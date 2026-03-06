Magaly Medina ironiza ante nueva separación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: “No pueden vivir sin la toxicidad”

La conductora Magaly Medina analiza la más reciente pelea entre el futbolista Paolo Guerrero y su pareja Ana Paula Consorte. La 'Urraca' comenta con su característico estilo la costumbre de la pareja de dejar de seguirse y borrar sus fotos en Instagram cada vez que discuten. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte vuelve a ser noticia en la farándula nacional, esta vez por una nueva ruptura que, como en ocasiones anteriores, ha dejado a la vista los vaivenes y la intensidad que caracterizan su historia de amor. Magaly Medina, fiel a su estilo, no tardó en pronunciarse sobre la última separación de la pareja, señalando que están “atrapados en una espiral de toxicidad” y que parecen incapaces de vivir sin el conflicto como ingrediente principal de su vínculo.

Durante su última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora abordó el tema con ironía y firmeza: “Otra vez para variar, para no perder la costumbre, porque ellos no pueden vivir sin ese ingrediente que es la toxicidad, que han demostrado a lo largo de su relación. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tienen sus berrinches, cuando se pelean, estallan, lo primero que hacen es dejar de seguirse en redes sociales”.

Medina se refirió así a la ya conocida dinámica de la pareja: peleas, eliminaciones de fotos, mensajes en redes y, eventualmente, reconciliaciones que reavivan el fuego de una relación marcada por el drama.

Una historia de idas, vueltas y redes sociales

La reciente ruptura fue confirmada públicamente por Ana Paula Consorte, quien afirmó en el programa ‘Mesa Caliente’ que ya no mantiene un vínculo amoroso con el delantero de Alianza Lima. Como ya es costumbre, ambos dejaron de seguirse en Instagram y eliminaron todas las fotos de pareja de sus perfiles. La brasileña también compartió frases empoderadas y reflexivas en sus redes, mientras Guerrero optó por el silencio.

Un recuento de los momentos más polémicos en la relación del futbolista Paolo Guerrero y la modelo Ana Paula Consorte. Desde sus peleas públicas y llantos en hoteles, hasta sus apasionadas reconciliaciones y fiestas. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Magaly Medina no dudó en calificar la situación de “madurez cuestionable” y se burló del modus operandi de la pareja: “Guau, qué tal madurez, me encanta”, dijo entre risas. Recordó que no es la primera vez que protagonizan un distanciamiento público y que, en todas las ocasiones, el ciclo termina con una reconciliación igual de mediática.

Para la conductora, la pareja parece disfrutar de la montaña rusa emocional: “Hay parejas que son adictas al conflicto, lo necesitan para ponerle ‘sal y pimienta’ a su relación. Porque aquí terminan, hacen berrinche, se separan, se dejan de seguir, pero luego en la reconciliación se vuelven amantes apasionados, bromean, celebran cumpleaños... Para ellos, esto es como el aire que respiran”.

La prensa de espectáculos ha seguido paso a paso la relación de Guerrero y Consorte, marcada por episodios de celos, distanciamientos y reconciliaciones. En febrero de 2024, tras la firma de Guerrero con César Vallejo, la pareja protagonizó una pelea que terminó con Ana Paula regresando a Brasil.

En mayo y octubre del mismo año, repitieron el patrón de dejar de seguirse y eliminar fotos, solo para reaparecer juntos días después en eventos y celebraciones familiares. Incluso en la organización de su boda, la modelo brasileña confesó que toda la responsabilidad recaía en ella y que, por cuestiones de agenda y crianza, la planificación era un reto.

Magaly Medina analiza la turbulenta relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, describiendo su dinámica como la de una pareja 'adicta al conflicto' que necesita de las peleas y reconciliaciones para mantener viva la pasión. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Las razones detrás del distanciamiento

Según la propia Ana Paula Consorte, el distanciamiento no es reciente. En un chat difundido por ‘Mesa Caliente’, la modelo aseguró: “No estamos juntos desde hace un tiempo. Hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida”. La confirmación sorprendió a sus seguidores, ya que hasta hace poco la pareja seguía hablando públicamente sobre planes de boda y familia.

La realidad, sin embargo, es que los problemas de fondo nunca se resolvieron del todo. Consorte ha confesado en diversas entrevistas que la maternidad, sin apoyo externo, y la distancia emocional con Guerrero fueron minando la relación.

“Paolo quiere mucho, pero yo no tengo nana, hago todo sola, entonces es muy difícil”, declaró, haciendo referencia al desgaste que implica criar a varios hijos prácticamente en solitario mientras el futbolista permanece enfocado en su carrera.

Por su parte, Guerrero ha optado por una vida más reservada. Tras la última separación, no se ha pronunciado públicamente y ha evitado interactuar con Ana Paula en redes sociales. El silencio del futbolista contrasta con la actitud de Consorte, quien ha dejado frases reflexivas y empoderadas en su Instagram, apuntando a la importancia de no forzar relaciones ni permanecer donde “Dios ya te ha sacado”.

Magaly Medina critica la nueva separación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, resaltando la toxicidad constante en su relación amorosa. (Capturas de video)

A pesar de los múltiples episodios de separación, la historia de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte ha estado marcada por reconciliaciones que, al menos hasta ahora, parecían inevitables. Magaly Medina no descartó que esta ruptura sea solo un capítulo más en la novela de la pareja.

Por ahora, tanto Guerrero como Consorte han optado por caminos separados, priorizando a sus hijos y el bienestar propio. Sin embargo, los seguidores y la prensa seguirán atentos a cualquier señal de acercamiento o un eventual regreso, en una historia que, según Magaly, parece necesitar de la toxicidad para mantenerse viva.