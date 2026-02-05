Perú

Ataque con falso delivery sacude zona residencial de Barranco: Explosivo oculto en mochila detona en edificio multifamiliar

Poco después que los motociclistas se alejaron del lugar, el artefacto explotó, hizo estallar los vidrios y arrojó restos sobre la vereda, en un área frecuentada por transeúntes

Un ataque explosivo sacudió la tranquilidad de Barranco la noche de este martes, cuando un artefacto detonado frente a una vivienda de seis pisos en la cuadra dos del jirón Ignacio Mariátegui dejó daños materiales y generó temor entre los residentes.

Dos individuos que se movilizaban en motocicletas, ambos con mochilas de delivery, llegaron al lugar, se detuvieron y uno de ellos dejó un paquete en la entrada del edificio, de acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas por Exitosa. Luego de retirarse a toda prisa, el artefacto detonó, destruyó los vidrios y dispersó fragmentos sobre la vereda en una zona muy concurrida por peatones.

El inmueble afectado corresponde a un edificio multifamiliar. Al momento del estallido, varias personas se encontraban en el interior, lo que incrementó la alarma en la zona. Según información preliminar, las víctimas del atentado estarían vinculadas a una empresa de gas que opera cerca del sitio. No obstante, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado las investigaciones y aún no confirma el tipo de explosivo ni el móvil del ataque.

Varias personas estaban dentro de
Varias personas estaban dentro de la vivienda al momento de la explosión, lo que aumentó el temor en la zona; se investiga una posible relación con una empresa de gas cercana - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Un vecino se mostró sorprendido por la magnitud del impacto. “En esta zona venden muchas cosas, pero nunca había sucedido algo similar”, explicó el residente, quien prefirió no identificarse. Consultado sobre la posibilidad de que este tipo de ataques se repita, expresó su inquietud. “Puede volver a suceder. Hay policías, hay de todo, pero no hacen nada. La corrupción es así”, señaló el ciudadano al medio.

A menos de dos cuadras del lugar del incidente existe un puesto de alerta conformado por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, según constató el equipo de prensa en el recorrido realizado. No obstante, la presencia de este puesto de vigilancia no impidió que los atacantes concretaran su objetivo sin ser interceptados ni identificados, lo que ha aumentado la indignación y el temor en la comunidad.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas entre los ocupantes del edificio, aunque los daños materiales en la fachada son considerables. Los vecinos destacan que este tipo de sucesos son inusuales en Barranco y exigen a las autoridades una respuesta efectiva.

Un artefacto explosivo detona frente
Un artefacto explosivo detona frente a un edificio multifamiliar en Barranco, causa daños materiales y genera alarma entre los vecinos - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Atentado con explosivos en obra municipal de SJL

Un atentado con explosivos ocurrido en una obra municipal de San Juan de Lurigancho dejó un trabajador muerto y dos heridos, generando pánico entre los empleados presentes. El ataque, registrado por cámaras de seguridad, se produjo cuando una mototaxi pasó frente a la obra y uno de sus ocupantes arrojó un artefacto explosivo, que detonó al instante.

La víctima mortal fue identificada como Jorge Huayaní, capataz de la obra, mientras que los heridos recibieron atención médica de emergencia. El incidente se investiga como un posible acto de extorsión, una práctica que ha afectado recurrentemente a proyectos de infraestructura en Lima. Las autoridades policiales acordonaron la zona y revisan las grabaciones para identificar a los autores.

