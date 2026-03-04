Perú

Magaly Medina ironiza sobre dejar la farándula y dedicarse a investigar casos políticos: “Me han pedido que busque a Cerrón”

La conductora de Magaly TV: La Firme sorprendió a su audiencia al bromear sobre la posibilidad de dejar la farándula para dedicarse a investigaciones periodísticas, incluso mencionando al prófugo Vladimir Cerrón

Guardar
En pleno programa, la periodista aseguró que su equipo podría ser más efectivo que algunas investigaciones oficiales, lo que provocó risas y comentarios entre sus seguidores. ATV/ Magaly TV: La Firme.

Durante la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la periodista Magaly Medina reflexionó sobre el impacto que ha tenido la cobertura del caso en su programa, señalando que las investigaciones y evidencias difundidas han contribuido a que el proceso cobre mayor relevancia pública mientras la familia de la joven continúa exigiendo justicia.

La conductora comentó que, tras revelar diversas imágenes, testimonios y detalles vinculados al atropello que involucra a Adrián Villar, su equipo periodístico ha recibido numerosos mensajes de ciudadanos que le piden dedicar su trabajo a investigaciones de mayor alcance. Según explicó, la repercusión de las pruebas difundidas ha despertado la percepción entre el público de que su equipo podría incluso contribuir a esclarecer otros casos de interés nacional.

“Y en los recuerdos de todas las personas que la amaron”, expresó inicialmente la conductora al cerrar uno de los segmentos dedicados a la memoria de Lizeth Marzano, recordando el dolor que dejó su muerte entre familiares y personas cercanas. Tras ese momento emotivo, anunció que el programa retomaría su tradicional enfoque en temas de espectáculo y farándula, aunque no dejó de reflexionar sobre el impacto que ha tenido la investigación televisiva que su espacio ha desarrollado alrededor de la tragedia.

Magaly Medina sorprende con comentario
Magaly Medina sorprende con comentario sobre investigaciones y menciona a Cerrón en vivo. Captura TV - Magaly TV La Firme.

Otro tipo de contenido

Pero vamos a cambiar. Vamos ahora sí, vámonos al otro lado y volvemos a nuestra farándula que siempre da que hablar”, señaló, anunciando el retorno a los temas habituales de su espacio televisivo, conocidos por generar polémica y discusión en el ámbito del espectáculo.

Sin embargo, antes de retomar las noticias del entretenimiento, la conductora aprovechó para reflexionar, en tono irónico, sobre el papel que podría desempeñar su equipo si decidiera enfocarse completamente en investigaciones periodísticas.

Con su característico estilo directo, Magaly dejó entrever que muchos televidentes le han sugerido ampliar el alcance de su trabajo más allá del mundo del espectáculo. “Yo me estaba preguntando qué serán de todos estos personajillos faranduleros”, comentó al iniciar su reflexión.

La conductora explicó que, ante las constantes solicitudes del público, incluso había contemplado dedicar su programa a investigaciones de mayor alcance social y político. Según dijo, muchos seguidores le han pedido que utilice su plataforma mediática para revelar casos de corrupción o irregularidades.

Magaly Medina sorprende con comentario
Magaly Medina sorprende con comentario sobre investigaciones y menciona a Cerrón en vivo. Captura TV - Magaly TV La Firme.

Buscar a Vladimir Cerrón

Ya casi me había olvidado y casi estaba dispuesta a hacer lo que el público me pide: a dedicarme a la investigación periodística, a encontrar corruptos, a encontrar todo aquello que la gente, que la policía no puede encontrar”, afirmó la periodista, generando risas y comentarios entre los miembros de su equipo.

Las palabras de Medina reflejaron la percepción que muchos de sus seguidores tienen sobre su estilo de trabajo, caracterizado por investigaciones que han sacado a la luz polémicas en el ámbito del espectáculo. La conductora insinuó que su equipo podría incluso ser más efectivo que algunas investigaciones oficiales.

De repente, nuestro equipo de investigadores es mucho más efectivo”, añadió entre bromas, provocando carcajadas en el estudio. El comentario no quedó ahí. En medio de la conversación, Magaly reveló que algunos espectadores han llegado a sugerirle que investigue a personajes de la política nacional, una propuesta que mencionó de forma jocosa.

