Perú

Gobierno garantiza gas para hogares y activos críticos del país: “Prioridad está en restituir el sevicio de GNV en menos tiempo”

La restricción del GNV regirá hasta el 14 de marzo mientras avanzan las reparaciones en Camisea. El Ejecutivo activó un plan de racionamiento, supervisión técnica y evaluación de responsabilidades, además de anunciar proyectos de respaldo para evitar futuras interrupciones

Guardar
De acuerdo con lo señalado
De acuerdo con lo señalado por las autoridades, la limitación provisional del GNV obedece a la necesidad de resguardar la seguridad energética del país mientras avanzan las labores de reparación. Foto: Desde Adentro

El Ejecutivo aseguró que el abastecimiento de gas natural para los hogares y servicios esenciales está garantizado, pese a la emergencia generada por la ruptura de un ducto en Camisea. La restricción temporal del Gas Natural Vehicular (GNV) responde, según indicaron, a la necesidad de preservar la seguridad energética mientras se ejecutan los trabajos de reparación.

La medida, vigente del 1 al 14 de marzo, contempla el racionamiento del suministro para taxis, autos particulares y vehículos de carga, con el objetivo de priorizar a los consumidores residenciales, comercios regulados y sectores críticos. No obstante, el Gobierno afirmó que busca acortar los plazos inicialmente previstos.

Restricción temporal del GNV

La fuga registrada en el sistema de transporte de gas natural de Camisea obligó a declarar en emergencia el suministro mediante los sistemas de producción, transporte por ductos y distribución por red, por un periodo de hasta 14 días.

En ese contexto, el Ministerio de Energía y Minas dispuso medidas extraordinarias para asegurar el abastecimiento a viviendas, transporte público y actividades esenciales. La resolución señala que “resulta pertinente disponer determinadas medidas para garantizar el consumo eficiente del gas natural, dada la situación de emergencia y reducir el impacto de cualquier contingencia”.

El mecanismo de racionamiento implica limitar la venta de GNV en grifos para vehículos particulares y de carga, a fin de destinar mayores volúmenes al consumo prioritario.

La primera ministra también señaló que, de manera simultánea a los trabajos de reparación, se vienen realizando indagaciones para determinar el origen del hecho, prevenir nuevos eventos similares y definir las responsabilidades que correspondan. Crédito: Canal N

Supervisión y responsabilidades

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que desde la mañana equipos técnicos de la empresa operadora trabajan en la zona afectada, junto con entidades como Osinergmin y el Ministerio Público.

“Prioridad del Estado es restituir el servicio en menos tiempo de esos catorce días inicialmente estimados para que no nos genere impacto a los ciudadanos”, sostuvo en conferencia de prensa.

Añadió que, en paralelo a la reparación, se investigan las causas del incidente para evitar que se repita y establecer las responsabilidades correspondientes. Según explicó, aún no se cuenta con un reporte definitivo debido a que las inspecciones comenzaron en la mañana.

Falta de infraestructura alterna y nuevas medidas

La premier también advirtió que en años anteriores no se desarrolló un proyecto alternativo que permitiera enfrentar contingencias sin afectar el suministro. En ese sentido, indicó que el Ejecutivo ha identificado “dos o tres soluciones” para fortalecer el sistema.

Entre ellas mencionó la regasificación como una de las principales iniciativas que se buscará dejar encaminada antes de julio. El objetivo es contar con un mecanismo de respaldo ante eventuales interrupciones por desastres naturales u otros imprevistos, y así dotar al país de un sistema de redundancia que permita garantizar el servicio en el futuro.

La jefa del Gabinete señaló
La jefa del Gabinete señaló además que en años previos no se impulsó una infraestructura alterna que permitiera afrontar emergencias sin comprometer el abastecimiento. Foto: Salud con Lupa

Los buses también enfrentan dificultades para conseguir GNV

Mientras la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) sostiene que los servicios formales como el Metropolitano y los corredores complementarios continúan operando sin interrupciones, en varios grifos limeños el panorama es otro: surtidores inhabilitados, conos que impiden el ingreso y conductores desplazándose de un punto a otro en busca de combustible.

