC)

El 9 de marzo de 1930 fue inaugurado el Puericultorio Augusto Pérez Araníbar en el distrito limeño de Magdalena del Mar, institución creada para brindar protección y atención integral a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El proyecto fue impulsado por el médico y filántropo Augusto Pérez Araníbar, quien buscó reunir en un solo espacio el cuidado de menores huérfanos o abandonados.

El complejo, construido en un terreno de cerca de 14 hectáreas, fue concebido como una “ciudad de los niños”, con pabellones, jardines y áreas recreativas. Actualmente ofrece vivienda, educación, atención médica y talleres formativos para menores bajo medidas de protección estatal.

9 de diciembre de 1999 - Aeroperú suspende operaciones por crisis financiera y millonaria deuda acumulada

La aerolínea Aeroperú suspendió definitivamente sus operaciones tras una grave crisis financiera y una deuda millonaria que puso fin a la histórica compañía aérea del país. (Andina)

En un día como este la aerolínea Aeroperú suspendió definitivamente sus operaciones debido a una grave crisis económica y a una deuda aproximada de 174 millones de dólares.

La empresa, que había sido privatizada en 1993 con participación mayoritaria de Aeroméxico, no logró recuperarse de problemas financieros, una gestión considerada deficiente y el impacto económico derivado de accidentes aéreos, entre ellos el del vuelo 603.

Como parte del proceso de cierre, la compañía devolvió su flota de diez aeronaves. La desaparición de Aeroperú marcó el final de la antigua aerolínea bandera del país y reflejó las dificultades del proceso de privatización de esa década.

9 de marzo de 2009 - fallece el periodista y escritor Guillermo Thorndike, figura clave de la prensa peruana

Un día como hoy de 2009 murió el periodista Guillermo Thorndike, destacado impulsor de proyectos editoriales y autor de libros que marcaron el periodismo peruano contemporáneo. (Andina)

El 9 de marzo de 2009 falleció en Lima el periodista y escritor peruano Guillermo Thorndike a los 69 años, víctima de un infarto. Considerado una de las figuras más influyentes del periodismo nacional en las últimas décadas, participó en la fundación y dirección de diversos medios de comunicación, entre ellos el diario La República.

A lo largo de su carrera impulsó proyectos periodísticos innovadores y escribió obras destacadas como El año de la barbarie y El caso Banchero.

También promovió la creación de Cronicawan, uno de los primeros periódicos de circulación nacional en quechua. Su legado marcó profundamente la prensa escrita peruana.