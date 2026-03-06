Perú

Doña Peta sorprende con reacción tras ruptura de Paolo Guerrero y Ana Paula

La madre del ‘Depredador’ fue contactada por televisión luego de que la modelo brasileña confirmara el fin de su relación. ¿Qué dijo?

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero terminaron nuevamente su relación de acuerdo a un video de 'Mesa Caliente'. Panamericana TV

La reciente ruptura entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte continúa generando reacciones y comentarios en el mundo del espectáculo y el deporte. La noticia, que fue confirmada por la propia modelo brasileña, no solo sorprendió a los seguidores de la pareja, sino también abrió la puerta a especulaciones sobre las razones detrás del quiebre sentimental. En medio de este escenario, el programa televisivo ‘Mesa caliente’ decidió buscar la opinión de una persona clave en la vida del delantero de Alianza Lima: su madre, conocida popularmente como Doña Peta.

La producción del espacio televisivo intentó conocer la postura de la madre del llamado ‘Depredador’, considerando que en el pasado ha sido una figura muy presente en la vida personal del futbolista. Por ello, una reportera del programa se comunicó directamente con ella a través de una llamada telefónica, con la intención de recoger su reacción frente a la reciente separación.

Durante el contacto telefónico, la periodista fue directa con la consulta. “Queremos saber su opinión sobre la separación Ana Paula y Paolo”, le dijo la reportera al inicio de la conversación. Sin embargo, lo que ocurrió después tomó por sorpresa a los panelistas del programa.

Madre de Paolo Guerrero cuelga
Madre de Paolo Guerrero cuelga llamada cuando le preguntan por ruptura con Ana Paula Consorte.

Evitó hablar

Lejos de emitir alguna declaración o comentario sobre el tema, Doña Peta guardó silencio tras escuchar la pregunta. Según relataron en el espacio televisivo, la madre del futbolista no respondió a la consulta y, tras unos segundos, decidió colgar el teléfono, evitando pronunciarse públicamente sobre la situación sentimental de su hijo.

La reacción llamó la atención de los conductores y panelistas de ‘Mesa caliente’, quienes comentaron al aire lo ocurrido y analizaron el gesto de la madre del delantero. Para algunos, la actitud podría interpretarse como una forma de mantener la discreción frente a un tema personal y familiar que involucra directamente a su hijo y a la madre de sus nietos.

Durante el debate televisivo, los panelistas también recordaron que Doña Peta ha sido, a lo largo de los años, una figura muy influyente en la vida de Paolo Guerrero, tanto en lo personal como en lo familiar. Por ese motivo, su reacción generó curiosidad entre los seguidores del futbolista y del programa.

En medio de la conversación, algunos integrantes del panel mencionaron que en el pasado se percibía que Doña Peta tenía un cariño especial por Alondra García Miró, expareja del delantero peruano, con quien mantuvo una relación que fue ampliamente seguida por la prensa de espectáculos. No obstante, otros panelistas resaltaron un aspecto importante: Ana Paula Consorte es la madre de dos de los hijos de Paolo Guerrero, lo que inevitablemente mantiene un vínculo familiar entre ambas partes.

Madre de Paolo Guerrero cuelga
Madre de Paolo Guerrero cuelga llamada cuando le preguntan por ruptura con Ana Paula Consorte.

Además, remarcaron que la modelo brasileña ha tenido un rol importante en la vida reciente del futbolista, ya que juntos formaron una familia y compartieron varios momentos que fueron mostrados públicamente en redes sociales.

La noticia de la separación se conoció luego de que Ana Paula Consorte decidiera confirmar públicamente el fin de su relación con el delantero peruano. Fue la propia modelo quien envió un mensaje al programa ‘Mesa caliente’, donde aclaró la situación sentimental que atraviesan actualmente.

No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida”, escribió la brasileña en el mensaje enviado al programa televisivo.

Con estas palabras, Ana Paula Consorte confirmó que la relación con Paolo Guerrero ya había terminado desde hace algún tiempo, aunque la información recién se hizo pública recientemente. Su declaración también dejó entrever que la decisión se tomó de manera definitiva, aunque sin entrar en detalles sobre las razones que llevaron a la ruptura.

Madre de Paolo Guerrero cuelga
Madre de Paolo Guerrero cuelga llamada cuando le preguntan por ruptura con Ana Paula Consorte.

¿Qué dijo Ana Paula Consorte?

A pesar de la separación, la modelo brasileña dejó claro que ambos buscarán mantener una relación cordial por el bienestar de los hijos que tienen en común. A través de un mensaje enviado por WhatsApp, explicó que su prioridad seguirá siendo la crianza y estabilidad emocional de los pequeños.

Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, afirmó Ana Paula Consorte, resaltando que la comunicación entre ambos continuará enfocada en el bienestar de los menores.

La confirmación de la ruptura rápidamente generó repercusión en redes sociales y en programas de espectáculos, donde muchos usuarios comenzaron a comentar sobre el presente sentimental del histórico goleador de la selección peruana.

En medio de la atención mediática, Ana Paula Consorte también sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje reflexivo en sus historias de Instagram, lo que algunos interpretaron como una indirecta relacionada con el momento personal que atraviesa.

El texto compartido por la modelo decía: “La Biblia dice: Todo a su tiempo... ten paciencia, Dios sabe lo que es mejor para ti y sus tiempos son perfectos”.

Ana Paula Consorte y Paolo
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero confirman ruptura: eliminaron todas sus fotos de pareja en redes sociales

