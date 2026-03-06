Perú

Elecciones 2026: Simulación proyecta a Fuerza Popular y Renovación Popular liderando la Cámara de Diputados

De acuerdo con la proyección, Alianza para el Progreso también tendría una presencia importante tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado

ONPE explica la distribución de escaños para los partidos que superan la barrera electoral | Video: ONPE

A poco más de un mes de las elecciones generales de 2026 en el Perú, una simulación estadística elaborada por el Instituto Aklla Perú proyecta cómo podría quedar conformada la futura Cámara de Diputados si los comicios se realizaran hoy. El análisis, basado en la encuesta nacional de Ipsos del 27 de febrero y en 1,000 escenarios estadísticos aplicando el método de cifra repartidora, anticipa un Parlamento dominado por seis partidos políticos.

¿Cómo quedaría conformada la Cámara de Diputados?

Según la proyección, Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) encabezarían la representación en la Cámara de Diputados con 32 escaños cada uno, lo que los colocaría como las bancadas más grandes del hemiciclo. Ambos partidos tendrían además 100% de probabilidad de superar la barrera electoral, según el modelo.

En segundo nivel aparece Alianza para el Progreso (APP), que alcanzaría 29 curules y una probabilidad de 99.9% de ingresar al Parlamento. Más atrás se ubica el Partido Democrático Somos Perú, con 17 escaños proyectados.

La simulación también indica que Avanza País obtendría 10 diputados, aunque con una probabilidad menor de superar la barrera electoral (35.4%). Por su parte, el histórico Partido Aprista Peruano alcanzaría igualmente 10 escaños, con una probabilidad de 79.5%.

Una simulación de las fuerzas
Una simulación de las fuerzas políticas Renovación Popular y Fuerza Popular se superpone sobre una vista aérea del hemiciclo del Congreso del Perú, anticipando el escenario de las Elecciones 2026. (Infobae Perú)

La barrera electoral reduciría la fragmentación

El estudio advierte que la aplicación de la barrera electoral —5% de votos válidos y al menos siete diputados— tendría un efecto importante en la composición del Parlamento.

Sin esta regla, el hemiciclo podría fragmentarse con más de 15 partidos representados. Sin embargo, con la barrera vigente, la simulación muestra un escenario con solo seis fuerzas políticas dominantes que concentrarían los 130 escaños de la Cámara de Diputados.

Así podría quedar el Senado

El mismo ejercicio estadístico también proyecta la composición del nuevo Senado, que volverá a existir tras el retorno al sistema bicameral. De acuerdo con la simulación, Alianza para el Progreso sería la principal fuerza con 19 senadores, seguido por Renovación Popular con 16 y Fuerza Popular con 13.

Este gráfico presenta la proyección
Este gráfico presenta la proyección de la distribución de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado del Perú para las elecciones de 2026, mostrando la composición por partidos políticos. (Instituto AKLLA)

Más atrás aparecerían Partido Democrático Somos Perú y el Partido Aprista Peruano, ambos con 6 escaños cada uno.

En este caso, la barrera electoral también jugaría un papel determinante: partidos como Avanza País tendrían probabilidades muy bajas de ingresar al Senado, lo que dejaría la Cámara Alta dominada por cinco agrupaciones políticas.

Cabe recordar que otro de los datos más relevantes del análisis de Ipsos es el alto nivel de indecisión electoral. Según la encuesta utilizada para la simulación, el 43% de los encuestados aún no tiene definido su voto, lo que podría modificar significativamente la proyección actual en las próximas semanas.

¿Cómo se asignarán los escaños de senadores y diputados?

Primero se cuentan todos los votos de las elecciones. Luego, solo participan en el reparto de escaños los partidos que superan la barrera electoral, es decir, los que obtienen al menos el 5 % de los votos válidos a nivel nacional y un mínimo de representantes (3 senadores o 7 diputados).

Después se reparten los escaños usando un sistema llamado cifra repartidora, que es una fórmula matemática que distribuye los puestos en el Congreso de manera proporcional a los votos que obtuvo cada partido. En otras palabras, los partidos con más votos obtienen más escaños, pero también se busca que otras fuerzas con respaldo electoral tengan representación.

En el caso del Senado, habrá dos tipos de elección:

  • 30 senadores elegidos por regiones. En la mayoría de regiones gana el candidato del partido que tenga más votos.
  • 30 senadores elegidos a nivel nacional, que se reparten de forma proporcional entre los partidos.

Para la Cámara de Diputados, los 130 escaños también se reparten proporcionalmente entre los partidos que superen la barrera electoral.

Finalmente, entra en juego el voto preferencial: dentro de cada lista de partido, los candidatos que reciban más votos directos de los electores son quienes ocupan los escaños que le corresponden a su organización política.

