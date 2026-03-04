Las sanciones más comunes detectadas en colegios privados durante 2025, según Indecopi

Indecopi lanza herramienta para que padres consulten sanciones a colegios privados| Indecopi

Las clases escolares en los colegios privados comenzaron el lunes 2 de enero de 2026, pero el inicio del ciclo suele estar marcado por inquietudes de padres y madres respecto a los pagos exigidos por algunas instituciones. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó recientemente el listado de instituciones sancionados durante 2025, lo que pone en evidencia una serie de prácticas irregulares en el sector educativo privado.

A lo largo del año pasado,57 colegios de educación básica regularen todo el país recibieron multas y amonestaciones por infringir disposiciones legales, según el Registro de Infracciones y Sanciones. Estas medidas buscan proteger los derechos de las familias y asegurar la transparencia en la gestión de los servicios educativos privados.

Indecopi fijó requisitos esenciales para quienes deseen participar en el remate público. Foto: difusión

¿Cuáles fueron las sanciones más recurrentes contra los colegios particulares?

Andrea González, representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi, explicó a la Agencia Andina que los cobros indebidos y el pago adelantado de pensiones encabezaron la lista de faltas detectadas.

“Los colegios privados solo pueden efectuar cobros por tres conceptos: cuota de ingreso, matrícula y pensiones. Sin embargo, parte de las infracciones más recurrentes por parte de los colegios es cobrar conceptos que no están autorizados por ley”, declaró González.

Entre los conceptos no permitidos figuran la imposición de cuotas para bingos o rifas con el fin de recaudar fondos para el centro educativo, así como montos adicionales para actividades especiales vinculadas a fechas como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Colegio y el Día del Maestro.

Indecopi detectó que en algunos casos se exigió a las familias el pago de cuotas extraordinarias no contempladas en la normativa vigente. González precisó que algunas escuelas incluso aplicaron penalidades a quienes no cumplieron con abonar estos montos, pese a que la ley no autoriza su cobro.

Año escolar 2026: así inician las clases en los colegios particulares en diferentes partes del país| Andina

La segunda infracción más recurrente fue la exigencia de pago adelantado de las pensiones mensuales, práctica que carece de sustento legal. La vocera de Indecopi señaló que la ley establece que el pago debe realizarse únicamente después de que el alumno haya recibido el servicio educativo.

Los colegios con más sanciones

Colegio San Jorge De Miraflores S.C.R.L.: 12

Gamansa Educadores Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada: 8

Pino Zapana, Lisseth Ivonne: 8

I.E.P. Montessori S.A.C.: 7

Chavez Gallegos Emely Maria: 6

Institucion Educativa Privada De Jesus E.I.R.L.: 6

Promotora Los Olivos S.A.C.: 5

Colegio Maria De Los Angeles Monter E.I.R.L.: 5

Año escolar 2026: clases en colegios privados comienzan el 2 y 9 de marzo, según calendario oficial| Andina

Indecopi puso a disposición de las familias la herramienta “Mira a quién le compras”, que permite consultar el historial de sanciones e infracciones de los colegios privados. Andrea Gonzáles, vocera de la entidad, explicó que esta plataforma facilita conocer si una institución ha sido sancionada, la fecha, el motivo y el monto de la sanción, para tomar decisiones informadas.

De esta manera, los progenitores pueden reportar los casos a través de la plataforma de manera gratuita con la finalidad de que se realice una previa investigación.