En estaciones ubicadas en la avenida México, los dispensadores de GNV no atendieron al público desde temprano. Luego de las inspecciones realizadas por Osinergmin para verificar el cumplimiento del racionamiento, únicamente se autoriza la carga a unidades de transporte masivo que funcionen exclusivamente con gas natural.

Un bus de transporte público consiguió abastecerse en uno de estos establecimientos, aunque no todos tuvieron el mismo resultado. La cobradora de una unidad relató las complicaciones que enfrentan: “Con los cinco grifos, señorita, no hay gas”, declaró a Latina.

Aunque el precio del GNV permanece en S/ 1,56 por metro cúbico, la restricción vigente impide que taxis, autos particulares y vehículos con sistema dual accedan al suministro. La disposición integra el esquema temporal de 14 días establecido por el Ministerio de Energía y Minas para asegurar el abastecimiento a viviendas, hospitales y transporte considerado esencial.

Temas Relacionados

GNVCamiseadesabastecimiento de GNVperu-economia

Más Noticias

Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores, pero habrá nueva votación

La comisión volverá a revisar la denuncia contra la parlamentaria tras un recurso de reconsideración y la decisión se tomará en la próxima sesión

Congreso: Comisión de Ética aprueba

Magaly Medina critica radical cambio de imagen de Maju Mantilla: “La quieren convertir de mosquita muerta a vampiresa”

La conductora de Magaly TV: La Firme reaccionó sin filtros al nuevo look de la exMiss Perú en la promoción de su programa digital ‘La sustancia de Maju’, cuestionando el maquillaje y la credibilidad del proyecto

Magaly Medina critica radical cambio

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW pasó hasta tres veces por la escena del atropello, revelan nuevas cámaras

Nuevas imágenes difundidas en Magaly TV: la Firme muestran un vehículo BMW de color oscuro que habría pasado varias veces por el lugar donde murió Lizeth Marzano en San Isidro

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW

Marisel Linares en la mira de la justicia: ¿Qué pena podría enfrentar por falsificación de documentos?

La polémica crece en torno a la periodista luego de que el notario Donato Carpio asegurara que el sello del documento fue alterado. De confirmarse la falsificación, podría enfrentar graves consecuencias legales de acuerdo con el Código Penal

Marisel Linares en la mira

Fiscalía de Junín se queda sin personal de aseo y pide a fiscales limpiar sus despachos

Un documento oficial enviado a fiscales de todas las jerarquías y especialidades señala que la administración realiza gestiones para restablecer el servicio mientras se adoptan medidas temporales en las oficinas

Fiscalía de Junín se queda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Comisión de Ética aprueba

Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores, pero habrá nueva votación

JNE lanza ‘Pregúntale a tu Candidato’ para el debate presidencial previo a las Elecciones Perú 2026: así puedes mandar tu consulta

Rafael López Aliaga dio positivo en prueba de alcohol y terminó en comisaría de San Isidro en 2019, confirman policías

Fernando Rospigliosi no teme condena por difamación a Delia Espinoza: “Seguiré criticándola”

Plan de Seguridad de Balcázar incluye más leyes y presencia militar, pero no resuelve la falta de recursos en la Fiscalía

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica radical cambio

Magaly Medina critica radical cambio de imagen de Maju Mantilla: “La quieren convertir de mosquita muerta a vampiresa”

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW pasó hasta tres veces por la escena del atropello, revelan nuevas cámaras

Marisel Linares en la mira de la justicia: ¿Qué pena podría enfrentar por falsificación de documentos?

Gabriela Herrera es la quinta participante confirmada para La Granja VIP: “no le temo al conflicto”

Maricielo Effio preocupa y conmueve a sus seguidores con valiente mensaje sobre la soledad: “Saldré adelante”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Carabobo: día,

Sporting Cristal vs Carabobo: día, hora y canal TV del partido de vuelta por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Sebastián Aranda, en el punto de mira del FK Auda de la Virslīga: se trabaja una cesión con el Sport Boys

Gastón Bolaños regresa al octágono ante Jeong Yeong Lee en el UFC 326 de La Vegas en busca de un nuevo triunfo

Ángel Comizzo es el primer entrenador destituido de la Liga 1 2026 y se despedirá del cargo frente a FC Cajamarca

A qué hora juega Cienciano vs Melgar: partido en Cusco por fase preliminar de Copa Sudamericana 2026