Perú

Qué se celebra el 9 de marzo en el Perú: decisiones y transformaciones que moldearon el país

Acontecimientos significativos del 9 de marzo reflejan momentos de cambio y consolidación en Perú, desde exploraciones y avances institucionales hasta reconocimientos históricos y crisis empresariales que dejan huella en la nación

Guardar
Un repaso por esta fecha
Un repaso por esta fecha revela hechos significativos, desde decisiones políticas en la época colonial hasta avances institucionales y fallecimientos de figuras influyentes en la vida nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 9 de marzo reúne diversos hechos relevantes en la historia del Perú. En 1540, Francisco Pizarro confirmó a Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito para organizar expediciones hacia la Amazonía.

En 1825 el antiguo Departamento de Trujillo adoptó el nombre de La Libertad en reconocimiento a su papel en la independencia. En 1922 se creó el Banco de Reserva del Perú, antecedente del Banco Central de Reserva del Perú.

En 1930 se inauguró el Puericultorio Augusto Pérez Araníbar. En 2009 falleció el periodista Guillermo Thorndike, figura influyente de la prensa nacional.

9 de marzo de 1540 - Francisco Pizarro confirma a Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito para impulsar expediciones hacia la Amazonía

Un día como hoy de
Un día como hoy de 1540, Francisco Pizarro ratificó a Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito. El conquistador partió luego a liderar una difícil expedición amazónica que buscaba riquezas legendarias. (BNP)

El 9 de marzo de 1540, Francisco Pizarro ratificó el nombramiento de su hermano Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito, una decisión que consolidó el dominio de la familia en los territorios conquistados.

La designación tenía como objetivo organizar una expedición hacia las regiones situadas al este de los Andes, donde se esperaba hallar el llamado País de la Canela y la legendaria ciudad de El Dorado.

A finales de ese mismo año, Gonzalo partió desde Cuzco rumbo a Quito para iniciar la empresa exploratoria. Este encargo fortaleció el poder político de los Pizarro, aunque también dio inicio a una campaña marcada por grandes obstáculos en la exploración amazónica.

9 de marzo de 1825 - el departamento de La Libertad recibe su nombre en honor a su aporte a la independencia

El antiguo Departamento de Trujillo
El antiguo Departamento de Trujillo pasó a llamarse La Libertad, en reconocimiento a su temprana proclamación independentista y su papel clave en la consolidación del proceso libertador. (Andina)

El 9 de marzo de 1825 se dispuso que el antiguo Departamento de Trujillo adoptara el nombre de La Libertad, como reconocimiento a su decisivo papel en el proceso independentista del Perú.

La región había sido uno de los primeros territorios en proclamarla ruptura con el dominio español en diciembre de 1820, lo que permitió consolidar el movimiento libertador en el norte del país.

La medida también estableció temporalmente que la ciudad de Trujillo pasara a llamarse Ciudad Bolívar, aunque ese nombre fue posteriormente revertido. Desde entonces, el departamento mantiene la denominación de La Libertad, cuya capital continúa siendo Trujillo.

9 de marzo de 1922 - se crea el Banco de Reserva del Perú para ordenar la emisión monetaria y estabilizar la economía

En 1922 se promulgó la
En 1922 se promulgó la ley que fundó el Banco de Reserva del Perú, organismo encargado de centralizar la emisión monetaria y reorganizar el sistema financiero del país. (Andina)

En este día se promulgó la Ley N.° 4500 que estableció el Banco de Reserva del Perú, institución creada para organizar el sistema crediticio y centralizar la emisión de dinero en el país.

Su fundación respondió a la necesidad de superar la inestabilidad monetaria y la falta de control en la circulación de billetes. El nuevo organismo reemplazó a la Junta de Vigilancia de la Emisión de Cheques Circulares y comenzó a operar en abril de ese mismo año.

Eulogio Romero asumió como primer presidente y Eulogio Fernandini como vicepresidente. En 1931 la entidad fue transformada en el Banco Central de Reserva del Perú.

9 de marzo de 1930 - inauguran el Puericultorio Augusto Pérez Araníbar para atender a niños en situación vulnerable

Un día como hoy de
Un día como hoy de 1930 abrió sus puertas el Puericultorio Augusto Pérez Araníbar en Lima, un complejo dedicado al cuidado y formación de menores en situación vulnerable. (GEC)

El 9 de marzo de 1930 fue inaugurado el Puericultorio Augusto Pérez Araníbar en el distrito limeño de Magdalena del Mar, institución creada para brindar protección y atención integral a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El proyecto fue impulsado por el médico y filántropo Augusto Pérez Araníbar, quien buscó reunir en un solo espacio el cuidado de menores huérfanos o abandonados.

