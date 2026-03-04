Perú

Dejan libre a brazo armado de ‘Los Pulpos’ pese a que confesó cinco asesinatos: decisión judicial desata indignación en PNP

La PNP denunció que, pese a hallarse explosivos, un arma y pruebas en su teléfono, no se pidió prisión preventiva. Otro sicario de ‘Los Pulpos’ también fue liberado, lo que provocó indignación en la cúpula policial de La Libertad

Armando Barros Cruz, alias ‘El Cocinero’ y señalado como sicario de ‘Los Pulpos de Trujillo’, fue liberado tras cumplir cinco días de detención preliminar, pese a confesar asesinatos y secuestros

Armando Barros Cruz, conocido como ‘El Cocinero’ y señalado como brazo armado de la organización criminal ‘Los Pulpos de Trujillo’, recuperó la libertad este martes luego de cumplirse los cinco días de detención preliminar dictados en su contra.

El coronel Luis Burgos, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, expresó “indignación” y “frustración” por la decisión, al recordar que ‘El Cocinero’ fue capturado el 25 de febrero con explosivos y un arma de fuego, y confesó haber ordenado asesinatos por encargo.

“Es el brazo armado de ‘Los Pulpos’, con cinco muertes. Entiéndalo. Ha confesado cinco muertes. No les importó a las autoridades judiciales y lo dejaron en libertad. Ahora se encuentra en la calle nuevamente, estando del lado de los delincuentes para asesinar a cualquier persona inocente”, declaró a la televisora local Sol TV.

El oficial afirmó que Barros Cruz intervino en el secuestro de un joven en Huamachuco, hallado en un socavón, así como en el de un empresario en Áncash, a quien, tras negarse a cancelar el rescate, le dejaron marcas en el cuerpo como advertencia.

El coronel Luis Burgos, jefe de la Divincri La Libertad, mostró indignación y frustración por la decisión judicial, advirtiendo que el acusado admitió cinco homicidios

“No nos hagamos los tontos. Cuestionan la forma en que trabajamos y cómo encontramos las pruebas. (...) A la Fiscalía no le importó valorar lo que se encontró en su propio teléfono para pedir la prisión preventiva. Ya basta de tanta injusticia”, sostuvo.

“(La representante del Ministerio Público) no deseaba pedir (prisión preventiva) porque dice que no había suficientes pruebas, y eso es totalmente falso. De esta manera es como también una jueza el día de ayer le da libertad a este sicario, a este secuestrador, a quien ha secuestrado a tantas personas y seguirá secuestrando, seguramente más adelante”, añadió.

A ‘El Cocinero’ le incautaron municiones, un arma de fuego y, de acuerdo con la Policía, evidencias de estos secuestros en su teléfono móvil. Burgos informó que Luis Ángel Criollo Molina, alias ‘Ángel’ y señalado como sicario de ‘Los Pulpos’, también fue puesto en libertad en la misma jornada.

El general Franco Moreno Panta, jefe de la región policial La Libertad, consideró que estas liberaciones dejan “jurídicamente desamparada” a la institución. “Ya estamos cansados de que la Policía Nacional sea la que dé el rostro para recibir palos, piedras, malos comentarios, cuando en realidad no hay un compromiso del Ministerio Público y del Poder Judicial”, señaló en diálogo con Panamericana.

Altos mandos policiales denunciaron falta de compromiso de la Fiscalía y el Poder Judicial, y señalaron que estas liberaciones dejan desprotegida a la institución frente al crimen organizado

“Yo no entiendo por qué otorgan cinco días de detención preliminar para este delincuente, pero el Poder Judicial lo libera. Entonces, ¿para qué fueron esos cinco días? ¿Para decirle ‘vete a tu casa’? ¿Para qué hay impunidad? Para darle un mensaje a la delincuencia de que acá en Trujillo no hay un compromiso de los operadores de justicia”, cuestionó.

Moreno también mencionó que alias ‘El Ángel’ confesó su participación en cinco homicidios.

Liberaciones anteriores

‘Los Pulpos’ es una de las bandas criminales más grandes y antiguas que operan en la costa norte del país. En julio del 2025, Jerson Asto y Delfín Ávila, dos de sus miembros, salieron de los penales de Challapalca y Trujillo luego de ser absueltos por tenencia ilegal de municiones y explosivos.

El Instituto Nacional Penitenciario informó que el Poder Judicial notificó la sentencia absolutoria y que no existen otros procesos judiciales vigentes en su contra. Esta excarcelación se sumó a la de John Smith Arce, alias ‘John Pulpo’, quien recuperó la libertad tras cumplir 17 años de prisión por asesinato, beneficiado por el antiguo código procesal que permite redimir pena mediante trabajo y estudio.

Temas Relacionados

TrujilloLa LibertadLos Pulposperu-noticiasCrimen organizado

