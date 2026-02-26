Fátima Segovia revela cuánto cobra en OnlyFans: “Nunca le he bajado el precio”

La modelo Fátima Segovia, conocida como la 'Bebita', comparte detalles sobre sus ingresos en OnlyFans, afirmando que nunca ha reducido sus tarifas.

Fátima Segovia reapareció en el centro de atención al detallar cómo ha construido un negocio rentable a través de OnlyFans, donde administra tres cuentas con contenido similar, aunque cada una ofrece matices diferentes para sus seguidores. La modelo y exintegrante de programas humorísticos afirmó que su éxito en la plataforma le permitió adquirir una casa de cuatro pisos, una meta que atribuyó exclusivamente a las ganancias obtenidas mediante las suscripciones de sus seguidores.

Durante una entrevista con Trome, Segovia explicó que el principal ingreso proviene de las suscripciones mensuales, mientras que las ventas adicionales por mensajes privados representan una mínima parte de sus ganancias.

“En mi caso yo monetizo con las suscripciones, muy poco por ventas por interno, porque eso no les gusta a los chicos, no les gusta a mis suscriptores. Entonces yo trato de darles lo que ellos quieren”, señaló la modelo durante la conversación.

Fátima Segovia explica el motivo del por qué no baja su tarifa de suscripción en OnlyFans. | Instagram @fatima.segovia

La creadora de contenido remarcó que no ofrece material personalizado y que evita cualquier tipo de interacción especial por fuera de lo que ya comparte en la plataforma. Al referirse a la tarifa que maneja, reveló que nunca ha reducido el precio de su suscripción, fijado en 25 dólares.

“Yo no facturo aparte de lo que suscriben, más cosas, porque sería mala pues. Imagínate se suscriben, hacen su esfuerzo para pagar sus 25 dólares, porque de 25 dólares yo nunca he bajado, siempre me he quedado en ese precio por suscripción”, sostuvo la modelo en la entrevista con el medio peruano.

Entre las actividades que le permiten incrementar sus ingresos, Segovia señaló que una de las pocas variantes que ofrece a sus seguidores consiste en la venta de repeticiones de sus transmisiones en vivo, disponibles para quienes deseen verlas nuevamente a un costo de 50 dólares.

Fátima Segovia cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram.

“Yo lo único que puedo monetizar así internamente son mis en vivos, que son parte de la suscripción. Todas las semanas hago los en vivos y la repetición de los en vivos sí los pongo a la venta, si es que quieren repetir, pero nada más”, detalló.

Fátima Segovia asegura que todo lo hace sola

Lejos de depender de un equipo de apoyo, Fátima Segovia subrayó que gestiona personalmente todas las etapas de producción de su contenido para OnlyFans. La exintegrante del elenco de Jorge Benavides relató que invirtió en equipos tecnológicos que le permiten grabarse sin ayuda externa, garantizando privacidad y autonomía en su trabajo.

“Yo tengo mi buen equipo de cosas, mi trípode, mis luces. Por ahí si me ven moviéndome y la cámara siguiéndome, es porque tengo ese trípode que sigue el movimiento”, explicó durante la charla con Trome.

Además de los recursos técnicos, Segovia mencionó que destina parte de sus ingresos a la renta de locaciones especiales para mejorar la calidad de sus videos.

“También invierto en buenos lugares, he llegado a pagar hasta 400 dólares por una suite para hacerlo bonito todo. Son dos veces a la semana que yo trabajo en Onlyfans, una vez a la semana para el en vivo y otra para grabar mis cositas, mis videítos. Son solo dos días”, afirmó.

La exactriz resaltó que mantiene un esquema laboral organizado, dedicando días específicos a la creación de contenido en vivo y a la grabación de material adicional. Esta estrategia, sumada a la inversión en tecnología y espacios, le ha permitido distinguirse dentro de la plataforma y consolidar su presencia en el mercado digital de contenido para adultos.