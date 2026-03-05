Gobierno estima 14 días para reparar ducto de gas, aunque lluvias podrían retrasar labores

El Gobierno realiza un monitoreo permanente de la situación y asegura que cualquier cambio en el cronograma será comunicado oportunamente. Mientras tanto, la prioridad es que la reparación se realice de forma segura y que el impacto en la vida de los ciudadanos sea el menor posible.

La reparación del ducto afectado que impactó el abastecimiento de gas natural en Lima podría completarse en un plazo de hasta 14 días. Sin embargo, las autoridades advierten que este cronograma está condicionado por las condiciones climáticas en la zona donde ocurrió el incidente. Las lluvias y la nubosidad propias de la selva podrían retrasar los trabajos si dificultan el acceso del personal y la maquinaria.

Mientras Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa responsable, avanza con las labores de reparación, el Estado realiza un seguimiento diario para asegurar que el proceso se cumpla y que el servicio se restablezca lo antes posible. Tanto el regulador del sector energético como el Ejecutivo coinciden en que el plazo estimado es referencial y podría variar según evolucione la emergencia.

Acceso a la zona permitió iniciar los trabajos de reparación

El presidente interino del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Aurelio Ochoa, explicó que el inicio efectivo de las labores fue posible recién cuando mejoraron las condiciones meteorológicas en la zona del incidente.

Según detalló, el acceso al lugar había sido complicado debido a las lluvias frecuentes que se registran en la selva. No obstante, en los últimos días se presentaron condiciones más favorables que permitieron el ingreso del personal técnico y del equipo necesario para comenzar con las labores.

“Han podido llegar precisamente a la zona anteayer, gracias a las condiciones meteorológicas”, indicó.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, la limitación provisional del GNV obedece a la necesidad de resguardar la seguridad energética del país mientras avanzan las labores de reparación. Foto: Desde Adentro

El funcionario señaló que ya se trasladó maquinaria para iniciar los trabajos y que la empresa también se encuentra movilizando las tuberías que serán utilizadas en la reparación del ducto. Estas piezas deben ser instaladas en reemplazo del tramo afectado para restablecer el sistema de transporte de gas.

De acuerdo con Ochoa, el avance de los trabajos dependerá en gran medida de que las condiciones climáticas permitan continuar con las operaciones logísticas en la zona.

El clima puede acelerar o retrasar el plazo de 14 días

La empresa encargada de la operación del ducto estimó inicialmente que las reparaciones podrían completarse en un máximo de 14 días. Sin embargo, el funcionario advierte que ese plazo podría variar.

“Ellos han estimado el día 14 que estarían finalizando, pero lógicamente eso está supeditado a la climatología”, explicó Ochoa.

Ochoa señaló que, si se mantienen condiciones similares a las registradas en los últimos días —con menor nubosidad y ausencia de lluvias—, los trabajos podrían avanzar con mayor rapidez e incluso terminar antes del plazo previsto.

La conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) o Gas Licuado de Petróleo (GLP) ofrece una opción práctica para disminuir los costos operativos del sector transporte. Foto: Gobierno del Perú

Pero el escenario también podría complicarse si vuelven las precipitaciones intensas. En zonas de selva, la lluvia y la nubosidad afectan especialmente el traslado aéreo de personal y equipos.

“No permite que los helicópteros puedan aterrizar”, precisó.

Por ello, las autoridades insisten en que el cronograma depende directamente de factores climáticos que no pueden preverse con exactitud.

Gobierno prioriza restablecer el servicio de gas

Desde el Ejecutivo, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, confirmó que el Gobierno sigue la emergencia en dos frentes: la reparación del ducto y la atención de los efectos que el problema ha generado en la población.

La jefa del gabinete explicó que las labores en la zona del incidente no solo involucran a la empresa operadora, sino también a diversas entidades del Estado encargadas de supervisar lo ocurrido. Además de Osinergmin, también se encuentran en el lugar representantes del Ministerio Público, quienes recaban información para determinar las causas del incidente y las eventuales responsabilidades.

Miralles precisó que el plazo estimado por la empresa para restablecer completamente las operaciones es de 14 días. Sin embargo, aclaró que el Gobierno no puede asegurar si el proceso tomará más o menos tiempo, ya que dependerá de las evaluaciones técnicas y de las condiciones en la zona.

Asimismo, indicó que el Estado ha brindado apoyo logístico a través del Ministerio de Defensa, que ha puesto a disposición aeronaves y equipos de las Fuerzas Armadas para facilitar las labores en el lugar.