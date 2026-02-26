¿PNP podía detener a Adrián Villar dentro de las primeras 48 horas de atropellar a Lizeth Marzano?: Esto se sabe tras difusión de nuevos vídeos

La periodista Marisel Linares, Adrián Villar y su padre, Rubén Villar, pareja de Linares, son captados en un encuentro público tras la controversia relacionada con la muerte de Lizeth Marzano.

La difusión de nuevas imágenes sobre el caso Lizeth Marzano ha puesto en tela de juicio la actuación de las autoridades y de la defensa de Adrián Villar.

Al analizar estos registros, surge una interrogante clave: ¿la Policía Nacional del Perú (PNP) pudo detener a Villar dentro de las primeras 48 horas tras el atropello? El debate se intensificó luego de que expertos y familiares se pronunciaran sobre las evidencias y los procedimientos seguidos en los días posteriores al accidente.

Nuevos videos contradicen a la defensa

Los recientes videos difundidos muestran que Adrián Villar se juntó con su padre y con la periodista Maricel Linares, dueña de la camioneta con la que Villar provocó la muerte de Marzano, en un parque cercano solo cuatro horas después del atropello que causó la muerte de Marzano.

Incluso, minutos más tarde de este encuentro, aparecen en escena su enamorada, la influencer Francesca Montenegro, y y su padre Juan Montenegro, con quienes mantienen conversación por un corto periodo de tiempo para luego acompañarlos a su vivienda, ubicada al frente de dicho parque.

Precisamente, este inmueble es visitado por dos agentes de la Comisaría “Orrantia del Mar”, de San Isidro, al promediar las 5 de la mañana del miércoles 18. Aún se desconoce el motivo de la presencia de estos efectivos policiales.

Esta revelación contradice lo sostenido por la defensa, que argumentó que el investigado permaneció en estado de shock e incomunicado durante varias horas.

De acuerdo con el abogado penalista Ronaldo Bazán, las imágenes evidencian inconsistencias en la versión del entorno legal de Villar, lo que genera dudas sobre la información presentada ante el Ministerio Público y la Fiscalía.

Bazán subrayó que, si ya existía una identificación plena del conductor por parte de las autoridades, la PNP tenía la facultad constitucional de detener al sospechoso en flagrancia dentro de las 48 horas posteriores al hecho.

El penalista sostuvo que los registros visuales aportaban elementos suficientes para individualizar a Villar antes de que se presentara ante las autoridades.

“La flagrancia no depende del momento en que una persona ingresa a una comisaría, sino de la evidencia disponible para la identificación”, afirmó, según recogió Infobae.

El especialista cuestionó la demora en la ejecución de la detención, ya que la Policía optó por solicitar una detención preliminar judicial más tarde, la cual no prosperó. En casos anteriores de menor gravedad, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva de manera inmediata, lo que alimenta el debate sobre la aplicación de la ley y el trato a los implicados en este caso.

¡Hoy en Magaly TV La Firme! Imágenes exclusivas revelan la reunión de la periodista Marisel Linares con el joven que atropelló y mató a una deportista. ATV.

Exigen justicia y deslindan responsabilidades

A menos de 24 horas de revelarse las imágenes donde aparece Montenegro junto a su padre, ambos brindaron declaraciones a la prensa para deslindar responsabilidades.

Juan Montenegro aclaró ante la prensa que no mantiene ningún vínculo profesional ni personal actual con Villar y pidió que la justicia actúe con rigor. “El hecho de que yo no sea el abogado del señor Villar dice mucho. Que le caiga todo el peso de la ley a quien le corresponda”, afirmó.

Por su parte, la influencer manifestó su solidaridad con la familia Marzano Noguera y negó haber participado en decisiones relacionadas con la entrega de Villar.

“En cuanto me enteré, exigí que se entregara y estuviera claro con la justicia”, declaró. La influencer desmarcó a su familia de cualquier acción o asesoría posterior al accidente, reafirmando que cualquier declaración oficial se entregará únicamente a las autoridades.