Magaly Medina sobre investigar políticos: “Me encerraron haciendo farándula, imagínense si hago política”

La conductora de Magaly TV: La Firme reflexionó sobre el rol del periodismo y la justicia tras la reciente decisión judicial en el caso de Lizeth Marzano. Además, pidió a su público comprender por qué prefiere mantenerse en el periodismo de espectáculos y no incursionar en el ámbito político o de investigación

La conductora señaló que en el país hay personas encarceladas injustamente y otras libres que deberían estar presas, en medio del debate generado por el caso. ATV/ Magaly TV: La Firme.

La reciente decisión judicial que ordena nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano Noguera, continúa generando reacciones en distintos espacios mediáticos. En el programa Magaly TV La Firme, emitido el 4 de marzo, la conductora Magaly Medina dedicó varios minutos a reflexionar sobre el caso, el rol del periodismo en situaciones de interés público y la responsabilidad de los medios cuando se trata de exigir justicia.

Durante la emisión, la periodista destacó que el proceso judicial que involucra la muerte de Liseth Marzano se convirtió en uno de los temas que su equipo decidió seguir de cerca debido al impacto que generó en la opinión pública. En ese contexto, explicó que el programa no solo busca cubrir hechos relacionados con la farándula, sino también contribuir a visibilizar casos que despiertan indignación social.

Es una lucha, tenemos un poquito, un granito de arena con el que nosotros contribuimos, nos sentimos realmente bien. Por eso hacemos este programa, por eso hacemos periodismo, para un poquito, de alguna forma, si podemos ayudar a través de este medio a que se logre justicia, a que se haga algo así, pues nosotros felices de la vida”, expresó Magaly Medina al referirse al seguimiento que realizaron del caso.

Magaly Medina defiende su programa tras caso Liseth Marzano

La conductora explicó que, desde su perspectiva, el periodismo también puede cumplir una función de acompañamiento cuando una familia atraviesa un proceso judicial difícil, sobre todo en situaciones donde la ciudadanía exige respuestas claras.

Para eso también estamos. No solo estamos para incomodar, no solamente estamos para hacer ampays, no solamente estamos para la crítica ruda, venenosa, fuerte, no. También estamos para eso, al servicio de la gente”, señaló. En esa línea, la periodista sostuvo que su equipo se involucra con especial interés cuando considera que existe la posibilidad de aportar visibilidad a una causa que busca justicia.

Nos encantaría dedicar todo un programa a encargarnos de investigar, a encargarnos de hacer más justicia, porque yo misma, yo y mi equipo hemos sufrido los avatares de lo que es estar encerrados injustamente”, comentó durante la transmisión.

La conductora también recordó experiencias personales vinculadas a procesos judiciales que enfrentó en el pasado, señalando que dichas vivencias influyeron en su forma de entender los debates sobre justicia y prisión. “Nosotros sí sabemos lo que es eso. Por eso es que no deseamos eso para nadie, a menos que realmente valga la pena”, manifestó.

Magaly Medina reflexiona

En su reflexión, Magaly Medina afirmó que en el país existen situaciones que evidencian problemas en el sistema judicial, donde algunas personas enfrentan procesos o sanciones que consideran injustas, mientras que otras logran evitar responsabilidades.

Porque creo que en este país hay mucha gente que va a la cárcel sin tener razones para ello. Hay mucha gente encerrada injustamente, como hay mucha gente libre que debería estar presa”, sostuvo.

A su juicio, el sistema judicial debería funcionar con criterios de equilibrio y proporcionalidad frente a los hechos que se investigan.

Pero creo que la balanza de la justicia debería medirnos a todos por igual y la medida del daño que causemos también debería de ser equivalente a eso”, añadió.

Durante su intervención, la conductora también explicó por qué el caso de Liseth Marzano recibió atención especial en su programa, señalando que el proceso se relaciona indirectamente con personas vinculadas al mundo del espectáculo, lo que generó mayor interés mediático.

Tenemos un programa, este tema lo hemos tocado, investigado y nos hemos metido al mil en este tema porque se trataba que estaba vinculado a una persona de la farándula”, indicó.

No obstante, Magaly Medina también reconoció que en el país existen muchos casos similares que no reciben la misma atención mediática debido a que las víctimas no pertenecen a ámbitos conocidos públicamente. “Lamentablemente, todos los días muere gente que no está vinculada a la farándula, que no es mediática”, señaló.

Por esa razón, hizo un llamado a otros medios de comunicación para que continúen investigando y visibilizando situaciones similares, especialmente desde espacios informativos de alcance nacional. “Pero para eso espero y hago un llamado a mis colegas en otros programas, en programas de noticias nacionales, en programas dominicales, que bien pueden marcar la diferencia”, expresó.

La periodista también reflexionó sobre el enfoque editorial de su propio programa, recordando que desde hace décadas decidió dedicarse principalmente al mundo del espectáculo. “Nosotros vamos por el lado de la frivolidad, el lado de la farándula, el lado que escogí hace veintinueve años hacer”, explicó.

“Acabarían conmigo”

En ese contexto, reveló que a lo largo de su carrera ha recibido sugerencias para abordar temas políticos, aunque considera que esa decisión implicaría un riesgo mayor en términos personales y profesionales. “Claro, la gente me dice: ‘Haz política’. Me encerraron haciendo farándula. Tengo un montón de juicios haciendo farándula”, relató.

Según dijo, el nivel de presión y conflicto que genera el tratamiento de asuntos políticos podría tener un impacto significativo en su vida personal. “¿Se imaginan ustedes? Acabarían conmigo, con mi poca paz, con mi estabilidad emocional, con mi psiquis acabarían si es que me meto a hacer política”, comentó.

Por ello, explicó que ha decidido mantenerse dentro del ámbito del entretenimiento televisivo, espacio en el que considera que puede desarrollar su trabajo sin exponerse a conflictos aún mayores. “Me perseguirían y no pararían hasta encerrarme hasta el fin de mis días en una cárcel”, expresó. Finalmente, Magaly Medina sostuvo que su prioridad es preservar su tranquilidad personal y continuar desarrollando su trabajo dentro del formato que ha mantenido durante casi tres décadas.

Y no quiero arriesgarme a eso porque soy una mujer que quiere vivir, que disfruta la vida y que sobre todo disfruta la libertad”, afirmó. La conductora cerró su reflexión señalando que espera que el público comprenda las decisiones editoriales que ha tomado a lo largo de su carrera televisiva. “Espero que mi público me entienda”, concluyó.

