Rodrigo González y Gigi Mitre ya no creen en la separación de Ana Paula y Paolo Guerrero: “La otra semana regresan”

Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre comentan sobre la más reciente separación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, asegurando que ya han perdido la cuenta de cuántas veces han terminado y vuelto. TikTok

La ruptura de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero volvió a sacudir la farándula peruana tras la confirmación de la modelo brasileña en un chat difundido por ‘Mesa Caliente’.

Sin embargo, para los conductores de espectáculos Rodrigo González y Gigi Mitre, la noticia ya no causa impacto: ambos aseguraron en su programa que no creen que la separación sea definitiva, alegando que la pareja es famosa por sus constantes idas y vueltas.

“¿Cuántas veces han terminado?”

Durante la última emisión de su programa, Rodrigo y Gigi bromearon sobre el historial de rupturas públicas entre la modelo y el futbolista. El popular ‘Peluchín’ comentó: “Hemos perdido la cuenta de cuántas veces han dado por terminada su relación... ¿Seis? Qué pena si es probable que el otro mes o la otra semana regresen. Ellos no pelean, ellos terminan. Hay parejas que son…”

Por su lado, Gigi agregó que: “Pero ya, terminan mal, porque se sacan las cosas de Instagram y todo” Rodrigo: “Pero siempre han sido así. Se dejan de seguir. Empiezan con las indirectas.”

Ambos coincidieron en que la relación, pese a los hijos y los planes de boda, nunca ha terminado de funcionar, pues los desencuentros se han vuelto una constante pública. “Qué no se habrán separado sin ser público”, ironizó Gigi.

La pareja ha protagonizado múltiples rupturas y reconciliaciones a lo largo del último año. Cada crisis ha estado acompañada de movimientos en redes sociales: ambos se dejan de seguir, borran fotos juntos y comparten mensajes enigmáticos, solo para volver a aparecer juntos semanas después.

Este patrón ha convertido a Ana Paula y Paolo en una de las parejas más mediáticas y volubles del espectáculo peruano.

Rodrigo González y Gigi Mitre ya no creen en la separación de Ana Paula y Paolo Guerrero.

¿Por qué la pareja no logra estabilidad?

En su análisis, Rodrigo González fue más allá y reflexionó sobre el impacto de la inestabilidad en la familia: “Igual es terrible, porque eso no significa que tengan que tener hijos para no vivir ese infierno, que es que cada vez que pase algo terminen, ¿no? Porque hay parejas que no saben discutir, que no saben debatir, que no saben tener desencuentros. Ya no quiero saber nada de ti, termino. Es muy infantil y daña demasiado la relación.”

Gigi agregó que, según leídos recientes, las personas que terminan la relación ante cualquier discusión suelen tener heridas emocionales que sanar. Ambos estuvieron de acuerdo en que, más allá de la exposición mediática, el ciclo de rupturas y reconciliaciones termina siendo perjudicial.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero confirman ruptura: eliminaron todas sus fotos de pareja en redes sociales

La confirmación de Ana Paula Consorte: “No estamos juntos desde hace un tiempo”

A pesar del escepticismo de los conductores, Ana Paula Consorte confirmó por mensaje que la separación es real: “No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, aseguró la bailarina carioca.

El anuncio pone fin —al menos por ahora— a meses de rumores, distanciamientos y postergaciones en la pareja, que hasta hace poco tenía planes de boda y soñaba con agrandar la familia.

Ana Paula Consorte confirmó la separación de Paolo Guerrero en un chat difundido por ‘Mesa Caliente’, señalando que llevan tiempo distanciados. Panamericana TV

Se comprometieron y postergaron la boda

En diversas entrevistas, Ana Paula reveló que organizar la boda y cuidar a sus hijos recayó completamente en ella, mientras Paolo prefería dejarle la responsabilidad.

La brasileña admitió que sin ayuda externa, la maternidad se volvió un reto difícil de conciliar con los proyectos personales y la dinámica familiar. “Paolo quiere mucho, mira yo no tengo nana, hago todo sola, entonces es muy difícil, ya tengo tres hijos, con un bebé más, no sé”, confesó.

El deseo de Guerrero de tener más hijos chocó con la realidad diaria que enfrenta Consorte, quien asumió prácticamente sola la crianza y el manejo del hogar.

Un adiós... ¿o solo una pausa más?

Para la prensa y el público, la pregunta sigue siendo la misma: ¿será esta la separación definitiva o solo una pausa más en la historia de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero? Rodrigo González y Gigi Mitre lo tienen claro: “No nos sorprendería verlos juntos la próxima semana”, concluyeron, reflejando el sentir de muchos seguidores que ya no creen en rupturas definitivas cuando se trata de esta pareja.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero aparecen sonrientes en una imagen que precede la noticia de su separación, confirmada con un contundente mensaje de la modelo.