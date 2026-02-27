Ministerio de Cultura dictó medidas urgentes para resguardar sitios arqueológicos en Áncash y Cajamarca ante riesgos detectados

El Ministerio de Cultura activó medidas urgentes para proteger dos espacios arqueológicos ubicados en Áncash y Cajamarca.

El Estado activó medidas urgentes para resguardar dos espacios arqueológicos ubicados en Áncash y Cajamarca. Las decisiones se formalizaron tras constatar riesgos concretos que amenazan estructuras y áreas vinculadas a contextos prehispánicos. La intervención responde a reportes técnicos y alertas ciudadanas que encendieron las alarmas en las direcciones desconcentradas de Cultura.

En el distrito de Moro, provincia del Santa, se adoptó una disposición administrativa que otorga un marco temporal de protección. En paralelo, en la provincia de Jaén, una inspección permitió detener trabajos con maquinaria pesada cerca de una huaca reconocida. Ambas acciones apuntan a frenar daños y ordenar el uso del territorio en zonas con valor cultural.

Las autoridades culturales subrayan que las medidas buscan evitar pérdidas irreversibles y establecer controles claros. Las resoluciones contemplan señalización, delimitación y coordinación con gobiernos locales y la Policía Nacional del Perú para vigilancia.

Protección provisional para el Sitio Arqueológico Paredones en Moro

Se otorgó protección provisional por dos años al Sitio Arqueológico Paredones, en el distrito de Moro, provincia del Santa, región Áncash.

Mediante la Resolución Directoral N.° 000043-2026-DGPA-VMPCIC/MC, el Ministerio de Cultura determinó la protección provisional del Sitio Arqueológico Paredones, ubicado en el distrito de Moro, provincia del Santa, departamento de Áncash, por un plazo de dos años. La decisión se adoptó tras verificar afectaciones como expansión de áreas agrícolas, apertura de vías carrozables, grafitis en muros arqueológicos y acumulación de residuos sólidos.

La disposición ordena la paralización de actividades que afecten el sitio y la clausura de vías no autorizadas. También establece la instalación de señalización y elementos de delimitación, así como la coordinación con autoridades locales para vigilancia. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash ejecutará estas medidas preventivas.

Desde el sector Cultura se precisó que la medida permitirá “implementar acciones inmediatas de resguardo, señalización y vigilancia, como paso previo a su declaración y delimitación definitiva”. Con ello, el Estado fija un periodo para reforzar controles mientras se avanza hacia una definición formal del área y su régimen de protección.

Inspección y paralización de trabajos en la Huaca San Isidro en Jaén

En Jaén, región Cajamarca, se paralizaron trabajos con maquinaria pesada cerca de la Huaca San Isidro tras una alerta ciudadana.

En la provincia de Jaén, región Cajamarca, el subdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca y especialistas en arqueología y el área legal realizaron una inspección al sitio arqueológico Huaca San Isidro, ubicado en el sector Montegrande. La intervención ocurrió tras una alerta ciudadana sobre posibles trabajos que podrían afectar el patrimonio cultural.

Días antes, al recibir la alerta, la DDC Cajamarca coordinó con la Municipalidad Provincial de Jaén y la Policía Nacional del Perú – Jaén. En esa verificación se detectó la presencia de maquinaria pesada que realizaba remoción de suelos para una presunta lotización. Como consecuencia, se logró paralizar las labores e informar a las personas involucradas sobre “la intangibilidad del sitio arqueológico”.

Durante la inspección técnica, los especialistas constataron que el área intervenida se encontraba fuera de la poligonal delimitada por la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico. No obstante, la DDC Cajamarca exhortó a los responsables a respetar de forma estricta el área protegida para evitar afectaciones al patrimonio cultural y sanciones legales.

Como medida preventiva, la entidad gestionará una nueva protección provisional que contemple la instalación de elementos de delimitación y paneles informativos. El objetivo es reforzar la señalización y salvaguardar la intangibilidad del área vinculada a la Huaca San Isidro, en coordinación con autoridades locales y fuerzas del orden.

Trabajo especializado en defensa del patrimonio

