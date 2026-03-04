Magaly Medina ironiza sobre dejar la farándula y dedicarse a investigar casos políticos: “Me han pedido que busque a Cerrón”

En pleno programa, la periodista aseguró que su equipo podría ser más efectivo que algunas investigaciones oficiales, lo que provocó risas y comentarios entre sus seguidores. ATV/ Magaly TV: La Firme.

Durante la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la periodista Magaly Medina reflexionó sobre el impacto que ha tenido la cobertura del caso en su programa, señalando que las investigaciones y evidencias difundidas han contribuido a que el proceso cobre mayor relevancia pública mientras la familia de la joven continúa exigiendo justicia.

La conductora comentó que, tras revelar diversas imágenes, testimonios y detalles vinculados al atropello que involucra a Adrián Villar, su equipo periodístico ha recibido numerosos mensajes de ciudadanos que le piden dedicar su trabajo a investigaciones de mayor alcance. Según explicó, la repercusión de las pruebas difundidas ha despertado la percepción entre el público de que su equipo podría incluso contribuir a esclarecer otros casos de interés nacional.

“Y en los recuerdos de todas las personas que la amaron”, expresó inicialmente la conductora al cerrar uno de los segmentos dedicados a la memoria de Lizeth Marzano, recordando el dolor que dejó su muerte entre familiares y personas cercanas. Tras ese momento emotivo, anunció que el programa retomaría su tradicional enfoque en temas de espectáculo y farándula, aunque no dejó de reflexionar sobre el impacto que ha tenido la investigación televisiva que su espacio ha desarrollado alrededor de la tragedia.

Magaly Medina sorprende con comentario sobre investigaciones y menciona a Cerrón en vivo. Captura TV - Magaly TV La Firme.

“Pero vamos a cambiar. Vamos ahora sí, vámonos al otro lado y volvemos a nuestra farándula que siempre da que hablar”, señaló, anunciando el retorno a los temas habituales de su espacio televisivo, conocidos por generar polémica y discusión en el ámbito del espectáculo.

Sin embargo, antes de retomar las noticias del entretenimiento, la conductora aprovechó para reflexionar, en tono irónico, sobre el papel que podría desempeñar su equipo si decidiera enfocarse completamente en investigaciones periodísticas.

Con su característico estilo directo, Magaly dejó entrever que muchos televidentes le han sugerido ampliar el alcance de su trabajo más allá del mundo del espectáculo. “Yo me estaba preguntando qué serán de todos estos personajillos faranduleros”, comentó al iniciar su reflexión.

La conductora explicó que, ante las constantes solicitudes del público, incluso había contemplado dedicar su programa a investigaciones de mayor alcance social y político. Según dijo, muchos seguidores le han pedido que utilice su plataforma mediática para revelar casos de corrupción o irregularidades.

“Ya casi me había olvidado y casi estaba dispuesta a hacer lo que el público me pide: a dedicarme a la investigación periodística, a encontrar corruptos, a encontrar todo aquello que la gente, que la policía no puede encontrar”, afirmó la periodista, generando risas y comentarios entre los miembros de su equipo.

Las palabras de Medina reflejaron la percepción que muchos de sus seguidores tienen sobre su estilo de trabajo, caracterizado por investigaciones que han sacado a la luz polémicas en el ámbito del espectáculo. La conductora insinuó que su equipo podría incluso ser más efectivo que algunas investigaciones oficiales.

“De repente, nuestro equipo de investigadores es mucho más efectivo”, añadió entre bromas, provocando carcajadas en el estudio. El comentario no quedó ahí. En medio de la conversación, Magaly reveló que algunos espectadores han llegado a sugerirle que investigue a personajes de la política nacional, una propuesta que mencionó de forma jocosa.

“Me han pedido que hasta busque a Cerrón, a ver si lo encuentro”, dijo entre risas, en referencia al líder político Vladimir Cerrón, quien ha sido protagonista de diversas noticias en el ámbito judicial y político del país.

La frase generó una reacción inmediata en el set del programa, donde el comentario fue tomado con humor. No obstante, Medina decidió aclarar que su observación era simplemente una broma y que no tenía intención de involucrarse en ese tipo de investigaciones.

“No me provoquen, que mejor me animo y después, después me van a querer meter a la cárcel a mí”, agregó entre risas, cerrando el momento con una advertencia irónica. Sin embargo, Magaly dejó claro que, al menos por ahora, su espacio seguirá concentrándose en el ámbito del entretenimiento y las polémicas del espectáculo. Con su comentario, simplemente buscó hacer una pausa humorística antes de retomar el contenido habitual del programa.

