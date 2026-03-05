Gobierno garantiza gas para hogares y activos críticos del país: “Prioridad está en restituir el sevicio de GNV en menos tiempo”

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, la limitación provisional del GNV obedece a la necesidad de resguardar la seguridad energética del país mientras avanzan las labores de reparación. Foto: Desde Adentro

El Ejecutivo aseguró que el abastecimiento de gas natural para los hogares y servicios esenciales está garantizado, pese a la emergencia generada por la ruptura de un ducto en Camisea. La restricción temporal del Gas Natural Vehicular (GNV) responde, según indicaron, a la necesidad de preservar la seguridad energética mientras se ejecutan los trabajos de reparación.

La medida, vigente del 1 al 14 de marzo, contempla el racionamiento del suministro para taxis, autos particulares y vehículos de carga, con el objetivo de priorizar a los consumidores residenciales, comercios regulados y sectores críticos. No obstante, el Gobierno afirmó que busca acortar los plazos inicialmente previstos.

Restricción temporal del GNV

La fuga registrada en el sistema de transporte de gas natural de Camisea obligó a declarar en emergencia el suministro mediante los sistemas de producción, transporte por ductos y distribución por red, por un periodo de hasta 14 días.

En ese contexto, el Ministerio de Energía y Minas dispuso medidas extraordinarias para asegurar el abastecimiento a viviendas, transporte público y actividades esenciales. La resolución señala que “resulta pertinente disponer determinadas medidas para garantizar el consumo eficiente del gas natural, dada la situación de emergencia y reducir el impacto de cualquier contingencia”.

El mecanismo de racionamiento implica limitar la venta de GNV en grifos para vehículos particulares y de carga, a fin de destinar mayores volúmenes al consumo prioritario.

La primera ministra también señaló que, de manera simultánea a los trabajos de reparación, se vienen realizando indagaciones para determinar el origen del hecho, prevenir nuevos eventos similares y definir las responsabilidades que correspondan. Crédito: Canal N

Supervisión y responsabilidades

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que desde la mañana equipos técnicos de la empresa operadora trabajan en la zona afectada, junto con entidades como Osinergmin y el Ministerio Público.

“Prioridad del Estado es restituir el servicio en menos tiempo de esos catorce días inicialmente estimados para que no nos genere impacto a los ciudadanos”, sostuvo en conferencia de prensa.

Añadió que, en paralelo a la reparación, se investigan las causas del incidente para evitar que se repita y establecer las responsabilidades correspondientes. Según explicó, aún no se cuenta con un reporte definitivo debido a que las inspecciones comenzaron en la mañana.

Falta de infraestructura alterna y nuevas medidas

La premier también advirtió que en años anteriores no se desarrolló un proyecto alternativo que permitiera enfrentar contingencias sin afectar el suministro. En ese sentido, indicó que el Ejecutivo ha identificado “dos o tres soluciones” para fortalecer el sistema.

Entre ellas mencionó la regasificación como una de las principales iniciativas que se buscará dejar encaminada antes de julio. El objetivo es contar con un mecanismo de respaldo ante eventuales interrupciones por desastres naturales u otros imprevistos, y así dotar al país de un sistema de redundancia que permita garantizar el servicio en el futuro.

La jefa del Gabinete señaló además que en años previos no se impulsó una infraestructura alterna que permitiera afrontar emergencias sin comprometer el abastecimiento. Foto: Salud con Lupa

Los buses también enfrentan dificultades para conseguir GNV

Mientras la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) sostiene que los servicios formales como el Metropolitano y los corredores complementarios continúan operando sin interrupciones, en varios grifos limeños el panorama es otro: surtidores inhabilitados, conos que impiden el ingreso y conductores desplazándose de un punto a otro en busca de combustible.

En estaciones ubicadas en la avenida México, los dispensadores de GNV no atendieron al público desde temprano. Luego de las inspecciones realizadas por Osinergmin para verificar el cumplimiento del racionamiento, únicamente se autoriza la carga a unidades de transporte masivo que funcionen exclusivamente con gas natural.

Un bus de transporte público consiguió abastecerse en uno de estos establecimientos, aunque no todos tuvieron el mismo resultado. La cobradora de una unidad relató las complicaciones que enfrentan: “Con los cinco grifos, señorita, no hay gas”, declaró a Latina.

Aunque el precio del GNV permanece en S/ 1,56 por metro cúbico, la restricción vigente impide que taxis, autos particulares y vehículos con sistema dual accedan al suministro. La disposición integra el esquema temporal de 14 días establecido por el Ministerio de Energía y Minas para asegurar el abastecimiento a viviendas, hospitales y transporte considerado esencial.