Imitador de Pedro Suárez Vértiz de ‘Yo Soy’ arremete contra el jurado tras eliminación: “Dicen que soy indisciplinado”

Tony Lino usó sus redes sociales para referirse a su salida del programa, luego de exponerse que faltó en algunas ocasiones a sus ensayos

Imitador de Pedro Suárez Vértiz en 'Yo Soy' rompe su silencio y explica los motivos de sus ausencias en los ensayos, una por temas personales y otra por salud. Cuestiona haber sido llamado 'indisciplinado' en televisión nacional. Video: TikTok Pedrito del Perú

Tony Lino, conocido por personificar a Pedro Suárez Vértiz en el programa de talentos ‘Yo Soy’, generó controversia luego de su salida del concurso. El imitador utilizó sus redes sociales para expresar su descontento y lanzó fuertes críticas al jurado, acusando una valoración injusta de sus actuaciones.

“Manchan mi imagen, me dicen que soy indisciplinado, eso para mí fue bajo. Eso me molestó, me indignó, me hizo sentir mal. No la eliminación porque sí me la merecía, a mí me dolió la injusticia”, sostuvo durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok tras conocerse su eliminación.

La noche del miércoles, la tensión se hizo evidente cuando el productor de televisión Ricardo Morán señaló públicamente que Lino se ausentó de varios ensayos, situación que, de acuerdo a lo expuesto en el programa, habría influido directamente en el resultado de la evaluación final. Esta acusación fue uno de los momentos que más incomodó al concursante, quien consideró excesivo que se lo catalogue de indisciplinado ante la audiencia.

Durante su transmisión, Lino detalló que el episodio no solo lo afectó por quedar fuera del concurso, sino también por la manera en la que se expusieron sus ausencias y el impacto que esto tuvo en su reputación como artista.

El imitador de Pedro Suárez Vértiz del programa 'Yo Soy' mira fijamente a la cámara después de su eliminación, criticando al jurado por la decisión. (Latina - Yo Soy)
“Yo sé que cada uno tiene su opinión dividida y está bien. Yo me voy a retirar de los escenarios, no voy a hacer tributo quizás en uno o dos meses. Quiero recuperarme bien y poder retomar esta imitación con fuerza”, afirmó ante sus seguidores.

El imitador también hizo referencia a las devoluciones que recibió del jurado. La actriz y jurado Jely Reátegui comentó que, durante su interpretación de “Lo olvidé”, lo percibió más tenso que en otras ocasiones y que la energía transmitida no coincidía con la esencia melancólica de la canción.

Por su parte, el también jurado Carlos Alcántara reconoció el talento de Lino y destacó momentos en los que su voz evocaba la del propio Pedro Suárez Vértiz, aunque señaló que en varios tramos no logró igualar el timbre característico del artista original.

El imitador de Pedro Suárez Vértiz de 'Yo Soy' se pronuncia tras su eliminación del programa, expresando su descontento con la decisión del jurado. (TikTok - Pedrito del Perú)

El llamado de atención a imitador de Pedro Suárez Vértiz

La última presentación de Tony Lino estuvo marcada por comentarios contundentes del jurado, especialmente de Ricardo Morán, quien hizo énfasis en la falta de compromiso del participante al señalar sus reiteradas ausencias en los ensayos. “Ni siquiera has venido a las clases, no hay nadie que te pueda dirigir y ayudar”, le recriminó en vivo, atribuyéndole la responsabilidad total de sus equivocaciones en la gala.

Morán detalló ante cámaras las ocasiones en que Lino faltó a clases clave. “La clase de canto para la canción ‘Lo olvidé’ faltó porque no vio el horario, la clase de expresión corporal, faltó porque se le pasó la hora. Si tienes talento, pero no permites que nadie te diga cómo hacerlo”, insistió el productor, lo que desató la reacción del imitador y avivó la controversia en redes sociales.

Un miembro del jurado de 'Yo Soy' lee atentamente notas en el set del programa televisivo, en medio de la controversia por la reciente eliminación del imitador de Pedro Suárez Vértiz. (Latina - Yo Soy)

La decisión de Lino de alejarse temporalmente de los escenarios generó múltiples comentarios entre sus seguidores, quienes debatieron sobre la justicia de su eliminación y el trato recibido por parte del jurado. El caso puso en agenda la presión que enfrentan los participantes de realitys de talento y cómo las críticas públicas pueden afectar su trayectoria profesional.

