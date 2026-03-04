Perú

Las sanciones más comunes detectadas en colegios privados durante 2025, según Indecopi

Las medidas de control de la entidad buscan orientar a las familias sobre sus derechos. Las infracciones se aplicaron a instituciones de distintos niveles y regiones del país

Guardar
Indecopi lanza herramienta para que
Indecopi lanza herramienta para que padres consulten sanciones a colegios privados| Indecopi

Las clases escolares en los colegios privados comenzaron el lunes 2 de enero de 2026, pero el inicio del ciclo suele estar marcado por inquietudes de padres y madres respecto a los pagos exigidos por algunas instituciones. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó recientemente el listado de instituciones sancionados durante 2025, lo que pone en evidencia una serie de prácticas irregulares en el sector educativo privado.

A lo largo del año pasado,57 colegios de educación básica regularen todo el país recibieron multas y amonestaciones por infringir disposiciones legales, según el Registro de Infracciones y Sanciones. Estas medidas buscan proteger los derechos de las familias y asegurar la transparencia en la gestión de los servicios educativos privados.

Indecopi fijó requisitos esenciales para
Indecopi fijó requisitos esenciales para quienes deseen participar en el remate público. Foto: difusión

¿Cuáles fueron las sanciones más recurrentes contra los colegios particulares?

Andrea González, representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi, explicó a la Agencia Andina que los cobros indebidos y el pago adelantado de pensiones encabezaron la lista de faltas detectadas.

“Los colegios privados solo pueden efectuar cobros por tres conceptos: cuota de ingreso, matrícula y pensiones. Sin embargo, parte de las infracciones más recurrentes por parte de los colegios es cobrar conceptos que no están autorizados por ley”, declaró González.

Entre los conceptos no permitidos figuran la imposición de cuotas para bingos o rifas con el fin de recaudar fondos para el centro educativo, así como montos adicionales para actividades especiales vinculadas a fechas como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Colegio y el Día del Maestro.

Indecopi detectó que en algunos casos se exigió a las familias el pago de cuotas extraordinarias no contempladas en la normativa vigente. González precisó que algunas escuelas incluso aplicaron penalidades a quienes no cumplieron con abonar estos montos, pese a que la ley no autoriza su cobro.

Año escolar 2026: así inician
Año escolar 2026: así inician las clases en los colegios particulares en diferentes partes del país| Andina

La segunda infracción más recurrente fue la exigencia de pago adelantado de las pensiones mensuales, práctica que carece de sustento legal. La vocera de Indecopi señaló que la ley establece que el pago debe realizarse únicamente después de que el alumno haya recibido el servicio educativo.

Los colegios con más sanciones

  • Colegio San Jorge De Miraflores S.C.R.L.: 12
  • Gamansa Educadores Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada: 8
  • Pino Zapana, Lisseth Ivonne: 8
  • I.E.P. Montessori S.A.C.: 7
  • Chavez Gallegos Emely Maria: 6
  • Institucion Educativa Privada De Jesus E.I.R.L.: 6
  • Promotora Los Olivos S.A.C.: 5
  • Colegio Maria De Los Angeles Monter E.I.R.L.: 5
Año escolar 2026: clases en
Año escolar 2026: clases en colegios privados comienzan el 2 y 9 de marzo, según calendario oficial| Andina

Indecopi puso a disposición de las familias la herramienta “Mira a quién le compras”, que permite consultar el historial de sanciones e infracciones de los colegios privados. Andrea Gonzáles, vocera de la entidad, explicó que esta plataforma facilita conocer si una institución ha sido sancionada, la fecha, el motivo y el monto de la sanción, para tomar decisiones informadas.

De esta manera, los progenitores pueden reportar los casos a través de la plataforma de manera gratuita con la finalidad de que se realice una previa investigación.

Temas Relacionados

Indecopiperu-noticiasAño Escolar 2026Colegios privados

Más Noticias

Antonio Rizola adelantó el regreso de Maguilaura Frías y reveló las voleibolistas de Europa que serán llamadas a la selección peruana

El técnico de la escuadra nacional mencionó a jugadoras como Ángela Leyva, quienes actualmente sobresalen en el voleibol europeo con sus respectivos clubes. El siguiente torneo para la ‘bicolor’ está previsto para julio de este año

Antonio Rizola adelantó el regreso

Universitario empató con César Vallejo en amistoso: los golazos de Yuriel Celi y canterano Christopher Loayza

Con un equipo alternativo, los ‘cremas’ enfrentaron a la UCV, dirigida por ‘Chemo’ del Solar, que estuvo cerca de quedarse con la victoria en Campo Mar

Universitario empató con César Vallejo

Minem ordena detener la venta de GNV para taxis y vehículos particulares en grifos de Lima tras emergencia en Camisea

Infobae Perú conversó con Martín Mejía Del Carpio director general de Cálidda Perú, quien afirmó que los grifos que vendan GNV a vehículos menores están infringiendo la ley. Reconoció que es posible un incremento del precio de taxis en Lima Metropolitana

Minem ordena detener la venta

José Domingo Pérez implica a Tomás Gálvez en caso Lizeth Marzano: fiscal de la Nación sería uno de los ‘peces gordos’ de Adrián Villar

El fiscal anticorrupción cuestionó que el titular del Ministerio Público no exija celeridad en el caso de la deportista de apnea, quien fue arrollada y abandonada sin ser auxiliada en San Isidro

José Domingo Pérez implica a

Deflagración en Megantoni: 500 personas afectadas por fuga de gas natural piden atención médica

Mientras en Lima se agrava la crisis por desabastecimiento de GNV, las comunidades de Kitaparay y Saringabeni, en Megantoni, piden auxilio por graves consecuencias para su salud

Deflagración en Megantoni: 500 personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez implica a

José Domingo Pérez implica a Tomás Gálvez en caso Lizeth Marzano: fiscal de la Nación sería uno de los ‘peces gordos’ de Adrián Villar

Tras salir de prisión, Daniel Urresti pide votar por su esposa y expone plan de seguridad de Podemos Perú

Adriana Tudela se arrepiente de censurar a José Jerí: “Viéndolo hacia atrás, no debímos haberlo hecho”

Ética verá denuncia contra Milagros Jauregui por difusión de imágenes de niñas en situación vulnerable en su hogar ‘Casa del Padre’

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

ENTRETENIMIENTO

Telemundo incorpora a Pol Deportes

Telemundo incorpora a Pol Deportes para la cobertura del Mundial: “Sí se cumplen los sueños”

Flavia Laos habla de la posibilidad de ser telonera de BTS tras firmar con HYBE, la misma disquera

Miguel Bosé en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto del español

María Pía Copello denuncia estafa con casino que lleva su imagen y la de su esposo: “No se dejen engañar”

Masiel Málaga y ‘Churrito’ Hinostroza reaparecen juntos y niegan el fin de su relación

DEPORTES

Antonio Rizola adelantó el regreso

Antonio Rizola adelantó el regreso de Maguilaura Frías y reveló las voleibolistas de Europa que serán llamadas a la selección peruana

Universitario empató con César Vallejo en amistoso: los golazos de Yuriel Celi y canterano Christopher Loayza

Jean Ferrari señaló la primera preocupación de Mano Menezes tras su desginación como DT de Perú: “Tiene las ideas muy claras”

Jean Ferrari opinó sobre declaraciones de André Carrillo y reveló si Perú será local en altura: “La idea es considerar Juliaca”

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026