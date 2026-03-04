Taxista pierde su herramienta de trabajo en cruce de avenidas Universitaria y Venezuela: su auto ardió en llamas

El vehículo ardió frente a San Marcos mientras bomberos controlaban el incendio, generando pánico entre transeúntes y conductores. Fuente: Latina Noticias

Un auto se incendió en pleno cruce de las avenidas Venezuela y Universitaria, en el Cercado de Lima. El incidente ocurre en un contexto en el que algunos conductores están abasteciendo sus vehículos con GLP, a pesar de contar con un sistema diseñado para GNV, ante el desabastecimiento de combustible tras la deflagración en Megantoni, Cusco.

El siniestro ocurrió frente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Testigos relataron escenas de pánico y tensión entre transeúntes y conductores, quienes temían una explosión debido a la presencia del cilindro de gas. El conductor y otra persona intentaron sofocar las llamas con extintores, sin lograrlo por completo, lo que incrementó la preocupación por el posible estallido.

La emergencia movilizó a los bomberos y generó alarma en una de las zonas de mayor tráfico de Lima. El incidente se produjo en medio de la crisis por el desabastecimiento de GNV en la capital, situación que ha llevado a numerosos conductores a recurrir a alternativas no homologadas.

Un auto se incendió en la intersección de las avenidas Venezuela y Universitaria en el Cercado de Lima, un incidente vinculado al uso de GLP en sistemas de GNV tras el desabastecimiento. (Composición: Infobae Perú)

Incendio de taxi en el cruce de las avenidas Venezuela y Universitaria

El incendio del vehículo se produjo poco después de las 13:00, cuando un automóvil, presuntamente un taxi, comenzó a arder en plena vía. Entre los testigos, muchos coincidieron en que vivieron momentos de gran angustia y temor a una explosión, ya que había otros vehículos cerca y un cilindro de gas en el interior.

Una pasajera que observó el incidente desde un bus relató: “Me dio mucho miedo que explotara el balón de gas. El chofer estaba desesperado con el extintor y otra persona le ayudaba, pero el fuego seguía aumentando”. Tanto el conductor como varios transeúntes intentaron controlar las llamas con extintores mientras esperaban la llegada de los bomberos.

Finalmente, la intervención oportuna de los bomberos logró evitar daños mayores, aunque la escena generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona ante el riesgo de una tragedia. Es la primera vez que ocurre un incidente de tal magnitud en ese cruce, conocido por su intenso tráfico vehicular y peatonal.

Según informó RPP Noticias, el conductor habría abastecido su unidad con gas licuado de petróleo (GLP) a pesar de que el vehículo estaba equipado con un sistema diseñado exclusivamente para gas natural vehicular (GNV).

Un vehículo negro se incendia en una intersección de Lima, generando una gran columna de humo y llamas mientras un oficial de policía observa la escena. (Composición: Infobae Perú)

¿Qué riesgos implica abastecer un auto de GNV con GLP?

El reciente desabastecimiento de GNV en Lima y Callao se originó tras una fuga y explosión en el ducto de Camisea el pasado 1 de marzo, en el distrito de Megantoni, Cusco. El Ministerio de Energía y Minas declaró el estado de emergencia y restringió la venta de gas natural a vehículos particulares, priorizando el suministro para hogares, hospitales y transporte público masivo. Según el director general de Cálidda Perú, Martín Mejía del Carpio, “la venta de gas natural en los grifos de Lima Metropolitana está prohibida para vehículos livianos y taxis”.

Ante la escasez, algunos conductores han optado por abastecer autos adaptados para GNV con GLP, pese a que ambos sistemas requieren tanques y configuraciones técnicas distintas por razones de seguridad. De acuerdo con el portavoz del Colegio de Ingenieros del Perú, Lizandro Rosales, “los vehículos pequeños pueden tener sistemas duales, pero solo si han sido correctamente convertidos y homologados”. Abastecer un auto con un combustible para el que no fue diseñado no solo representa un riesgo técnico grave, sino que también implica sanciones legales.

¿Cuándo volverá a vender el GNV a particulares? La emergencia durará 14 días y el plazo ya se empezó a contar. - Crédito TV Perú

El Colegio de Ingenieros enfatiza que el uso inadecuado de GLP en autos con sistema exclusivo para GNV puede causar fugas, explosiones y daños irreversibles en el vehículo, además de poner en peligro la vida de los ocupantes y de quienes circulan en las inmediaciones.

Números de emergencia ante incendios

Bomberos Voluntarios del Perú: 116

Policía Nacional del Perú (PNP): 105

Samu (Emergencias Médicas): 106

Defensa Civil / INDECI: 115

Central de Emergencias del Ministerio de Salud: 113

Cruz Roja Peruana: (01) 266-0481

Central Alerta Municipalidad de Lima: 0800-20-600

Serenazgo de Lima: (01) 318-5050