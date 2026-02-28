Peruana es Israel pide a Cancillería vuelos para escapar ante ataques de Irán: “Vamos al refugio cada cinco minutos”

Andrea Bisso, una peruana residente en Tel Aviv, narra en primera persona la tensa situación que se vive en Israel tras los ataques contra Irán. Desde las sirenas constantes hasta la vida en los refugios, conoce la realidad de un país en alerta máxima. (Crédito: Latina Noticias)

Una ciudadana peruana residente en Israel relató que vive momentos de tensión debido a las constantes alertas de seguridad activadas ante el riesgo de ataques con misiles por parte de Irán. La connacional, Andrea Bisso, quien desde Tel Aviv describió que las sirenas suenan de forma reiterada y obligan a los residentes a desplazarse a refugios subterráneos en lapsos muy breves.

En entrevista con Latina Noticias, la compatriota afirmó que la frecuencia de las alarmas impide retomar la normalidad. “Desde las 8:00 a.m. hemos venido al refugio cada cinco o diez minutos. No puedo regresar a casa porque de inmediato suenan nuevamente las alarmas”, señaló. Explicó que estos espacios están construidos con materiales resistentes y diseñados para proteger a la población ante impactos de proyectiles.

Alertas constantes y temor por escalada

La joven peruana indicó que las alarmas de peligro llegan tanto a los teléfonos móviles como a través de sirenas instaladas en las calles, lo que obliga a la población a mantenerse siempre cerca de zonas seguras. “Recibimos primero una alerta para estar atentos y la segunda ya es la alarma oficial para entrar al refugio. En Tel Aviv tenemos un minuto y medio para refugiarnos”, precisó.

Según explicó, las advertencias se intensificaron tras acciones militares atribuidas a Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que generó temor a represalias. “Cuando se envían misiles se escuchan las intercepciones. Gracias a Dios todavía no han caído aquí, pero sabemos que no todos pueden ser interceptados”, sostuvo para el citado medio.

Desde Israel, una compatriota comparte su experiencia bajo el fuego cruzado entre Irán e Israel. Además de mostrar cómo funcionan los refugios, hace un llamado a la cancillería peruana para evacuar a los turistas y peruanos que no están acostumbrados a la guerra. (Crédito: Latina Noticias)

Suspensión de actividades y restricciones

La situación de alerta también ha impactado la vida cotidiana. Bisso señaló que el aeropuerto permanece cerrado y que diversas actividades fueron suspendidas de manera indefinida. Comercios, eventos y reuniones públicas han quedado paralizados mientras se mantiene la vigilancia.

Entre los eventos cancelados figura una festividad nacional de gran convocatoria prevista para los próximos días. “Todo está suspendido. Era una celebración muy grande y alegre, pero se tuvo que cancelar porque todo el país está en alerta”, explicó. Añadió que las autoridades no han precisado cuánto tiempo se mantendrán estas restricciones.

Refugios y protocolos de emergencia

La residente detalló que los refugios están distribuidos en toda la ciudad, desde edificios residenciales hasta espacios comunales, y que cuentan con equipamiento básico para permanecer varias horas. “Son refugios amplios, hay cocina, duchas y baños. Todo está preparado para que las personas puedan quedarse el tiempo que sea necesario”, indicó.

También describió que la población mantiene mochilas listas con alimentos y objetos esenciales ante la posibilidad de permanecer largos periodos bajo tierra. “Ahora estamos aquí como dos horas. Traemos comida y bebida porque no sabemos cuánto tiempo nos vamos a quedar”, relató durante el enlace televisivo.

Desde el corazón de la zona de conflicto, una compatriota comparte su experiencia al sonar las alarmas de ataque. El video muestra el interior de un refugio con capacidad para 500 personas y describe la organización de los civiles para sobrevivir. (Crédito: Latina Noticias)

Pedido de apoyo para peruanos

Ante el cierre del espacio aéreo, Bisso pidió asistencia a la Cancillería peruana para que evalúe opciones de evacuación destinadas a connacionales que se encuentran de visita y no pueden salir. “Lo ideal sería que hagan viajes para sacar a los peruanos que no están acostumbrados a este tipo de situaciones”, manifestó.

Explicó que quienes residen desde hace años han vivido episodios similares y conocen los protocolos, pero los turistas o recién llegados enfrentan mayor incertidumbre. Señaló además que familiares en Perú se mantienen preocupados por la situación.

Incertidumbre y tensión constante

La peruana afirmó que, aunque algunos residentes dicen estar habituados a estos contextos, las alertas generan nerviosismo inevitable. “Cuando recibo la alerta en el celular me da muchísimos nervios. Es algo que no se puede evitar”, comentó. Añadió que la incertidumbre radica en no saber cuánto tiempo durará la actual escalada.

Finalmente, recordó que en un conflicto previo la situación se extendió por 12 días y que ahora la población permanece a la espera de nuevos comunicados oficiales. Mientras tanto, las sirenas continúan marcando el ritmo de la vida diaria, obligando a miles de personas a desplazarse repetidamente a los refugios ante cada advertencia.