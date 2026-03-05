Abogado de la familia Marzano sobre la prisión preventiva contra Adrián Villar: “Todavía falta la sentencia”

La defensa de la víctima explicó que la medida se ejecutará de inmediato, aunque el acusado haya presentado recurso de apelación. ATV/ Magaly TV: La Firme.

La investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera dio un giro importante este 4 de marzo luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, el joven de 21 años acusado de atropellarla. La decisión fue tomada por el juez Adolfo Farfán Calderón, del 33° Juzgado de Investigación Preliminar, quien consideró que existen elementos suficientes para ordenar que el investigado permanezca en un penal mientras continúan las diligencias del caso.

La resolución judicial generó gran expectativa pública debido a la gravedad del hecho y al impacto que tuvo en la opinión pública la muerte de la deportista. Durante su programa televisivo, la conductora Magaly Medina informó sobre la decisión del magistrado y explicó los alcances de la medida adoptada por el Poder Judicial.

“Bueno, el juez Adolfo Farfán Calderón, como dije, del treinta y tres, Juzgado de Investigación Preliminar, acaba de dictar sentencia. Nueve meses de prisión preventiva para Adrián Villar Chirinos, el joven de veintiún años que atropellara y le quitara la vida a la deportista Liseth Marzano Noguera”, expresó la conductora al dar a conocer la decisión judicial.

Caso Lizeth Marzano: abogado advierte que la lucha judicial “aún no termina”. Captura: Magaly TV: La Firme.

La periodista también detalló que el joven permanecerá privado de su libertad mientras el proceso penal avanza hacia las siguientes etapas del sistema de justicia. “Él va a estar en una prisión mientras este caso sea investigado y hasta que llegue a juicio”, añadió durante la transmisión.

Según relató la conductora, durante la audiencia el magistrado analizó detenidamente los argumentos presentados por ambas partes y finalmente descartó los planteamientos de la defensa técnica del investigado. “El juez ha desbaratado uno a uno los argumentos que ha presentado la defensa técnica de Adrián Villar, todos y cada uno de ellos”, comentó.

Asimismo, resaltó el trabajo realizado por el Ministerio Público en la sustentación del pedido de prisión preventiva. “Parece que la fiscalía hizo su trabajo y averiguó exactamente y fundamentó el porqué para ellos no hay arraigo de parte de él”, agregó.

Tras informar sobre la resolución judicial, la conductora se comunicó telefónicamente con Julio Mendoza, abogado de la familia de la víctima, quien se pronunció sobre la decisión del juez y el avance del proceso.

¿Qué dijo el abogado de la familia Marzano?

Durante la conversación, la periodista le consultó si la familia de la deportista se encontraba conforme con la medida dictada por el Poder Judicial. “A ver, doctor, explíquenos. Esto es una medida de prisión preventiva. Nueve meses, tal y como la fiscalía así lo pidió. ¿Están ustedes contentos, tranquilos con esta resolución?”, preguntó.

El abogado confirmó que la resolución era la esperada por la parte agraviada y destacó que el caso ha generado preocupación social. “Efectivamente, Magaly. Estamos tranquilos con la resolución, era lo que esperábamos. Creemos que, como ha dicho el juez, esto causó una expectativa en la sociedad y no se pueden permitir situaciones como esta en el futuro. Esto no es una sentencia, ojo”, precisó.

El letrado también enfatizó que la prisión preventiva no constituye una condena definitiva, sino una medida temporal mientras se continúa investigando el caso. “Una prisión preventiva. Todavía hay que estar pendientes de lo que viene adelante”, sostuvo.

Abogado advierte que Adrián Villar será internado en un penal pese a apelación

Ante ello, la conductora recordó que el joven deberá ser internado en un establecimiento penitenciario mientras el proceso sigue su curso. Sin embargo, también mencionó que la defensa del investigado decidió apelar la medida judicial. “Claro, ahora se le va a internar en un penal, pero el abogado, la defensa técnica de Adrián Villar, acaba de interponer recurso de apelación”, comentó.

Consultado sobre los efectos de dicha apelación, el abogado explicó que la resolución judicial se ejecuta de inmediato, incluso si se presenta un recurso para cuestionarla. “La resolución se va a ejecutar, es decir, se va a cumplir de manera inmediata y el recurso de apelación será resuelto posteriormente. Y ese es otro trabajo que todavía hay que continuar”, detalló.

La periodista también planteó la posibilidad de que la medida pueda ser modificada por una instancia superior. “Porque claro, porque con una apelación es probable que de repente el mismo juez u otro le den, digamos, anulen la prisión preventiva, ¿verdad?”, preguntó.

El abogado explicó que en el sistema judicial existen distintas alternativas cuando se revisa una apelación de este tipo. “Lo que se llama revocar o anular la resolución de prisión preventiva, cualquiera de esos dos aspectos existen, como confirmar también la resolución de prisión preventiva”, respondió.

“Falta el tema principal que es la sentencia”

A pesar de esta posibilidad legal, el representante de la familia de la víctima manifestó su confianza en la decisión tomada por el magistrado y en el sustento presentado durante la audiencia. “Pero creemos que la resolución está muy bien motivada y fundamentada, pero requiere del trabajo de la fiscalía, conjuntamente con nosotros, la parte agraviada, de hacerle este seguimiento pendiente al caso”, afirmó.

El abogado también recordó que el proceso judicial recién empieza y que aún falta la etapa más importante: la sentencia final que determinará la responsabilidad penal del acusado. “Y ojo, que todavía falta el tema principal que es la sentencia”, advirtió.

Asimismo, señaló que la parte agraviada mantiene una posición clara respecto a la tipificación del delito que se le atribuye al investigado. Según explicó, el juez ha considerado inicialmente una figura penal distinta a la que ellos buscan que se aplique. “Recordemos que nosotros proponemos que todavía el tipo penal sea cambiado, porque acá, lo que el juez ha indicado, es que existiría, sí, un homicidio simple, pero con agravantes, perdón, un homicidio culposo con dos agravantes”, detalló.