El complejo, construido en un terreno de cerca de 14 hectáreas, fue concebido como una “ciudad de los niños”, con pabellones, jardines y áreas recreativas. Actualmente ofrece vivienda, educación, atención médica y talleres formativos para menores bajo medidas de protección estatal.

9 de diciembre de 1999 - Aeroperú suspende operaciones por crisis financiera y millonaria deuda acumulada

La aerolínea Aeroperú suspendió definitivamente
La aerolínea Aeroperú suspendió definitivamente sus operaciones tras una grave crisis financiera y una deuda millonaria que puso fin a la histórica compañía aérea del país. (Andina)

En un día como este la aerolínea Aeroperú suspendió definitivamente sus operaciones debido a una grave crisis económica y a una deuda aproximada de 174 millones de dólares.

La empresa, que había sido privatizada en 1993 con participación mayoritaria de Aeroméxico, no logró recuperarse de problemas financieros, una gestión considerada deficiente y el impacto económico derivado de accidentes aéreos, entre ellos el del vuelo 603.

Como parte del proceso de cierre, la compañía devolvió su flota de diez aeronaves. La desaparición de Aeroperú marcó el final de la antigua aerolínea bandera del país y reflejó las dificultades del proceso de privatización de esa década.

9 de marzo de 2009 - fallece el periodista y escritor Guillermo Thorndike, figura clave de la prensa peruana

Un día como hoy de
Un día como hoy de 2009 murió el periodista Guillermo Thorndike, destacado impulsor de proyectos editoriales y autor de libros que marcaron el periodismo peruano contemporáneo. (Andina)

El 9 de marzo de 2009 falleció en Lima el periodista y escritor peruano Guillermo Thorndike a los 69 años, víctima de un infarto. Considerado una de las figuras más influyentes del periodismo nacional en las últimas décadas, participó en la fundación y dirección de diversos medios de comunicación, entre ellos el diario La República.

A lo largo de su carrera impulsó proyectos periodísticos innovadores y escribió obras destacadas como El año de la barbarie y El caso Banchero.

También promovió la creación de Cronicawan, uno de los primeros periódicos de circulación nacional en quechua. Su legado marcó profundamente la prensa escrita peruana.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu–noticias

Más Noticias

Resultados de la Tinka: todos los números ganadores del 8 de marzo

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados de la Tinka: todos

Resultados del Gana Diario este 8 de marzo de 2026

¿Se rompió el pozo millonario este domingo? Revise si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Resultados del Gana Diario este

¿Nivel inicial y kínder de instituciones particulares también tendrán clases virtuales este lunes? Esto dice el Gobierno

Ante la reducción del gas natural en Lima, el Gobierno dispuso clases virtuales y trabajo remoto para disminuir el consumo de combustible. Sin embargo, surge la duda sobre si la medida también alcanzará a inicial y kínder de colegios particulares. ¿Qué dijo ministra Denisse Miralles?

¿Nivel inicial y kínder de

Gobierno de La Libertad gastó casi medio millón para potenciar imagen de César Acuña: Fiscalía abrió investigación

Cuarto Poder reveló que el líder de Alianza para el Progreso impulsó un plan de comunicación digital para resaltar su gestión antes de iniciar la campaña electoral de 2026. El Ministerio Público investiga el caso

Gobierno de La Libertad gastó

Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur reaviva alerta por cruce peligroso donde ya hubo atropellos y una muerte en los últimos meses

Un choque entre dos autos ocurrió el 8 de marzo en la Vía Expresa Sur, en un cruce donde vecinos reportan incidentes frecuentes

Nuevo accidente en la Vía
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Nivel inicial y kínder de

¿Nivel inicial y kínder de instituciones particulares también tendrán clases virtuales este lunes? Esto dice el Gobierno

Gobierno de La Libertad gastó casi medio millón para potenciar imagen de César Acuña: Fiscalía abrió investigación

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Colegios privados están obligados a realizar clases virtuales: estas son las únicas excepciones de la resolución

Premier Denisse Miralles anunció clases virtuales, pero todavía no publican resolución formalizándolas, ¿por qué? Esto dijo el Minedu

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio se queja de

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

Mario Irivarren anuncia su regreso como chambelán y desata furor en redes: “Mi momento llegó”

Día de la Mujer: Farándula peruana se pronuncia por el 8M con mensajes de reflexión y fortaleza

Dani Díaz, la directora peruana que regresa tras estrenar BOBs y liderar más de 100 castings internacionales

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Fabio Gruber sufrió una lesión muscular en el FC Núremberg y el entrenador Miroslav Klose detalló su situación médica

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 del Torneo Apertura

Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugarán los partidos de la fase eliminatoria

Paola Rivera aclara su futuro: ¿acaso se va de la San Martín dejando la Liga Peruana de Vóley para trasladarse a la Liga Mexicana?