Movilidades escolares evalúan subir tarifas hasta un 25%: crisis del GNV afecta el retorno a clases

La Asociación de Movilidades Escolares de Jesús María advirtió aumento en la tarifa de pasaje de hasta un 25% en el inicio del año escolar 2026 | Video: 24 Horas / Panamericana

Con el inicio del retorno a las clases escolares del privado, un nuevo sector se ha visto afectado por la escasez de gas natural en el país: los conductores del servicio de transporte escolar. La mayoría de estas unidades funciona con gas natural vehicular (GNV), por lo que las restricciones en el suministro han impactado directamente en sus costos de operación.

Rocío Gómez, representante de la Asociación de Movilidades Escolares de Jesús María, explicó que muchos transportistas habían adaptado sus vehículos al sistema de GNV mediante convenios con el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), lo que les permitía ahorrar hasta un 60 % en combustible. Sin embargo, la actual falta de gas ha obligado a varios conductores a utilizar gasolina, lo que ha reducido significativamente sus ingresos.

“Nosotros habíamos cambiado nuestras unidades con el convenio del FISE, con el sesenta por ciento más o menos que nos estábamos ahorrando. Pero esto nos ha mermado nuestros ingresos”, señaló para el noticiero 24 Horas, del canal Panamericana.

El impacto económico es considerable. Gómez indicó que antes el consumo diario de su camioneta para un recorrido aproximado de 60 kilómetros era de entre 18 y 19 soles usando gas natural. Actualmente, al tener que utilizar gasolina, el gasto se ha triplicado.

La escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) amenaza con elevar las tarifas del transporte escolar, afectando a estudiantes que dependen de minibuses y minivans para sus traslados diarios. (Infobae Perú)

Ante esta situación, algunos transportistas no descartan trasladar parte del incremento de costos a los padres de familia. Un conductor del servicio escolar estimó que, si el problema persiste, las tarifas podrían subir entre 20 % y 25 %. “Es que el alza ha sido considerable”, comentó.

A esta situación se suma el reciente incremento en el precio de la gasolina. Una conductora del rubro señaló que hasta hace un mes el combustible se encontraba alrededor de 13,30 o 13,40 soles por galón en algunos grifos, mientras que recientemente pagó hasta 16,90 soles por galón de gasolina premium.

Frente a este panorama, los transportistas escolares solicitan al Gobierno central algún tipo de apoyo económico para enfrentar la crisis del gas y el encarecimiento del combustible.

“Así como nos hacen que estemos regulados ante la autoridad del transporte urbano, también deberían darnos un apoyo con bonos, de pronto para gasolina, porque ahora tenemos que usarla”, manifestó Gómez.

El sector advierte que, de no encontrarse una solución en el corto plazo, la situación podría afectar no solo a los transportistas, sino también a las familias que dependen del servicio para el traslado diario de sus hijos a los centros educativos.

Nuevo decreto establece cómo se repartirá el gas natural

El Gobierno peruano aprobó un nuevo decreto que establece cómo se distribuirá el gas natural durante la actual escasez provocada por la emergencia en el sistema de transporte del recurso. La norma activa un mecanismo de racionamiento para garantizar el abastecimiento interno y prioriza el suministro a los sectores considerados esenciales mientras se restablece el servicio.

Según el nuevo orden de prioridad, primero se asegurará el gas para los consumidores residenciales y comerciales regulados, con el fin de garantizar el suministro a hogares y pequeños negocios. En segundo lugar, se priorizará al transporte público masivo y a los establecimientos que abastecen GNV para estos servicios. Otros sectores, como vehículos particulares y parte del transporte privado, quedan fuera de la prioridad durante la emergencia, mientras continúan los trabajos para normalizar el suministro tras la interrupción del sistema de gas.