Me han pedido que hasta busque a Cerrón, a ver si lo encuentro”, dijo entre risas, en referencia al líder político Vladimir Cerrón, quien ha sido protagonista de diversas noticias en el ámbito judicial y político del país.

Magaly Medina sorprende con comentario
Magaly Medina sorprende con comentario sobre investigaciones y menciona a Cerrón en vivo. Captura TV - Magaly TV La Firme.

La frase generó una reacción inmediata en el set del programa, donde el comentario fue tomado con humor. No obstante, Medina decidió aclarar que su observación era simplemente una broma y que no tenía intención de involucrarse en ese tipo de investigaciones.

No me provoquen, que mejor me animo y después, después me van a querer meter a la cárcel a mí”, agregó entre risas, cerrando el momento con una advertencia irónica. Sin embargo, Magaly dejó claro que, al menos por ahora, su espacio seguirá concentrándose en el ámbito del entretenimiento y las polémicas del espectáculo. Con su comentario, simplemente buscó hacer una pausa humorística antes de retomar el contenido habitual del programa.

Magaly Medina sorprende con comentario
Magaly Medina sorprende con comentario sobre investigaciones y menciona a Cerrón en vivo. Captura TV - Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Magaly MedinaMagaly TV: La FirmeLizbeth MarzanoVladimir CerrónATVPolíticaperu-entretenimiento

Más Noticias

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW pasó hasta tres veces por la escena del atropello, revelan nuevas cámaras

Nuevas imágenes difundidas en Magaly TV: la Firme muestran un vehículo BMW de color oscuro que habría pasado varias veces por el lugar donde murió Lizeth Marzano en San Isidro

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW

Resultados de la Kábala hoy, martes 3 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Consulta si hubo ganadores del pozo millonario y cuánto se acumula para el próximo sorteo

Resultados de la Kábala hoy,

Magaly Medina lamenta aplazamiento de prisión preventiva contra Adrián Villar: “La familia de Lizeth sigue esperando justicia”

La conductora de ATV expresó su preocupación luego de que el Poder Judicial aplazara nuevamente la decisión sobre la prisión preventiva solicitada contra Adrián por la muerte de Lizeth Marzano

Magaly Medina lamenta aplazamiento de

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Venezuela por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ visitarán al cuadro venezolano con el objetivo de sacar ventajar y cerrar su clasificación a la etapa de grupos en condición de local. Revisa los horarios de este compromiso

A qué hora juega Sporting

Qué se celebra el 4 de marzo en el Perú: una fecha que revela los entretelones fundamentales de la identidad nacional

Los hitos acontecidos en este día, desde símbolos políticos hasta avances en sanidad y expresiones culturales, ofrecen claves para entender las tensiones y aspiraciones que configuran el devenir republicano peruano

Qué se celebra el 4
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga asocia la

Rafael López Aliaga asocia la emergencia en Camisea con corrupción: “Hace rato debía haber dos ductos y dejaron uno por coimas”

Ministerio de Energía y Minas coordina acciones para reestablecer servicio energético tras deflagración

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Mirtha Vásquez vende llaveros de Baby Yoda para financiar su campaña electoral y usuarios le advierten: “Te va a caer Indecopi”

De la cárcel a la campaña: Daniel Urresti insistió en su inocencia y adelanta que será ministro del Interior de José Luna

ENTRETENIMIENTO

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW pasó hasta tres veces por la escena del atropello, revelan nuevas cámaras

Magaly Medina lamenta aplazamiento de prisión preventiva contra Adrián Villar: “La familia de Lizeth sigue esperando justicia”

Yiddá Eslava sale en defensa de Laura Spoya y celebra su regreso a la televisión tras accidente: "La aplaudo"

Karla Tarazona destaca el rol de Christian Domínguez como papá: “El cariño y el respeto se ganan”

Melcochita afirma que se hará cargo de los gastos de sus hijas con Monserrat Seminario, pero advierte: “A ella no le daré plata”

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Venezuela por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Albania, la sucursal balcánica del fútbol italiano que apunta a hacer historia rumbo al Mundial 2026

John Mercado sueña con integrar la selección de Ecuador en el Mundial 2026: “Vengo trabajando para estar en la lista final”

Alianza Atlético clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: goles y resumen del triunfo ante Deportivo Garcilaso

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”